Eleve de 12 ani, umilite la ora de muzică? Acuzații grave la un liceu din Prahova. Profesorul a fost suspendat

Un caz grav a ajuns în atenția conducerii unui liceu din Urlați, județul Prahova, după ce mai mulți părinți au reclamat comportamentul unui profesor de muzică. Cadrul didactic este acuzat că ar fi supus eleve de clasa a VI-a unor exerciții nepotrivite, prezentate drept tehnici de respirație, și că le-ar fi atins în mod necorespunzător. În urma sesizărilor, profesorul a fost suspendat pe durata anchetei, iar instituția de învățământ a început verificările interne.

Acuzații grave la un liceu din Urlați Foto: Facebook/ Observator

Potrivit reclamațiilor făcute de părinți, situațiile s-ar fi petrecut în timpul orelor de muzică de la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”. Fetele, în vârstă de aproximativ 12 ani, ar fi fost chemate în fața clasei și puse să se întindă pe catedră. Părinții susțin că aceste momente le-ar fi provocat rușine și teamă, mai ales pentru că se desfășurau în fața colegilor. Profesorul respinge acuzațiile și afirmă că acestea sunt false, în timp ce ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat.

Părinții susțin că elevele încercau să evite ora de muzică

Relatările familiilor conturează o atmosferă tensionată în jurul orelor de muzică. Unele eleve ar fi ajuns să caute modalități prin care să evite exercițiile despre care părinții spun că le făceau să se simtă umilite. De teamă să nu fie chemate la catedră, fetele ar fi cerut permisiunea să meargă la baie exact în momentele în care le-ar fi venit rândul.

O mamă a povestit cât de greu le-ar fi fost copiilor să treacă prin asemenea situații în fața colegilor. „Vă daţi seama în faţa colegilor lor cum s-au simţit ele. Pentru că au fost umilite la un moment dat «Te-a atins, te-a întins»”, a declarat aceasta.

Lista acuzațiilor prezentate de părinți nu s-ar limita la exercițiile din timpul orelor. Profesorul ar fi purtat discuții considerate nepotrivite pentru vârsta elevilor, inclusiv despre anatomia corpului. De asemenea, familiile susțin că unele fete ar fi fost sunate de cadrul didactic în toiul nopții.

O altă situație relatată de o mamă ar fi avut loc în apropierea toaletei, unde o elevă ar fi fost abordată de profesor și întrebată: „Ai prezervative la tine?”. Părintele a descris acest episod ca parte a unui comportament verbal cu tentă sexuală, pe care îl consideră inacceptabil în relația cu minori.

„Au fost mulți elevi să îşi sune părinţii: «Nu intru la ora de muzică, mă doare stomacul, vino să mă iei». Deja copiii sunt terorizaţii”, a mai spus mama unei eleve pentru Observator.

Și alți părinți și-au exprimat indignarea față de cele reclamate. „Nici mie nu mi-ar conveni să îmi întindă copilul pe catedră şi să îl pipăie. Este foarte urât”, a precizat un părinte. Aceste declarații fac parte din sesizările care au determinat intervenția conducerii școlii și sesizarea poliției.

Profesorul a fost suspendat, iar școala a început ancheta

După ce părinții au semnalat situațiile reclamate, a fost sesizată poliția, iar Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” a demarat o anchetă internă. Până la clarificarea faptelor, profesorul a fost suspendat din activitate, în conformitate cu procedurile legale.

„Pe perioada anchetei, domnul profesor este suspendat conform procedurii legale. Ulterior, vom decide sancţiunea”, a transmis Mihaela Pârcaru, reprezentant al unității de învățământ.

Potrivit inspectorului școlar general al ISJ Prahova, Ilona Rizea, profesorul predă muzica la liceul din Urlați de aproximativ 15 ani și ar fi fost sancționat și în trecut pentru alte abateri. Oficialul a precizat că sancțiunile anterioare ar fi vizat diferite probleme, inclusiv neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Totodată, cazul ar fi fost semnalat și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Profesorul oferă și lecții private de canto, la care se pot înscrie inclusiv copii. În acest context, acuzațiile au ridicat întrebări cu privire la interacțiunile sale cu elevii, însă aspectele reclamate în prezent trebuie clarificate de instituțiile competente.

Un elev a declarat că știa despre anumite situații din trecut, dar că nu cunoaște în detaliu tehnicile folosite de profesor. Acesta a spus că metoda descrisă de părinți nu i se pare potrivită, mai ales având în vedere că este vorba despre copii.

De cealaltă parte, cadrul didactic neagă ferm acuzațiile și susține că relatările apărute în spațiul public nu corespund realității.

„Resping cu fermitate toate acuzațiile calomnioase aduse în spațiul public, acestea fiind complet false și contrare realității de la clasă. Din respect pentru procedurile administrative și pentru ancheta oficială aflată în curs de desfășurare, nu voi face declarații în presă până la finalizarea cercetărilor de către instituțiile abilitate, pentru a permite aflarea adevărului obiectiv”, a declarat profesorul acuzat.