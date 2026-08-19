Cine este Mihai Ban, partenerul lui Cheloo de la „Asia Express 2026”. Când începe emisiunea

Noul sezon „Asia Express” vine cu o echipă care a atras deja atenția publicului. Cheloo va porni pe Drumul Mătăsii alături de Mihai Ban, un om cu care artistul are deja experiență în competițiile de anduranță. Cei doi au făcut echipă și la Raliul Dakar, iar acum își testează din nou limitele, de această dată într-una dintre cele mai dificile aventuri televizate.

Sezonul 9 îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o cursă în care vor trebui să se descurce cu resurse limitate și să facă față unor provocări complet diferite de cele cu care sunt obișnuiți.

Cheloo și Mihai Ban fac echipă în noul sezon „Asia Express”

Cheloo și Mihai Ban nu sunt la prima aventură împreună. Cei doi au împărțit deja experiența Raliului Dakar,. Relația dintre cei doi s-a consolidat în timpul competițiilor de motorsport, ceea ce poate reprezenta un avantaj important în noua provocare de la „Asia Express”.

În momentul în care au fost anunțați printre concurenții sezonului 2026, cei doi au păstrat misterul în privința motivului pentru care au acceptat provocarea.

„Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul”.

Pentru Cheloo, aventura de pe Drumul Mătăsii reprezintă o nouă experiență într-un context în care rezistența fizică, orientarea și capacitatea de a lucra în echipă pot face diferența.

Cine este și cu ce se ocupă coechipierul lui Cheloo

Mihai Ban este cunoscut publicului în special din lumea motorsportului. El este pilot de curse și a participat la competiții importante, inclusiv Raliul Dakar.

În 2022, Mihai Ban a participat la celebrul raliu, iar Cheloo a făcut parte din echipaj în calitate de copilot. Experiența lor de atunci i-a apropiat și le-a oferit ocazia să lucreze împreună în condiții extreme.

Tocmai această experiență este unul dintre motivele pentru care alegerea lui Mihai Ban pentru „Asia Express” nu pare deloc întâmplătoare. Cei doi sunt obișnuiți să gestioneze situații dificile, să se bazeze unul pe celălalt și să ia decizii rapid atunci când lucrurile nu merg conform planului.

În noul sezon, însă, nu vor mai avea la dispoziție mașina de curse cu care sunt obișnuiți. Concurenții vor trebui să se descurce pe cont propriu, fără telefoane și fără bani, în cadrul aventurii de pe Drumul Mătăsii.

Când începe „Asia Express 2026”

Fanii emisiunii nu mai au mult de așteptat. „Asia Express – Drumul Mătăsii”, sezonul 9, începe pe 6 septembrie 2026, la Antena 1.

În acest sezon, cele nouă echipe vor porni într-o călătorie care începe în Uzbekistan și continuă în China. Traseul promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase de până acum, iar pentru prima dată în istoria emisiunii competiția ajunge în China.

Pe lângă Cheloo și Mihai Ban, în competiție vor mai intra Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția sa, Miky.

Astfel, Cheloo și Mihai Ban se numără printre cele 18 vedete care vor încerca să ajungă cât mai departe pe Drumul Mătăsii și să câștige marele premiu.