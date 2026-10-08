 Primul lift exterior din București va fi montat la un bloc vechi. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari pentru a beneficia de noua lege
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Primul lift exterior din București va fi montat la un bloc vechi. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari pentru a beneficia de noua lege

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Un bloc vechi din București va beneficia de primul lift exterior construit în baza noii legi „Lift pentru viață”. Ascensorul va fi montat la un imobil din Sectorul 2, care nu a fost prevăzut cu lift la momentul construirii. Proiectul a fost demarat după adoptarea Legii nr. 153/2026, care permite accesibilizarea blocurilor vechi prin instalarea de ascensoare, rampe sau platforme.

Primul lift exterior din București care va fi montat la un bloc vechi din sectorul 2
Primul lift exterior din București care va fi montat la un bloc vechi din sectorul 2 Foto: Facebook

Primăria Sectorului 2 este prima administrație locală din România care emite o autorizație de construire în baza acestei legi. Autoritățile caută acum soluții pentru ca programul să fie extins și la alte blocuri care se confruntă cu probleme similare.

Unde va fi montat primul lift exterior

Liftul va fi instalat la blocul P3a-P3b de pe strada Maior Coravu, nr. 33, din Sectorul 2. Imobilul are parter și patru etaje și nu a fost prevăzut cu ascensor în momentul în care a fost construit.

Pare o investiție simplă. Dar pentru un om în vârstă, pentru o persoană cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, poate schimba complet viața de zi cu zi. (...) De aceea, nu vrem să ne oprim aici. Urmează să construim programul local pentru instalarea de lifturi și mecanismul de finanțare pentru lucrări.

În funcție de fiecare clădire, acestea pot fi lifturi exterioare, platforme elevatoare, rampe sau alte soluții de accesibilizare”, a declarat edilul.

Ce blocuri pot beneficia de program

Legea nr. 153/2026, cunoscută sub denumirea „Lift pentru viață”, a creat Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor. Acesta prevede finanțarea unor lucrări menite să faciliteze accesul în blocurile vechi, inclusiv prin montarea de ascensoare exterioare.

Pentru ca un bloc să fie eligibil, pe scara respectivă trebuie să locuiască, la un alt nivel decât parterul, cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități locomotorii sau cu mobilitate redusă ori o familie cu un copil de vârstă antepreșcolară sau preșcolară.

La selectarea proiectelor vor avea prioritate blocurile în care locuiesc mai multe persoane din aceste categorii, imobilele cu un regim de înălțime mai mare și clădirile construite cu mai mult timp în urmă.

Nu pot beneficia de program monumentele istorice și imobilele încadrate în clasele I și II de risc seismic.

Programul va fi implementat în două etape. Prima este reprezentată de un proiect-pilot cu o durată de 18 luni, finanțat din fonduri europene și destinat unui număr de maximum 100 de blocuri. Sunt prevăzute câte două blocuri pentru fiecare reședință de județ și sector.

Ulterior, în cea de-a doua etapă, programul ar urma să fie extins la nivel național, cu finanțare provenită atât din fonduri europene, cât și de la bugetul de stat sau din bugetele locale.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Implementarea programului se va face prin intermediul primăriilor. Pentru demararea procedurii este necesar un contract de mandat încheiat cu asociația de proprietari sau cu două treimi dintre locatari.

După obținerea acordului proprietarilor, dosarul trebuie depus la primăria de care aparține imobilul. Documentele necesare includ cererea-tip de înscriere în program, hotărârea Adunării Generale și tabelul nominal cu semnăturile proprietarilor care își dau acordul, contractul de mandat semnat, lista proprietarilor de pe scara vizată și documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor sociale.

Printre actele necesare se pot număra certificatele de încadrare în grad de handicap, documentele de identitate ale persoanelor vârstnice și certificatele de naștere ale copiilor.

Un avantaj important pentru asociațiile care vor să acceseze programul este că autorizația de construire se emite în regim de urgență și fără taxe. De asemenea, nu este necesar extrasul de carte funciară și nu trebuie întocmite documentații de urbanism de tip PUZ sau PUD.

După finalizarea și recepția lucrărilor, echipamentele devin proprietatea comună a locatarilor. În situația în care liftul este amplasat pe domeniul public, acesta poate rămâne în administrarea primăriei, iar asociația de proprietari primește drept de folosință.

Costurile de exploatare, consumul de energie electrică și lucrările de mentenanță vor reveni ulterior asociației de proprietari.

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