 Ana Maria Mocanu, primele declarații despre provocările de la Asia Express: „Nu prea sunt prietenă cu foamea”. S-a certat cu Loredana Chivu pe traseu?
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VideoAna Maria Mocanu, primele declarații despre provocările de la Asia Express: „Nu prea sunt prietenă cu foamea”. S-a certat cu Loredana Chivu pe traseu?

#Exclusiv Click!
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Prietene la cataramă de ani buni, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu fac echipă în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Prezentă singură, vineri seară, la lansarea de la Palatul Știrbey, Ana Maria Mocanu ne-a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat pe Drumul Mătăsii. De ce a lipsit, însă, Loredana Chivu de la lansarea reality-show-ului? 

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, dezvăluiri, în exclusivitate pentru Click!, despre experiența Asia Express.

Click!: Ana Maria, de ce ești singură la lansare? Unde ți-e colega de „suferință”? Ai pierdut-o pe drum?

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Foto: Click!

Ana Maria Mocanu: Nu, am vorbit mai devreme cu ea și sper și eu din suflet să reușească să ajungă aici, pentru că ea de abia s-a reîntors în țară! 

Click!: Cum a fost experiența asta pentru tine și cum ați decis voi două să mergeți împreună la Asia Express?

Ana Maria Mocanu: A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, o experiență foarte intensă.  Avem nevoie de această experiență, o să-mi rămână în suflet pentru totdeauna.

 Eu cu Loredana suntem prietene de mai bine de 15 ani și ea m-a sunat într-o seară și mi-a zis: „Mergi cu mine la Asia Express?” Ea a fost cea care a primit oferta de la Antena 1. Și eu am zis: „Hai să mergem!”

Click!: Care au fost cele mai dificile momente din competiție? Ce a fost cel mai greu de suportat acolo?

Ana Maria Mocanu: A fost o aventură cu de toate și abia aștept să văd și eu  ce se întâmplă acolo pe sticlă! Eu sufăr de foame, nu sunt prietenă deloc cu foamea! Cred că asta a fost cel mai greu că am suferit de foame! 

Eu sunt genul de persoană foarte pofticioasă și care mănâncă extraordinar de mult și atunci o să vedeți ce s-a întâmplat cu mine din cauza foamei.

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Foto: Antena 1

„Suntem două fete puternice care au plecat în aventura vieții lor”

Click!: Cum te-ai înțeles cu Loredana pe traseu? V-ați ciondănit sau s-a sudat mai bine prietenia voastră acolo?

Ana Maria Mocanu: Noi avem o prietenie de foarte mulți ani și să știi că am trecut în Asia Express prin niște momente pe care nu cred c-o să le mai întâlnesc vreodată în viața mea! O să vedeți de altfel tot parcursul nostru, toată evoluția noastră în Asia Express!

Suntem prietene în continuare! Suntem  două fete puternice care au plecat în aventura vieții lor!

Click!: Dacă ar fi să definești experiența asta în trei cuvinte, care ar fi acelea?

Ana Maria Mocanu: Autostop, foame și multă multă adrenalină!

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Foto: Antena 1

Loredana Chivu: „Am învățat să ne descurcăm cu ce avem”

La rândul ei, Loredana Chivu a făcut și ea declarații în exclusivitate pentru Click! despre aventura Asia Express. 

„A fost o experienţă intensă, care m-a scos complet din zona de confort. A fost greu, un drum cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta m-a motivat. Am vrut să mă descopăr într‑o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. 

Am plecat cu multe emoţii, dar şi cu entuziasm. Mi-a lipsit confortul de acasă şi mai ales oamenii dragi. Am învățat practic să ne descurcăm cu ce avem. 

Experiența asta va rămâne cu mine toată viaţa și pot să spun că m-a schimbat ca om. Nu a fost doar o competiţie, a fost o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat!”, a declarat Loredana Chivu, pentru Click!

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Foto: Antena 1

Concurenții, puşi la grea încercare diseară într-o fabrică de cărămizi

Primul episod Asia Express – Drumul Mătăsii i-a adus pe cei 18 concurenți în fața unui început complet neașteptat: au fost lăsați în mijlocul deșertului din Uzbekistan, fără să știe unde trebuie să ajungă și fiind nevoiți să-și găsească singuri drumul spre prima destinație, Bukhara. 

Pe parcurs, au trecut prin provocări precum repararea unor căruțe, adunarea oilor, căratul bagajelor și primul autostop, iar noaptea au dormit în iurte, în combinații stabilite chiar de ei. Ajunși la Bukhara, concurenții au avut parte de prima misiune într-un hamam tradițional, unde au experimentat masajul Bukhara și curățarea cu ghimbir, probe care au provocat numeroase reacții și țipete. 

Debutul a adus astfel primele tensiuni, apropieri și confruntări, dar și prima luptă pentru Amuletă, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public. 

După o primă zi însorită, Uzbekistanul le arată o cu totul altă față, iar ploaia transformă o misiune aparent simplă într-o luptă interminabilă cu noroiul, oboseala și propriile limite. 

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, cele nouă echipe ajung la o fabrică de cărămizi, unde vor descoperi ce înseamnă cu adevărat ploaia la Asia Express.

Dacă prima zi pe Drumul Mătăsii i-a purtat prin deșertul Uzbekistanului, următoarea îi duce direct în noroi. Vremea se schimbă, iar odată cu ea se schimbă complet și datele cursei. Pentru concurenți, ploaia devine unul dintre adversarii pe care nu îi pot controla și care poate transforma orice probă, oricât de simplă ar părea la început, într-o provocare fără sfârșit.

Iar locul ales pentru una dintre misiunile zilei nu le va face deloc viața mai ușoară: o fabrică de cărămizi în care munca grea este parte din rutina zilnică a localnicilor. De data aceasta, concurenții trebuie să le ia locul muncitorilor și să le ofere acestora o binemeritată pauză de o oră. Numai că cele nouă echipe nu vor avea toate aceeași sarcină. 

Misiunile sunt împărțite pe trei grade de dificultate: construirea unui turn de cărămizi, repararea cuptorului sau chiar fabricarea cărămizilor. Prima echipă care ajunge la fabrică primește și un avantaj important: poate decide ce sarcină îi revine fiecărei perechi, inclusiv pe cea pe care o va executa ea însăși. Astfel, viteza nu aduce doar un avantaj în cursă, ci și puterea de a face viața mai ușoară sau mult mai grea adversarilor.

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Foto: Antena 1

De la cărămizi și noroi, direct la o lecție de limba uzbekă

După testul fizic urmează unul cu totul diferit. Concurenții ajung într-o școală din Uzbekistan, unde trebuie să demonstreze cât de bine stau cu memoria, dar și cu talentul la mimă. 

Provocarea îi pune față în față cu copiii din școală și are un dublu scop: concurenții trebuie să învețe denumirile unor animale în limba uzbekă, iar copiii trebuie să le învețe în limba română. Doar că nimeni nu le oferă pur și simplu traducerile. Pentru a afla cum se numește fiecare animal în uzbekă, concurenții trebuie mai întâi să îl mimeze suficient de bine încât copiii să ghicească despre ce este vorba. 

Odată primit răspunsul, ei trebuie să memoreze cuvântul în uzbekă și, la rândul lor, să îi învețe pe copii denumirea în limba română. Să înveți numele animalelor într-o limbă străină este o provocare în sine. Să trebuiască mai întâi să afli cuvintele de la niște copii, exclusiv prin mimă, iar apoi să le și ții minte sub presiunea cursei este deja o misiune în adevăratul stil Asia Express. 

La finalul timpului alocat vine și testul, atât pentru concurenți, cât și pentru copii. Cum stau cele nouă echipe cu memoria, cât de convingător pot imita animalele și cât de repede reușesc să treacă de la noroiul fabricii de cărămizi la primele lor cuvinte în limba uzbekă rămâne de văzut în cea de-a doua zi a primei etape.

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