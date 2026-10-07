Cine a câștigat Imunitatea Mare la „Asia Express”? Tensiunile s-au amplificat la careu. „De ce aplaudăm?”

Telespectatorii au stat din nou cu sufletul la gură în fața televizoarelor, la „Asia Express”. Concurenții au ajuns în orașul Chongqing, cunoscut și ca „Orașul 8D” sau „Orașul Labirint”, acolo unde au avut o cursă intensă ce a inclus ospătari sexy, poze la celebra stație de tren Liziba și căratul unor mărfuri prin labirintul urban.

Cine a câștigat Imunitatea Mare? Foto: Instagram

Când echipele au ajuns la careu, Irina Fodor a anunțat și cine este echipa câștigătoare. La anunțarea clasamentului s-au încins și spiritele, concurenții fiind deja tensionați în urma cursei nebune. Cine a ajuns pe primul loc și ce concurent a avut o ieșire nervoasă.

Ce echipă a câștigat Imunitatea Mare la „Asia Express”

Vestea cea mare a venit, însă, pentru Gabi Torje și Alin Alexuc. Ei s-au descurcat cel mai bine în această ediție și au ajuns primii la Irina Fodor. Astfel, prezentatoarea i-a anunțat că sunt pe primul loc și sunt cei care se vor bucura de Imunitatea Mare.

Gabi Torje și Alin Alexuc vor putea sta relaxați o perioadă, având în vedere că au reușit să se impună în fața celorlalte echipe. În zilele următoare ei vor putea sta mai liniștiți, fiind fericiții câștigători ai Imunității Mari.

Cei doi au avut și un joker care i-a salvat în timpul cursei și care fusese câștigat cu o ediție în urmă. Gabi și Alin au putut să folosească mașina producției între două destinații, astfel ei nu au mai pierdut timp pentru a face autostopul, propulsându-i pe primul loc în clasament.

„Și pentru noi a fost o zi grea. Și noi am vărsat ouă”, a spus Gabi după ce a aflat că el și Alin se pot relaxa pentru că sunt imuni.

Tensiuni la careu după anunțarea întregului clasament

Irina Fodor a anunțat ordinea în care echipele au ajuns la ea. Tensiunile au apărut atunci când Maurice Munteanu și Connie Preda au aflat că sunt pe ultima poziție. Ceilalți colegi au aplaudat, însă criticul de modă nu a fost deloc încântat de acest gest. Maurice a afirmat că nu înțelege această reacție.

„De ce aplaudăm? Nu se presupune că aplaudăm când ne place ceva? Nu înțeleg natura aplauzelor. Eu aplaud foarte rar, pentru că foarte rar îmi plac lucrurile”, a spus Maurice Munteanu, la Antena 1. Mihai Ban i-a răspuns că el aplaudă deoarece se bucură că el și Cheloo nu sunt ultimii.

Cum arată clasamentul după cursa nebună din Chongqing

În ediția de pe 6 octombrie, de la „Asia Express”, clasamentul pentru imunitate arată în felul următor:

Locul 1, echipa imună: Torje și Alexuc

Locul 2: Valerie și Alex

Locul 3: Maya și Mirela Retegan

Locul 4: Oana și Mirela Vaida

Locul 5: Ana și Loredana

Locul 6: Cheloo și Mihai

Locul 7: Maurice și Connie

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt de neoprit

Echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc pare una de neînvins. În urmă cu o zi au câștigat o amuletă de 1.000 de euro și jokerul pe care l-au și folosit în cursa din Chongqing. Ei terminat misiunile primii și au reușit să ajungă la Irina Fodor înaintea tuturor.