Etapa Confruntărilor de la „Vocea României” s-a încheiat, iar antrenorii au făcut ultimele alegeri înainte de următoarea rundă a competiției. În ediția de vineri, 20 noiembrie 2026, concurenții au luptat pentru un loc în etapa următoare, iar unii dintre ei au avut parte de o surpriză: au fost salvați de antrenori din alte echipe.

Ce concurenți au fost salvați în ultima ediție a Confruntărilor Foto: Vocea României

Etapa Confruntărilor de la „Vocea României” a ajuns la final vineri, 20 noiembrie 2026. Ultimii concurenți au urcat pe scenă, iar antrenorii au decis cine merită să continue lupta pentru marele premiu. Printre cei care au primit o nouă șansă se numără Alexandru Stoica, Alessia Anghel și Timea Csaszar, salvați de antrenori din alte echipe decât cele în care au intrat inițial.

Cine sunt concurenții salvați

Tudor Chirilă l-a ales pe Alexandru Stoica, fost concurent în echipa lui Smiley, pentru a merge mai departe. Alături de el, în echipa antrenorului au rămas Elisa Petre, Dominique Simionescu și Robert Iosifescu.

La rândul lor, Theo Rose și Horia Brenciu au decis să o salveze pe Alessia Anghel, care făcuse parte inițial din echipa lui Tudor Chirilă. Cei doi vor continua competiția și alături de Mihai Teacă și Gabriela Amza.

Echipa Irinei Rimes merge mai departe cu Bogdan Savin și Bogdan Salagea.

Smiley a ales să îi ofere o nouă șansă Timeei Csaszar, concurentă care fusese inițial în echipa lui Tudor Chirilă. În continuare, antrenorul îi va avea în echipă și pe Rareș Ioan și Alexandru Slăvescu.

Cum arată echipele după încheierea Confruntărilor

După ultima ediție a acestei etape, echipele au următoarea componență:

Echipa Theo Rose & Horia Brenciu

Luca Mastacan

Teodora Sava

Ion Donciu

Tudor Gavrilă

Daria Peltea

Claudia Bouleanu

Alessia Anghel

Mihai Teacă

Gabriela Amza

Echipa Irina Rimes

Raluca Oaidă

Georgiana Munteanu

Lizuca Bîgu

Andra Ghiță

Mina Blue

Maya Giotea

Cristina Boghici și Alexandra Bordei

Bogdan Savin

Bogdan Salagea

Echipa Smiley

Cătălina Mihai

Briana Văduva

Youssef Zaki

Ștefan Munteanu

Marius Georgescu

Elisa Popovici

Rareș Ioan

Timea Csaszar

Alexandru Slăvescu

Echipa Tudor Chirilă

Giulia Haidău

Pantaleo Tritto

Rebecca Zaharia

Francoise Manuel

Bogdan Mișcoci

Elisa Petre

Dominique Simionescu

Robert Iosifescu

Alexandru Stoica

Odată cu încheierea Confruntărilor, concurenții rămași în competiție se pregătesc pentru următoarea etapă a show-ului „Vocea României”.