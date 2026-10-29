Cătălin Botezatu, critici pentru designeri: „O prezentare lungă, cât o zi de post, nu înseamnă și calitate”

Cătălin Botezatu (59 de ani) a transmis un mesaj ferm creatorilor de modă, la Festivalul „Culorile Toamnei” de la Pitești. Prezent în juriul celei de-a XXX-a ediții, în calitate de președinte, designerul a vorbit, înainte de decernarea premiilor, despre ce înseamnă să construiești o carieră în această industrie, dar și despre greșelile care pot compromite o prezentare pe podium.

1/8 În doar două zile, Cătălin Botezatu a făcut un adevărat maraton de evenimente Foto: click.ro

Participarea lui Cătălin Botezatu la Festivalul „Culorile Toamnei” de la Pitești a devenit o tradiție de-a lungul celor 30 de ani. Evenimentul care a devenit tradiție de-a lungul anilor este organizat de buna lui prietenă Valeria Coman.

La ediția aniversară care a avut loc marți seara, creatorul nu s-a limitat la evaluarea colecțiilor, ci le-a oferit participanților și câteva recomandări directe, bazate pe experiența sa.

În opinia lui, titulatura de designer trebuie susținută prin muncă și printr-o activitate concretă. Botezatu a criticat persoanele care apar la televizor și se prezintă drept creatori de modă, fără ca în spatele acestei imagini să existe o activitate profesională solidă. Pentru el, contează să produci, să ai clienți și să poți trăi din ceea ce creezi.

În acest context, a explicat și de ce îl susține pe un tânăr designer la început de drum din Ploiești, Claudiu Lungu: i-a văzut munca din atelier și implicarea în realizarea pieselor pentru clienți.

„Am văzut ce se întâmplă în atelierul lui, am văzut că sunt clienți, sunt clienți de calitate”, a spus Cătălin Botezatu.

Designerul a amintit că, de-a lungul carierei, a sprijinit mai mulți creatori, oferindu-le inclusiv cazare, masă și posibilitatea de a realiza colecții în fabrica de la Târgu Mureș. Unii dintre cei susținuți astfel au ajuns ulterior departe în această profesie.

Mai puține ținute, mai multă creativitate

Înainte de acordarea premiilor, juratul și designerul Cătălin Botezatu a criticat și prezentările excesiv de lungi. Mesajul său a fost clar: o colecție nu devine mai valoroasă doar pentru că include multe ținute sau ocupă mai mult timp pe podium.

„O prezentare lungă, cât o zi de post, nu înseamnă și calitate. Deci încercați să faceți cât mai puține ținute. Încercați acolo, în cele câteva produse, să puneți toată creativitatea voastră. Va spun din experiență!

Faceți multe produse, plictisiți! Nu e bine! Apoi, la o colecție de rochii de seară, să pui ochelari de soare, e interzis! Eu nu pot să trec peste asta!”, le-a recomandat creatorul participanților.

Botezatu a atras atenția și asupra ritmului unui show. Trimiterea manechinelor pe podium unul câte unul, cu pauze care prelungesc inutil prezentarea, poate afecta întregul spectacol. Dorința de a pune în valoare fiecare piesă trebuie însoțită de o organizare atentă și de respect pentru timpul publicului și al juriului.

„Apoi, unii dintre voi suferiți de voi, să dați drumul la manechine câte unul pe scenă! Lungiți foarte mult. Iar noi suntem aici, pe timpul nostru. Ați văzut că Valeria, în seara asta, a făcut un show și în câteva minute a prezentat 30 de outfituri, pentru că știe! Deci, dacă dumneavoastră doriți să prezentați câte o manechină pe podium, din dorința de a arăta cine știe ce produs de artă, greșit”, a punctat designerul.

„Modă, modă, miss, miss”

O altă observație a vizat diferența dintre prezentările de modă și concursurile de frumusețe. Cătălin Botezatu le-a cerut celor implicați să țină cont de specificul fiecărui tip de eveniment.

„Faceți diferența, vă rog, la concursurile de modeling, de modă, între modă și miss. Modă, modă, miss, miss”, a încheiat acesta.

Prin recomandările sale, creatorul i-a îndemnat pe designeri să își concentreze creativitatea în colecții bine realizate, să acorde atenție felului în care le prezintă și să își susțină numele prin munca din atelier.

În doar două zile, Cătălin Botezatu a făcut un adevărat maraton de evenimente. După ce a fost președintele juriului din festivalul de modă de la Pitești, Botezatu s-a întors la București, acolo unde aseară a alergat între două evenimente, fiind premiat la ambele pentru întreaga lui carieră frumoasă și longevivă în moda din România și promovarea modei românești peste hotare.

Designerul s-a oprit mai întâi la evenimentul Leaders and Influencers Award ca mai apoi să meargă la petrecerea revistei VIVA!, acolo unde a fost distins din nou cu un alt trofeu și premiu pentru activitatea sa în fashion.

La petrecerea VIVA!, Bote s-a revăzut cu oameni dragi care îl admiră și îl prețuiesc, precum prezentatorul TV Daniel Pavel și soția acestuia, Ana, care are numai cuvinte de laudă pentru Cătălin Botezatu!

Ana Pavel, despre prietenia cu Cătălin Botezatu și complimentul care a emoționat-o: „Între el și Daniel e o chimie pe care o ador”

Ana Pavel, soția prezentatorului Daniel Pavel, vorbește cu admirație despre Cătălin Botezatu, omul pe care îl urmărește încă din copilărie și care, între timp, le-a devenit prieten. La petrecerea VIVA!, designerul i-a făcut un compliment care a emoționat-o, iar Ana ne-a povestit despre legătura dintre ei, ținutele alese pentru eveniment și sprijinul pe care îl primește din partea soțului.

Pentru Ana Pavel, admirația față de Cătălin Botezatu a apărut cu mult înainte să îl cunoască personal. Dincolo de cariera sa în modă, spune că apreciază bunătatea și naturalețea designerului.

„Cătălin Botezatu este cel pe care îl urmăresc de mică, cu admirație. Este un om atât de carismatic și bun, adică, așa cum spun americanii, «genuine», nu pentru că face vreun efort. Facem parte din «tribul» oamenilor care sunt solari, nu vor răul altora și își văd de realizările lor”, ne-a declarat Ana Pavel.

Când l-a cunoscut pe Daniel, i-a vorbit cu entuziasm despre creatorul de modă. În timp, între cei trei s-a legat o prietenie pe care o întrețin chiar și atunci când programul nu le permite să se întâlnească.

„Când l-am cunoscut pe Daniel, i-am spus: «Să vezi ce minunat e Cătălin!». Din tot showbizul românesc, unde “no names” se cred vedete, el chiar este un superstar. De la atitudine și până la eleganță. Daniel s-a convins în timp de toate acestea și am devenit prieteni. Ne dăm audio-uri, mesaje, chiar dacă nu ne vedem decât la evenimente. Este ca și când ne-am întâlni zilnic. O familiaritate frumoasă”, ne-a mai povestit pentru Click!, Ana Pavel.

Complimentul lui Botezatu a emoționat-o

La petrecerea VIVA!, Ana și Daniel Pavel au atras atenția și prin ținutele lor. Unul dintre momentele speciale ale serii a fost cel în care Cătălin Botezatu și-a exprimat admirația față de Ana, dar și față de felul în care cei doi se completează.

„A surprins cineva momentul când Cătă îmi spunea că sunt superbă și cea mai frumoasă și distinsă prezență feminină. Iar ca și cuplu, carismă și completare. Îți dai seama că m-am topit, venind de la un om cu valorile lui, care a văzut atât de multe în viață. Exact așa a spus: «Eu chiar am văzut tot și pot să spun asta»”, ne-a mărturisit Ana.

Soția prezentatorului se bucură și de apropierea dintre Daniel și designer.

„Între el și Daniel e o chimie pe care o ador și speram să fie așa. E minunat Cătă!”, a mai adăugat ea.

Cine le-a pregătit ținutele pentru petrecerea VIVA!

Ana și Daniel au respectat tema evenimentului, „Gold Touch”, iar în spatele apariției lor s-a aflat Alberto, cunoscut în mediul online drept „micul.print”.

„Ținutele noastre ultraadmirate sunt gândite pe temă de Alberto, care știe exact ce ni se potrivește ca stil, în funcție de context”, a explicat Ana Pavel.

Seara a avut o semnificație aparte pentru ea și din perspectiva rolului de prezentatoare. Deși se afla abia la a treia experiență de acest fel, reacțiile primite i-au dat încredere.

„A fost o seară perfectă din toate punctele de vedere și am avut surpriza ca, deși fiind doar la a treia mea prezentare, să mi se spună că pare că fac asta de mult timp”, ne-a spus Ana.

La final, aceasta a ținut să îi mulțumească omului care îi este alături atât acasă, cât și pe scenă: „Sunt recunoscătoare și mândră de soțul meu, care mă îndrumă și mă susține”.