Ana Maria și Daniel Pavel au rememorat unul dintre cele mai importante momente din povestea lor de iubire: ziua în care s-au cunoscut, în urmă cu cinci ani, la petrecerea VIVA!. Reveniți la evenimentul care le-a schimbat viețile, de această dată în postura de prezentatori, cei doi au vorbit despre începuturile relației, planurile profesionale și proiectele în care sunt implicați.

Cum a început povestea de iubire dintre Daniel Pavel și Ana Maria, în urmă cu 5 ani. Foto: Instagram

Unele întâlniri se transformă în povești de dragoste care durează ani la rând. Pentru Ana Maria și Daniel Pavel, petrecerea VIVA! are o semnificație aparte, fiind locul în care drumurile lor s-au intersectat pentru prima dată. Cinci ani mai târziu, cei doi au revenit la același eveniment, iar de această dată au urcat împreună pe scenă, în calitate de amfitrioni ai serii.

Revederea a fost cu atât mai emoționantă cu cât tema evenimentului a fost din nou una în tonuri aurii, la fel ca în anul în care s-au cunoscut. Într-un interviu pentru VIVA!, Ana Maria și Daniel Pavel au povestit cum își amintesc acel moment special și ce proiecte pregătesc în perioada următoare.

Daniel Pavel nu a uitat ziua în care a cunoscut-o pe Ana Maria

Pentru Ana Maria Pavel, participarea la această petrecerea a venit cu emoții aparte. Evenimentul reprezintă un reper important în povestea cuplului, iar faptul că, după cinci ani, cei doi au avut ocazia să îl prezinte împreună a făcut experiența și mai specială.

„Da, sunt entuziasmată și foarte emoționată și acum. După 5 ani, am reușit să și prezentăm evenimentul VIVA!. Este o încununare a acestor 5 ani pentru noi. Să nu mai spun că tema a fost gold și atunci, și acum”, a mărturisit Ana Maria Pavel.

Nici Daniel Pavel nu a uitat împrejurările în care a întâlnit-o pe femeia care avea să-i devină soție. Prezentatorul a rememorat cu emoție ziua de 8 septembrie, pe care o consideră un moment de referință în viața sa.

„Ca povestitor, îmi place să vin cu povestea. Era o toamnă superbă, bobocii se arătau. 8 septembrie, ziua mea, Sfânta Maria se năștea și am cunoscut-o pe Ana. Este un arc în timp foarte frumos”, a povestit Daniel Pavel.

Ce documentar pregătește Daniel Pavel după călătoria în Kenya

Dincolo de viața de cuplu, Daniel Pavel are în plan și proiecte profesionale ambițioase. Prezentatorul a fost recent în Kenya, experiență care i-a deschis apetitul pentru o nouă producție documentară.

Acesta își dorește să aducă în atenția publicului român poveștile oamenilor din Africa, în special ale comunităților Maasai și ale locuitorilor din zona Văii Riftului. Documentarul va pune accent pe rezistența, determinarea și performanța umană, având în centru experiențele unor oameni care reușesc să obțină rezultate remarcabile în condiții dificile.

„Așa este. Prima oară în Africa ecuatorială, după toate locurile unde am fost pe lumea asta, pe mare ca ofițer de marină sau ca prezentator de reality show și de diverse emisiuni. Prima oară în Africa, prima oară în Kenya, în Africa de mijloc. Documentarul va fi despre viața oamenilor de acolo, triburile de Maasai, pot să și dezvălui, triburile de pe Valea Riftului. Acea vale dă cei mai buni alergători; podiumurile alergătorilor de maraton din lume sunt ocupate de kenieni.

Este un documentar care e setat foarte mult pe valoarea omului atunci când este pus în situații cu totul deosebite, cum sunt, de exemplu, kenienii. Fac performanță pentru că sunt forțați să facă performanță. Deci e un documentar care merge mult pe valoarea umană. Într-o eră a inteligenței artificiale, eu voi vorbi despre inteligența sportivă umană. Să vedem unde se va vedea, suntem acum în discuție, e un subiect ceva mai amplu. Dar ce știu sigur este că va încânta sufletele românilor în feluri pe care nu le-a făcut până acum”, a explicat prezentatorul.

Experiența africană nu se va încheia aici. Daniel Pavel intenționează să revină pe continent pentru a descoperi și alte povești, iar planurile sale includ și o călătorie alături de soția lui.

„Da, abia am început. Soția mea știe și mă lasă, pentru că Africa este o casă a omenirii. Nu este neapărat un acasă al meu în momentul acesta, dar este un loc de unde intenționez să aduc noi și noi povești”, a mai spus acesta.

La rândul ei, Ana Maria a dezvăluit că cei doi au primit o propunere profesională care îi va duce din nou în Africa, de data aceasta pentru promovarea unui resort de lux.

„Și ca să-ți mai spun ceva din culise, am fost invitați să promovăm un resort de lux în Africa și vom pleca la un moment dat să facem asta pentru câteva zile”, a completat Ana Maria Pavel.

Daniel a confirmat că următoarea experiență pe continentul african va fi una în doi: „Deci clar, în foarte scurt timp urmează, într-adevăr, o călătorie în comun cu soția mea în Africa”.

Ana Maria Pavel lansează asociația NewNature. Ce își propune să facă

Și Ana Maria Pavel lucrează la un proiect important, cu o componentă educațională și socială. Este vorba despre asociația NewNature, inițiativă prin care își propune să vină în sprijinul copiilor aflați în situații vulnerabile.

Printre obiectivele organizației se numără reducerea abandonului școlar, reintegrarea copiilor cu risc ridicat de abandon și organizarea unor tabere de supraviețuire. Proiectul va avea, în principal, o direcție educativă, Ana Maria considerând că este nevoie de mai multe inițiative dedicate acestui domeniu în România.

„Noul meu proiect este asociația NewNature. Este o asociație care va avea scop educativ și care se va ocupa în principal de reintegrarea copiilor cu rată mare de abandon, tabere de supraviețuire și, în general, tot ceea ce înseamnă educație, pentru că, am mai spus și chiar cred în asta, lipsește cu desăvârșire în România”, a declarat soția prezentatorului.

Ce face Antoniu, fiul lui Daniel Pavel, care studiază la Viena

În cadrul interviului, Daniel Pavel a vorbit și despre fiul său, Antoniu, care își continuă studiile universitare la Viena. Tânărul este student la Drept internațional public și privat și se bucură de o experiență academică și personală în afara țării.

Prezentatorul a povestit cu mândrie despre vacanța fiului său, dar și despre prieteniile internaționale pe care acesta și le-a construit. Antoniu a avut inclusiv ocazia de a-și invita prietenii străini în România, unde le-a făcut cunoștință cu preparate și tradiții românești.

„Este atât de bine, este la Viena, are un nou an de studiu acolo, dreptul internațional public și privat. A avut o vacanță formidabilă el cu prietenii lui, care sunt internaționali și care îl invită peste tot. A avut invitați străini în România, le-a făcut grătar românesc, le-a dat horincă de Maramureș de la socru. Este, într-adevăr, un copil minunat, reușit, care arată deja tânărul adult responsabil care este. Dacă mai apucăm să stăm împreună, ne bucurăm din plin; recent am avut o seară frumoasă împreună la București, la un club de trab, ceva deosebit”, a dezvăluit Daniel Pavel.

După cinci ani de la întâlnirea care le-a schimbat parcursul personal, Ana Maria și Daniel Pavel continuă să își construiască povestea împreună. Între proiecte profesionale, inițiative educaționale și planuri de călătorie, cei doi au demonstrat că petrecerea VIVA! rămâne un loc cu o semnificație aparte pentru relația lor.