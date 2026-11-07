 Răsturnări de situație la Vocea României. Cine a fost eliminat și cine a primit o a doua șansă din partea antrenorilor
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Răsturnări de situație la Vocea României. Cine a fost eliminat și cine a primit o a doua șansă din partea antrenorilor

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A început etapa duelurilor la „Vocea României”, o etapă în care antrenorii trebuie să facă alegeri extrem de grele și de importante în același timp. Mai mulți concurenți au părăsit competiția, în timp ce alții au fost salvați. Cine a mers mai departe.

Cum au fost duelurile de la „Vocea României”.
Cum au fost duelurile de la „Vocea României”. Foto: Instagram.

În prima ediție a confruntărilor au avut loc nouă dueluri. Telespectatorii au avut parte de show-uri incendiare, cu piese cunoscute și cu multe emoții. La rândul lor, antrenorii au fost extrem de presați deoarece au fost nevoiți să facă alegeri extrem de dificile.

Care sunt regulile

Doi concurenți din aceeași echipă se luptă pentru a merge mai departe. Interpretează împreună o piesă, iar antrenorul trebuie să spună cu cine va continua concursul. Cu toate acestea, colegii lor pot salva pe cineva.

„Să se audă tare, de la munte până la mare, că avem prima zi de confruntare. Ei bine, în această etapă a confruntărilor se dau bătălii pe viață și pe... furate. Două voci se duelează și doar una merge mai departe. Antrenorul echipei aflate în confruntare primește de la ai săi colegi câte o recomandare, poate ține cont de ea sau nu, sau poate e la derută. Gândește cu urechea, mintea și sufletul și ne spune pe cine păstrează. Pierzătorul însă mai are o șansă. Poate fi salvat prin apăsarea fermă a butonului roșu de oricare dintre ceilalți antrenori”, a spus Pavel Bartoș înainte de startul duelurilor.

Ion Donciu vs. Daria Cucu

Ion Donciu și Daria Cucu au fost cei care au spart gheața în ediția de vineri. Cei doi fac parte din echipa formată de Theo Rose și Horia Brenciu și au interpetat piesa „Cheek to Cheek”.

După prestație, cei doi antrenori au fost nevoiți să ia o decizie. Astfel, au ales să meargă mai departe cu Ion Donciu. Din păcate pentru Daria Cucu, nimeni nu a apăsat butonul roșu pentru a o salva, așa că a părăsit competiția.

Duelul dintre Ioana State și Marius Georgescu

Un alt duel a avut loc între Ioana State și Marius Georgescu. Cei doi au interpretat piesa „Nunta”, iar la final Smiley a trebuit să decidă cu cine merge mai departe.

Ulterior, antrenorul a analizat situația și l-a ales pe marius Georgescu. Ioana State nu a fost nici ea salvată, iar parcursul ei în cadrul emisiunii s-a încheiat.

Duel controversat: Francoise Manuel și Eduard Cotoară

Un duel controversat a fost cel între Francoise Manuel și Eduard Cotoară, cei care fac parte din echipa lui Tudor Chirilă. Cei doi au interpretat piesa „Oameni”, cunoscută în interpretarea lui Aurelian Andreescu.

Horia Brenciu a criticat prestația și chiar alegerea piesei. Și ceilalți jurați au avut păreri împărțite cu privirela moment, dar, până la urmă Tudor Chirilă și-a asumat totul și a ales să continue cu Manuel. Eduard Cotoară nu a fost salvat de ceilalți antrenori.

Pe cine a ales Irina Rimes

YXNG și Mina Blue s-au luptat pentru a rămane în concurs. Cei doi au interpretat melodia  „Enjoy the Silence”, iar decizia antrenoarei a fost să meargă mai departe cu Mina Blue. Astfel, Mina a rămas în competiție, în timp ce YXNG nu a fost salvat de niciunul dintre ceilalți jurați.

Tudor Gavrilă vs. Uddi

Uddi și Tudor Gavrilă, din echipa lui Theo Rose și a lui Horia Brenciu, au avut de interpretat piesa „If I Ain't Got You”. După prestație, antrenorii au decis să meargă mai departe cu Tudor Gavrilă. Uddi nu a fost salvat de ceilalți jurați.

Cine a trecut mai departe dintre Daria Peltea și Elisa Popovici

Duelul dintre Daria Peltea și Elisa Popovici, din echipa lui Smiley, a fost unul spectaculos.  Cele două concurente au interpretat piesa „Un țigan avea o casă”, cunoscută în interpretarea Mariei Tănase.

Smiley a ales să meargă mai departe cu Elisa Popovici. Din fericire, Daria nu a părăsit competiția, ci a fost salvată de Theo Rose și Horia Brenciu.

Ce alegere a mai făcut Tudor Chirilă

Bianca Dan și Bogdan Mișcoci, din echipa lui Tudor Chirilă, au interpretat împreună piesa „Stone Cold”. Tudor Chirilă a trebuit să aleagă, așa că antrenorul a decis să continue în competiție cu Bogdan Mișcoci. Bianca Dan nu a fost salvată de ceilalți jurați.

Maya Giotea vs. Alina Nădrag

Irina Rimes a mai avut de făcut o alegere dificilă. Maya Giotea și Alina Nădrag au cântat „Tell Him”, așa că artista a ales-o, la final, pe Maya. Din păcate, Alina Nădrag nu a fost salvată de niciunul dintre ceilalți antrenori.

Pe cine au mai ales Theo Rose și Horia Brenciu

Ultimul duel al ediției de vineri a adus pe scenă o confruntare spectaculoasă între Cristina Boghici, Alexandra Bordei și Claudia Bouleanu, care au interpretat piesa „Show Me How You Burlesque”. În urma prestației, antrenorii Theo Rose și Horia Brenciu au ales să meargă mai departe alături de Claudia Bouleanu.

Totuși, drumul celorlalte două concurente la Vocea României nu s-a oprit aici: Irina Rimes a folosit opțiunea de salvare, luându-le pe Cristina Boghici și Alexandra Bordei în echipa ei.

Cum arată echipele după prima serie de dueluri

Echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu arată în felul următor: Ion Donciu, Tudor Gavrilă, Daria Peltea, Claudia Bouleanu. 

Echipa lui Smiley: Marius Georgescu și Elisa Popovici.

Echipa lui Tudor Chirilă: Francoise Manuel și Mogdan Mișcoci.

Echipa Irinei Rimes: Mina Blue, Maya Giotea, Cristina Boghici și Alexandra Bordei.

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