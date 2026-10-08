Au răsturnat situația la Asia Express! Echipa care a câștigat Imunitatea Mică după o cursă dificilă

După ce Alin Alexuc și Gabi Torje au obținut Imunitatea Mare în etapa a cincea de la Asia Express, competiția a continuat cu o nouă confruntare importantă. Concurenții rămași în cursă s-au luptat pentru cea de-a doua imunitate a etapei, iar miza a fost una uriașă: o echipă urma să-și garanteze prezența în etapa următoare.

Maurice Munteanu și Connie Preda Foto: Instagram

Cursa pentru Imunitatea Mică i-a purtat pe concurenți până la complexul de sculpturi rupestre de la Dazu, unul dintre locurile spectaculoase întâlnite în aventura din China. Înainte de start, Cheloo și Mihai Ban au câștigat jocul de amuletă și au avut posibilitatea să stabilească ordinea în care echipele au pornit în cursă.

Maurice Munteanu și Connie Preda, primii la Irina Fodor

Proba le-a pus concurenților la încercare atât condiția fizică, cât și atenția și memoria. Cursa a combinat elemente de tehnologie cu vestigii ale unei moșteniri culturale vechi de secole, iar participanții au trebuit să fie atenți la fiecare etapă pentru a ajunge cât mai repede la destinație.

De această dată, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost echipa care a reușit să se impună. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit vestea care le-a asigurat locul în etapa a șasea, potrivit Antena1.

„Ce să vă mai zic? Felicitări! Sunteți a doua echipă imună!”, le-a transmis Irina Fodor celor doi concurenți.

Victoria a venit într-un moment important pentru Maurice și Connie. În cursa pentru Imunitatea Mare, echipa nu avusese un rezultat pe măsura așteptărilor, iar Maurice trecuse printr-un moment dificil în timpul unei probe. De această dată, cei doi au reușit să își păstreze concentrarea și să termine cursa pe primul loc.

Imediat după ce au aflat că sunt imunizați, Maurice Munteanu și Connie Preda s-au îmbrățișat, vizibil bucuroși de rezultatul obținut.

„Am crezut că murim. Mulțumim! Deja avem certitudinea că suntem în etapa a șasea și pentru noi e un confort enorm. O considerăm o victorie mai mult decât meritată!”, a spus Maurice Munteanu.

O revenire importantă după cursa precedentă

Pentru cei doi concurenți, rezultatul obținut în cursa pentru Imunitatea Mică a reprezentat o revenire după ziua anterioară. Maurice Munteanu și Connie Preda încheiaseră cursa pentru Imunitatea Mare pe ultimul loc, iar presiunea competiției devenise tot mai mare.

Maurice a avut și un moment în care a simțit că nu mai poate continua, în timpul unei probe dificile. De această dată, însă, echipa a reușit să se mobilizeze și să transforme rezultatul din ziua precedentă într-un succes.