Ultimele fotografii postate de Cătălin Botezatu, pline de filtre. Cum l-au ironizat internauții: „Un fel de dinozaur înțepenit”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România și, totodată, un bărbat șarmant al showbizului autohton. Aparițiile sale atrag adesea atenția, însă nici criticile nu lipsesc. De curând, designerul le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că se află în vacanță în Mauritius, unde se bucură de liniște și de frumusețea peisajelor. Mesajul său a fost însoțit de mai multe fotografii, care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Cătălin Botezatu. Foto: Instagram

Unii internauți l-au criticat și l-au ironizat, susținând că ar fi folosit prea multe filtre pentru editarea imaginilor și chiar inteligență artificială, astfel încât fotografiile nu ar mai reflecta înfățișarea sa reală.

Ce mesaj a transmis Cătălin Botezatu din vacanța în Mauritius

Designerul se bucură de o vacanță într-o destinație exotică, unde apusurile spectaculoase și peisajele deosebite îi oferă prilejul de a se relaxa departe de agitația cotidiană. Cătălin Botezatu a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din escapada sa, alături de un mesaj în care a descris frumusețea locului.

„În Mauritius, apusurile devin poezie, iar fiecare seară se simte ca un colțișor de rai. Unde oceanul nesfârșit întâlnește lumina aurie a soarelui care apune, romantismul, seninătatea și luxul pur se îmbină într-o experiență uluitoare. Un loc unde timpul încetinește, sufletul își găsește liniștea, iar fiecare apus îți amintește cât de frumoasă poate fi viața”, a scris celebrul designer pe rețelele sociale.

Cătălin Botezatu, criticat pentru fotografiile publicate pe Instagram

Deși mesajul său a fost unul pozitiv, imaginile publicate au devenit rapid subiect de discuție în secțiunea de comentarii. Mai mulți internauți au făcut remarci ironice la adresa aspectului său fizic, unii dintre ei susținând că designerul ar fi apelat la filtre excesive sau la inteligența artificială pentru a-și modifica fotografiile.

„Vai, domnule Cătălin, dar ce ați întinerit! Să fie de la botox sau de la filtre?”

„Mai tânăr ca în tinerețe.”

„Te pup, Cătăline, zici că ești Johnny Bravo. Un fel de dinozaur înțepenit într-un trecut în care chiar a fost adulat și invidiat. Oare chiar nu vrea nimeni în România să îmbătrânească demn?”

„Un bărbat nu folosește asemenea edituri, mai ales că toată lumea știe cum arată. Persoană publică fiind, să te umpli de filtre pe față, păr...”

Alți urmăritori au avut, însă, o părere diferită și au apreciat aspectul fizic al designerului, chiar dacă au existat și suspiciuni cu privire la autenticitatea imaginilor.

„Adevărul e că arată bine în general, omul ăsta nu mai îmbătrânește”, a scris un internaut, iar altcineva a răspuns: „Da, dar aici se vede că e făcut cu AI-ul...”

Cătălin Botezatu, ironizat pentru felul în care stătea picior peste picior

Un alt detaliu din fotografii a atras atenția internauților. Într-una dintre imagini, Cătălin Botezatu apare stând picior peste picior, iar un utilizator al rețelelor sociale a făcut o remarcă ironică la adresa poziției adoptate de designer.

„Femeile stau cu piciorul drept peste cel stâng! La fel și femeia din el”, a comentat internautul.

Cătălin Botezatu nu a lăsat remarca fără răspuns și a explicat că nu există o regulă universală care să stabilească felul în care un bărbat trebuie să stea picior peste picior.

„Un bărbat poate sta picior peste picior cu oricare dintre picioare deasupra, nu există o regulă universală care să spună că trebuie să pună piciorul drept peste cel stâng sau invers.

Totuși, dacă vorbim despre eleganță, etichetă și imagine masculină, mai ales într-un context de lux, întâlniri de afaceri sau evenimente mondene, există câteva nuanțe:

Piciorul drept peste stângul, o poziție clasică, firească și elegantă, dacă este menținută relaxat. Piciorul stâng peste dreptul, la fel de elegantă și corectă; nu transmite, în sine, un mesaj diferit.

Pentru o imagine sofisticată și impunătoare, contează mai mult spatele drept, umerii relaxați, genunchii controlați și lipsa gesturilor agitate decât piciorul ales.

Un detaliu important: în protocolul formal, la o întâlnire oficială sau la o cină elegantă, poziția cu ambele tălpi pe podea poate transmite mai multă deschidere și respect.

Așadar, nu piciorul de deasupra definește eleganța unui bărbat, ci felul în care își controlează postura și gesturile!”

Ce spune Cătălin Botezatu despre îngrijirea personală

Dincolo de comentariile apărute în mediul online, Cătălin Botezatu a vorbit, în cadrul unui interviu acordat publicației Click!, și despre importanța îngrijirii personale. Designerul consideră că bărbații ar trebui să acorde atenție aspectului fizic, mai ales după o anumită vârstă, însă fără să exagereze cu produsele sau procedurile folosite.

„Normal că trebuie să ai o rutină și ca bărbat, după o anumită vârstă, dar nu ceva exagerat. Nu trebuie să te îngrijești mai mult decât femeile. Ar trebui să folosești un anumit săpun lichid, dacă poți de calitate, să folosești șampoane de calitate, apoi creme pentru că pielea are nevoie de hidratare la orice vârstă.

Repet, nu exagerăm, ne adaptăm vremurilor, ați văzut că tehnologia, chiar și cea medicală avansează și evoluează, deci de ce nu?!”, ne-a spus designerul în exclusivitate.