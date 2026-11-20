Primul sărut nu se uită niciodată! Cu cine s-au sărutat vedetele pentru prima dată și ce „dezastre” romantice au trăit?

Foto: Profimedia

Primul sărut ar trebui să fie ca în filme: fluturi în stomac, priviri intense și o chimie de neuitat. Dar când vine vorba despre vedetele de la Hollywood, realitatea pare să fi fost uneori mult mai amuzantă, stânjenitoare sau chiar dezgustătoare! De la săruturi furate până la lecții de french kiss și pizza cu cârnați, celebritățile au povești care merită toate aplauzele.

Jennifer Garner – Sărutul care a costat-o o relație!

Jennifer avea 18 ani când l-a sărutat pentru prima dată pe un băiat pe nume Matt Crittenden. Numai că tânărul avea alte intenții, iar actrița nu s-a lăsat convinsă să meargă mai departe. A doua zi, el a părăsit-o, numind-o prea pudică. Jennifer povestește cu umor că a purtat această etichetă cu mândrie.

„A încercat să meargă mai departe decât un sărut, iar eu l-am respins. M-a părăsit a doua zi pentru că a spus că sunt prea pudică.”

Emily Blunt – Primul french kiss, o adevărată oroare!

Emily Blunt nu a avut parte de un debut romantic, ci de unul pe care probabil ar fi preferat să-l uite. În timpul unui joc de „învârte sticla”, aceasta a ajuns să sărute o fată pe nume Ashley. Curioasă să descopere celebrul sărut franțuzesc, actrița a avut parte de o surpriză deloc plăcută! „Am șters discret gura după aceea. A fost îngrozitor!”

Halle Berry – A învățat să sărute de la… o fată

Halle Berry a avut o strategie cu totul neobișnuită. Îndrăgostită de un băiat pe nume LaShawn Boyd, voia să-l sărute franțuzește, dar nu știa cum. Soluția? Și-a rugat cea mai bună prietenă să-i ofere o lecție practică! Cele două s-au sărutat aproximativ 30 de minute, iar a doua zi Halle și-a pus în aplicare noile cunoștințe.

„Prietena mea a venit la mine acasă și m-a sărutat timp de aproximativ 30 de minute. Practic, m-a învățat cum să sărut un băiat!”

Brad Pitt – Emoții în garajul primei iubite

Chiar și unul dintre cei mai râvniți bărbați de la Hollywood a avut un prim sărut plin de emoții. Brad Pitt și-a amintit de Lisa, fata care locuia la o stradă distanță. Primul lor sărut a avut loc chiar în garajul ei. După momentul romantic, Brad a fugit acasă, entuziasmat de experiență!

„Eram destul de emoționat. Anticiparea momentului îmi dădea ceva emoții.”

Kate Beckinsale – Sărutul cu gust de pizza cu cârnați

Dacă există un premiu pentru cel mai dezgustător prim sărut, Kate Beckinsale ar putea fi printre favorite! Actrița era vegetariană convinsă, iar băiatul care a vrut să o sărute tocmai mâncase o pizza plină cu carne. Experiența a fost atât de traumatizantă, încât Kate a povestit-o cu un umor savuros. „Credeam că sărutul este o experiență uscată, dar am descoperit toată activitatea aceea umedă din gura celuilalt, cu bucățele de cârnați incluse!”

Robert Pattinson – Întrebarea pe care și-a pus-o imediat după...

Noul James Bond avea aproximativ 11-12 ani când și-a trăit prima experiență romantică, pe acoperișul unei clădiri din Londra. Fata era o colegă cu care mergea adesea spre casă. Însă partea cu adevărat amuzantă a venit după sărut: Robert era preocupat de gustul propriei guri! Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, a aflat ulterior că fata începuse să iasă cu altcineva.

„Mă întrebam: «Oare ce gust are gura mea? Are gust de Marmite?»”