 Avion blocat sub un pod pe DN1, lângă București. Imaginile au devenit virale. „Doar în România se angajează șoferi și ingineri precum Dorel”
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VideoAvion blocat sub un pod pe DN1, lângă București. Imaginile au devenit virale. „Doar în România se angajează șoferi și ingineri precum Dorel”

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Imagini neobișnuite cu un avion blocat sub un pod de pe DN1, în lângă București. Aeronava dezafectată trebuia să fie transportată de la Aeroportul Otopeni spre Voluntari, însă a rămas blocată în zona localității Balotești, sub un pod.

Avion blocat sub un pod de pe DN1.
Avion blocat sub un pod de pe DN1. Foto: captură video Facebook

Incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, 9 octombrie, și a fost filmat de martori. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale. Românii au făcut haz de necaz, iar ironiile nu au întârziat să apară.

Avion blocat pe DN1, sub un pod

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunțase că transportul are loc pe traseul Otopeni (Aeroport Internațional Henri Coanda) – DN1 – A0 – DN2 – Voluntari. Cu toate acestea, avionul dezafectat nu a putut trece de podul CFR de pe DN1 din cauza înălțimii depășite. Aeronava urma să fie amplasată într-un loc de joacă din orașul ilfovean, unde ar fi trebuit să devină o atracție pentru copii, scrie adevarul.ro.

„Vehiculul transportă o componentă dintr-un avion. Lățimea maximă a vehiculului este 6,60 m, masa totală 60 tone, lungime 38 m, înălțime 4,80 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră”, se arată într-un comunicat CNAIR.

Românii au reacționat după ce au văzut imaginile

Un trecător a filmat momentul în care avionul a rămas blocat și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Videoclipul a stârnit multe reacții în mediul online. Românii au ironizat modul în care a fost stabilit modul de transport al aeronavei.

Doar în România se angajează șoferi și ingineri precum Dorel”, a scris un internaut. „Putea să zboare și el peste, nu?! Așa ceva nu se face...”, a scris, ironic, altcineva. 

Oamenii nu s-au oprit aici cu glumele și au presupus că s-a optat, ca de fiecare dată, pentru un transport mai ieftin, decât pentru unul mai scump și mai sigur: „A știut cumpărătorul un transportator mai ieftin, este?”

De asemenea, internauții susțin că în această situație nu este șoferul de vină. Șoferul chiar nu are nicio vină, traseul e studiat de alte persoane responsabile, nu merge șoferul după capul lui”.

„Ce a căutat podul acolo?”, a întrebat ironic altcineva.

În același timp, românii susțin că, cel mai probabil, transportatorul s-a documentat în privința traseului, însă ce e pe acte nu corespunde cu realitatea. „Eu nu cred că transportatorul a greșit. A luat datele oficiale ale drumurilor și a planificat traseul. Și sunt convins 99% că distanța din acte nu e la fel ca distanța de la asfalt până la pod. Pentru că nu se respectă nimic în România”/ „Acum vedem dacă înălțimea pasajului corespunde și în realitate sau doar pe acte...”

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