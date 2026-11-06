Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”

Etapa confruntărilor de la Vocea României 2026 a adus un moment plin de scântei în platou, după ce doi concurenți din echipa lui Tudor Chirilă, Francoise Manuel și Eduard Cotoară, au interpretat melodia „Oameni”, o piesă iconică din repertoriul lui Aurelian Andreescu. Prestația lor a divizat complet masa juraților, declanșând un schimb dur de replici.

Horia Brenciu și Tudor Chirilă. Foto: Instagram

În prim-plan a fost Horia Brenciu, care s-a arătat cel mai nemulțumit de alegerea făcută de colegul său, Tudor Chirilă. A criticat dur acest duet, comparându-l cu o interpretare de tip karaoke într-un club.

Horia Brenciu critică dur alegerea făcută de Tudor Chirilă

„Trebuie să spun ceva despre piesa asta? Sunt multe versiuni pe care le-am ascultat, dar cred că versiunea asta nu o să reziste. Prima parte... mi s-a părut că suntem într-un club de karaoke în care doi tineri au prins microfoanele în mână. Prima parte nu a fost la nivelul vocilor voastre. În rest, îl felicit pe colegul meu, Tudor Chirilă, și tuturor celor care au auzit această melodie... vă doresc sănătate multă! Pentru fata asta, Francoise, eram în stare să-mi dau și cămașa de pe mine. Iertați-mă că m-am aprins așa”, a spus Horia Brenciu.

Pe de altă parte, Theo Rose a fost mai blândă vis-a-vis de această prestație a celor doi concurenți. Artista i-a felicitat pentru că au acceptat provocarea de a interpreta această piesă.

„Eu vreau să vă felicit că ați acceptat provocarea să cântați piesa aceasta. Mi se pare că îți trebuie curaj ca să o faci. Eu aș merge mai departe tot cu Francoise”, a spus Theo Rose.

Și Smiley a fost parțial de acord cu cele spuse de Horia Brenciu. Antrenorul a spus că i-a plăcut interpretarea lui Eduard și a adăugat că, dacă ar fi fost în echipa sa, ar fi ales o altă piesă pentru cei doi. Cu toate acestea, duetul l-a catalogat ca fiind unul inegal și ciudat.

„Eu sunt un pic mai relaxat în privința asta. Fiecare dintre noi facem alegeri aproape lunar în legătură cu ceea ce cântăm. Noi credem în fiecare pe care o cântăm. Voi sunteți două voci foarte bune, momentul a fost așa și așa, ciudat pe alocuri. Mie mi-a plăcut Eduard. Dacă ar fi fost acest duet în echipa mea, eu nu cred că aș fi ales piesa asta pentru voi. E un moment reușit”, a spus Smiley.

Tudor Chirilă își asumă alegerea făcută

În replică la valul de critici, Tudor Chirilă a punctat că responsabilitatea pentru o prestație mai puțin reușită îi aparține antrenorului, dar a subliniat că alegerea finală a concurentului rămâne strict decizia sa. De asemenea, a mers mai departe cu Francoise Manuel.

„Am fost atât de certat, zici că efectiv am făcut un sacrilegiu, ca și cum aș fi dat afară Vocea României de la mine din echipă altui antrenor. Eu îmi asum faptul că acest moment nu a plăcut așa cum m-am așteptat eu. Atunci când concurenții nu cântă foarte bine e responsabilitatea antrenorului, iar atunci când ei cântă foarte bine este meritul lor. Prin urmare rămâne să fac alegerea cu cine merg eu mai departe. Am să merg mai departe cu Francoise”, a spus Tudor Chirilă.

„Dacă mă întrebi pe mine... a fost rău”

În cadrul testimonialelor, Theo Rose a revenit asupra situației: „Când are așteptări legate de o piesă, el le ia personal. Horia a fost elegant. Dacă mă întrebi pe mine... a fost rău”.

Tudor Chirilă și-a susținut, în continuare, punctul de vedere. „Un lucru unde eu nu greșesc niciodată este alegerea piesei. Piesa a fost foarte bine aleasă pentru vocile astea, doar că nu au putut să o ducă așa cum trebuia să o ducă”.

Horia Brenciu, ironie la adresa lui Tudor Chirilă

Tensiunile și ironiile s-au concretizat într-un gest simbolic la finalul confruntării. Horia Brenciu i-a oferit în mod satiric lui Tudor Chirilă premiul „Zmeura de Aur”, un trofeu inspirat din cinematografia americană, acordat anual celor mai slabe producții și interpretări.

„Pentru Tudor Chirilă, cu cel mai mare drag... Tudor ești primul antrenor care primește Zmeura de Aur pentru battle-ul cel mai atrăgător din istoria Vocea României, „Oameni” în stil funk, îți aparține”, a declarat Brenciu.