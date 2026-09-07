 Ce și-a pus Loredana Chivu în valiză pentru „Asia Express”. Obiectul neașteptat pe care l-a luat cu ea în deșert
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Ce și-a pus Loredana Chivu în valiză pentru „Asia Express”. Obiectul neașteptat pe care l-a luat cu ea în deșert

#Asia Express
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Concurenții din sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” au ajuns în tabăra de iurte, unde au avut parte, în sfârșit, de un moment de respiro după primele provocări ale competiției. A fost și ocazia perfectă pentru ca vedetele să își deschidă bagajele și să descopere ce obiecte au ales colegii lor să ia cu ei într-o aventură în care fiecare kilogram transportat poate deveni o adevărată provocare.

Ce și-a pus Loredana Chivu în bagaj pentru „Asia Express”
Ce și-a pus Loredana Chivu în bagaj pentru „Asia Express” Foto: Instagram

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns, la rândul lor, în tabăra de iurte după un traseu solicitant. Cele două au primit ajutor din partea lui Radu Isac și Eduard Hordilă, care le-au dat o mână de ajutor la transportarea bagajelor.

Ulterior, concurenții au ajuns să împartă același spațiu, după repartizarea făcută în funcție de alegerea echipelor care au ajuns primele la steag.

Odată instalate, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au început să își despacheteze lucrurile. Loredana a recunoscut că, înainte de plecarea în aventura de pe Drumul Mătăsii, a avut tendința să ia cu ea mai multe produse cosmetice decât ar fi avut nevoie.

Obiectul surpriză pe care Loredana Chivu l-a luat în deșert

Experiența de la „Asia Express” avea să îi arate rapid Loredanei Chivu cât de important este fiecare obiect pus în bagaj, mai ales atunci când trebuie să își transporte lucrurile pe distanțe lungi și prin zone dificile.

Totuși, printre produsele pe care a ales să le ia cu ea s-a aflat și un obiect care nu pare tocmai potrivit pentru o competiție desfășurată pe trasee solicitante. Loredana Chivu și-a pus în bagaj o rochie roșie din satin.

Eu am ales o rochie roșie din satin”, a povestit Loredana Chivu.

Eleganță în mijlocul aventurii de pe Drumul Mătăsii

Alegerea Loredanei Chivu a atras atenția, mai ales că participanții la „Asia Express” sunt nevoiți să fie extrem de atenți la lucrurile pe care aleg să le transporte.

Într-o competiție în care valizele trebuie cărate kilometri întregi, iar condițiile de pe traseu se schimbă de la o zi la alta, o rochie din satin este, cu siguranță, unul dintre cele mai neașteptate obiecte care și-au făcut loc într-un bagaj.

Rămâne de văzut dacă Loredana Chivu va avea ocazia să poarte rochia roșie pe parcursul aventurii sau dacă aceasta va rămâne doar unul dintre cele mai surprinzătoare obiecte pe care concurenta a ales să le ia cu ea la „Asia Express”.

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