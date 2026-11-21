S-au încheiat confruntările de la „Vocea României”. Cine sunt concurenții care au fost salvați și merg mai departe în competiție
Etapa Confruntărilor de la „Vocea României” s-a încheiat, iar antrenorii au făcut ultimele alegeri înainte de următoarea rundă a competiției. În ediția de vineri, 20 noiembrie 2026, concurenții au luptat pentru un loc în etapa următoare, iar unii dintre ei au avut parte de o surpriză: au fost salvați de antrenori din alte echipe.
Etapa Confruntărilor de la „Vocea României” a ajuns la final vineri, 20 noiembrie 2026. Ultimii concurenți au urcat pe scenă, iar antrenorii au decis cine merită să continue lupta pentru marele premiu. Printre cei care au primit o nouă șansă se numără Alexandru Stoica, Alessia Anghel și Timea Csaszar, salvați de antrenori din alte echipe decât cele în care au intrat inițial.
Cine sunt concurenții salvați
Tudor Chirilă l-a ales pe Alexandru Stoica, fost concurent în echipa lui Smiley, pentru a merge mai departe. Alături de el, în echipa antrenorului au rămas Elisa Petre, Dominique Simionescu și Robert Iosifescu.
La rândul lor, Theo Rose și Horia Brenciu au decis să o salveze pe Alessia Anghel, care făcuse parte inițial din echipa lui Tudor Chirilă. Cei doi vor continua competiția și alături de Mihai Teacă și Gabriela Amza.
Echipa Irinei Rimes merge mai departe cu Bogdan Savin și Bogdan Salagea.
Smiley a ales să îi ofere o nouă șansă Timeei Csaszar, concurentă care fusese inițial în echipa lui Tudor Chirilă. În continuare, antrenorul îi va avea în echipă și pe Rareș Ioan și Alexandru Slăvescu.
Cum arată echipele după încheierea Confruntărilor
După ultima ediție a acestei etape, echipele au următoarea componență:
Echipa Theo Rose & Horia Brenciu
- Luca Mastacan
- Teodora Sava
- Ion Donciu
- Tudor Gavrilă
- Daria Peltea
- Claudia Bouleanu
- Alessia Anghel
- Mihai Teacă
- Gabriela Amza
Echipa Irina Rimes
- Raluca Oaidă
- Georgiana Munteanu
- Lizuca Bîgu
- Andra Ghiță
- Mina Blue
- Maya Giotea
- Cristina Boghici și Alexandra Bordei
- Bogdan Savin
- Bogdan Salagea
Echipa Smiley
- Cătălina Mihai
- Briana Văduva
- Youssef Zaki
- Ștefan Munteanu
- Marius Georgescu
- Elisa Popovici
- Rareș Ioan
- Timea Csaszar
- Alexandru Slăvescu
Echipa Tudor Chirilă
- Giulia Haidău
- Pantaleo Tritto
- Rebecca Zaharia
- Francoise Manuel
- Bogdan Mișcoci
- Elisa Petre
- Dominique Simionescu
- Robert Iosifescu
- Alexandru Stoica
Odată cu încheierea Confruntărilor, concurenții rămași în competiție se pregătesc pentru următoarea etapă a show-ului „Vocea României”.