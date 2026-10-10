 Robert Iosifescu i-a cucerit pe toți antrenorii de la „Vocea României”. Horia Brenciu, declarație neașteptată: „Vocea pe care am așteptat-o de 14 ani”
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VideoRobert Iosifescu i-a cucerit pe toți antrenorii de la „Vocea României”. Horia Brenciu, declarație neașteptată: „Vocea pe care am așteptat-o de 14 ani”

#Vocea Romaniei
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Robert Iosifescu a făcut senzație pe scena „Vocea României” și a provocat prima confruntare serioasă între antrenorii emisiunii. Concurentul a întors toate scaunele, iar jurații au încercat să-l convingă să li se alăture, fiecare venind cu argumente pentru a-l atrage în propria echipă. Horia Brenciu a fost impresionat până peste măsură de prestația sa și i-a făcut o mărturisire care a atras atenția.

Cine este Robert Iosifescu, concurentul pentru care s-a dus prima luptă serioasă a serii
Cine este Robert Iosifescu, concurentul pentru care s-a dus prima luptă serioasă a serii Foto: captură video

Momentul pregătit de Robert Iosifescu i-a lăsat fără cuvinte pe antrenori, care nu s-au zgârcit la laude. Pentru concurent, însă, participarea la emisiune înseamnă mult mai mult decât o simplă competiție muzicală. Acesta a mărturisit că experiența îl va ajuta să afle dacă merită să continue drumul pe care și l-a ales.

Ce i-au promis antrenorii lui Robert Iosifescu

Irina Rimes a recunoscut că încă se gândește la felul în care l-ar putea ajuta pe concurent să evolueze și i-a promis că va face tot posibilul pentru el.

„Ești un concurent la care încă mă gândesc ce aș putea eu să fac. Încă nu știu, dar aș vrea să descoperim împreună. Îți promit că o să dau tot ce pot eu pentru concurentul care ar putea fi finalistul meu”.

Theo Rose a fost impresionată atât de siguranța concurentului, cât și de felul în care și-a folosit vocea pe scenă.

„Tu știi în ce fel ai cântat? Atâta siguranță…nu a fost doar tehnică vocală. Un om ca tine trebuie să stea pe scenă, în fața oamenilor”.

Nici Smiley nu a ascuns faptul că a fost cucerit de prestația lui Robert și i-a transmis că are toate calitățile necesare pentru a reuși.

„Ai rezistență, ai curaj, ai un ton al vocii extraordinar. Mi-aș dori să fiu omul care îți spune «Mai ai un pic» (n.r. până când va reuși)”

Cea mai puternică declarație a venit însă din partea lui Horia Brenciu, care a mărturisit că rar a întâlnit o asemenea voce.

„Rar am auzit o voce ca a ta. Nu am avut niciodată o voce ca a ta. Vom trece prin noi experiențe muzicale. Ești vocea pe care am așteptat-o de 14 ani, M-am îndrăgostit teribil de vocea ta. Ești formidabil!”.

La rândul său, Tudor Chirilă a încercat să-l convingă pe Robert că împreună ar putea construi momente muzicale memorabile.

„Când te-am ascultat, am văzut piesele pe care le putem face împreună, ca să rămână o mare carte de viteză atât a show-ului, cât și a ta”.

În cele din urmă, concurentul a decis să intre în echipa lui Tudor Chirilă, alegere care marchează începutul unei noi etape în parcursul său muzical.

Cine este Robert Iosifescu

Pasiunea lui Robert pentru muzică a apărut încă din copilărie. Părinții au observat devreme că avea înclinații artistice: reproducea sunete, imita reclamele de la televizor și chiar preoții din biserică. A început cursurile de canto la șapte ani, însă s-a format în mare parte singur, devenind preocupat serios de tehnica vocală abia în jurul vârstei de 16 ani.

A urmat Conservatorul și studiile de master, dar consideră că evoluția sa s-a datorat în special muncii individuale. Încă de mic și-a dorit să devină artist și nu și-a imaginat niciodată o altă carieră. Deși părinții săi, mama economist și tatăl șef de atelier mecanic, au avut inițial rezerve în privința stabilității financiare a unei cariere muzicale, l-au susținut după ce au văzut că se poate întreține din această activitate.

De aproximativ cinci ani, Robert predă canto, meserie la care nu ar renunța. În paralel, a compus și a lansat trei piese, deși a scris mult mai multe. Drumul nu a fost însă lipsit de dezamăgiri: refuzurile și rezultatele sub așteptări i-au afectat încrederea, iar ultimul an l-a făcut să se întrebe dacă mai poate continua în industria muzicală.

A mai încercat să ajungă la „Vocea României” în urmă cu zece ani

Un moment important din cariera sa a fost câștigarea Festivalului Amara, la vârsta de 23 de ani. În fața a aproximativ 2.000 de spectatori, Robert a simțit din nou cât de mult îl împlinește muzica.

În urmă cu zece ani, concurentul a încercat să participe și la „Vocea României”, însă nu a trecut de preselecții. Acum a revenit fără aceeași presiune, hotărât să se exprime liber și să-și recapete încrederea. Piesa rock aleasă pentru audiții reflectă zbuciumul acumulat în ultimii ani. Robert își dorește să transmită emoție prin interpretare și consideră că vocea este principalul său atu, un adevărat „portal” către public.

Aventura sa continuă acum în echipa lui Tudor Chirilă, după ce a reușit să-i impresioneze pe toți cei cinci antrenori și să transforme audiția într-unul dintre momentele importante ale serii.

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