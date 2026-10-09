 Robert Iosifescu și Miruna Nacu, poveste de iubire la Vocea României 2026! S-au cunoscut în studio, iar acum au ajuns împreună la PRO TV
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Robert Iosifescu și Miruna Nacu, poveste de iubire la Vocea României 2026! S-au cunoscut în studio, iar acum au ajuns împreună la PRO TV

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Robert Iosifescu și Miruna Nacu au cucerit scena de la Vocea României 2026, însă povestea lor nu se rezumă doar la muzică. Cei doi tineri artiști s-au cunoscut într-un studio, au început să compună împreună și, fără să își dea seama, au ajuns să formeze un cuplu. Acum, au pășit împreună în competiția de la PRO TV, unde vocile lor au atras atenția antrenorilor. În timp ce Robert a întors toate cele patru scaune și a ales echipa lui Tudor Chirilă, Miruna a primit laude pentru timbrul său aparte.

Robert Iosifescu și Miruna Nacu
Robert Iosifescu și Miruna Nacu Foto: Pro TV

Robert Iosifescu și Miruna Nacu, de la colaborare muzicală la poveste de dragoste

Pentru Robert Iosifescu și Miruna Nacu, participarea la Vocea României 2026 înseamnă mai mult decât o șansă de a-și demonstra talentul în fața publicului. Cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru muzică, iar relația lor a început chiar într-un studio, acolo unde au avut ocazia să se cunoască mai bine și să lucreze împreună la piese.

Robert a povestit că primul lucru care l-a atras la Miruna a fost vocea ei, un detaliu care avea să reprezinte începutul unei povești speciale.

Eu am văzut-o pe Miruna prima dată și m-am îndrăgostit de timbrul ei”, a mărturisit tânărul.

În timp, colaborarea profesională s-a transformat într-o relație sentimentală, iar cei doi au decis să își continue parcursul muzical împreună, de această dată pe una dintre cele mai urmărite scene din România.

Ideea de a participa împreună la competiția de la PRO TV i-a aparținut Mirunei, care și-a dorit să îl aibă aproape pe omul alături de care împărtășește atât pasiunea pentru muzică, cât și o relație specială.

„Mi-am dorit să participăm împreună, pentru că te simți altfel când știi că mai e cineva apropiat de tine în concurs”, a explicat artista.

Robert Iosifescu, la un pas să renunțe la muzică înainte de audițiile de la Vocea României

Dincolo de povestea de iubire, parcursul lui Robert Iosifescu ascunde și o perioadă dificilă. Tânărul a dezvăluit că s-a confruntat cu numeroase refuzuri din partea producătorilor, experiențe care i-au afectat treptat încrederea în propriile capacități.

Deși muzica reprezenta o parte importantă a vieții sale, obstacolele întâlnite l-au făcut să se întrebe dacă mai merită să continue pe acest drum.

Cariera asta este foarte grea! Am întâmpinat foarte multe refuzuri din partea multor producători. În timp mi-au afectat și încrederea în sine și contactul cu vocea mea”, a spus Robert.

Participarea la Vocea României a venit într-un moment important pentru artist, oferindu-i ocazia să își testeze din nou limitele și să afle cum este primit talentul său de profesioniștii din industria muzicală.

Audiția avea să îi ofere o surpriză pe care cu greu ar fi putut să o ignore: toți cei patru antrenori s-au întors pentru el.

Ce i-au spus Tudor Chirilă, Horia Brenciu și Smiley după audiție

Interpretarea lui Robert Iosifescu i-a impresionat pe antrenorii de la Vocea României 2026, iar reacțiile acestora au fost pe măsura momentului. Cei patru au întors scaunele, semn că tânărul a reușit să le atragă atenția prin vocea și prestația sa.

Horia Brenciu i-a transmis un mesaj puternic, subliniind că a descoperit în el o voce pe care o aștepta de multă vreme.

Tu ești vocea pe care o așteptam de 14 ani”, i-a spus antrenorul.

La rândul său, Tudor Chirilă a reacționat după ce a aflat că Robert se gândise să renunțe la muzică. Artistul și antrenorul a încercat să îl încurajeze să lase în urmă îndoielile și să își acorde o nouă șansă.

Scoate-ți bărzăunii ăia din cap cu lăsatul de muzică”, i-a transmis Tudor Chirilă.

Și Smiley a încercat să îi redea încrederea concurentului, sugerându-i că momentul de pe scena emisiunii ar putea reprezenta începutul unei schimbări importante în cariera sa.

Momentul ăsta care ți se întâmplă ție acum e ultima parte a dealului. Mi-aș dori să fiu omul care îți spune mai ai un pic”, a spus Smiley.

În cele din urmă, Robert Iosifescu a ales să meargă mai departe în echipa lui Tudor Chirilă, decizia marcând un pas important în aventura sa la Vocea României.

Miruna Nacu, remarcată de Theo Rose: „Ești unică, ești deosebită”

Nici Miruna Nacu nu a trecut neobservată în fața antrenorilor. Artista a impresionat prin timbrul său vocal, iar Theo Rose s-a numărat printre cei care i-au remarcat calitățile.

Reacția juratei a fost una entuziastă, aceasta apreciind originalitatea vocii tinerei concurente și felul în care se diferențiază de alte interpretări auzite în competiție.

N-am auzit aici la Vocea României un timbru ca al tău. Ești unică, ești deosebită”, i-a spus Theo Rose.

Momentul în care Robert Iosifescu și Miruna Nacu au cântat împreună

Unul dintre momentele speciale ale celor doi tineri a fost cel în care au urcat împreună pe scenă. Experiența acumulată în studio și legătura dintre ei s-au reflectat în interpretarea comună, care a atras atenția antrenorilor.

Theo Rose a remarcat felul în care vocile celor doi se îmbină, reacționând spontan la armonia dintre ei.

Băi, zici că ați fost mixați”, a exclamat artista.

Replica sa a surprins impresia lăsată de interpretarea lor și compatibilitatea vocală pe care au demonstrat-o. Pentru Robert și Miruna, muzica este deja un punct comun important, iar participarea la Vocea României le oferă ocazia de a-și dezvolta talentul într-un mediu competitiv, fără să lase deoparte legătura care i-a adus împreună.

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