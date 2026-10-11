 Cătălin Botezatu are mari speranțe că își va recupera ceasul furat la Londra: „Cei trei hoți și-au recunoscut fapta”
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Cătălin Botezatu are mari speranțe că își va recupera ceasul furat la Londra: „Cei trei hoți și-au recunoscut fapta”

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Designerul Cătălin Botezatu trage speranțe că-și va recupera ceasul furat la Londra, în urmă cu câteva luni, după ce cei trei hoți și-au recunoscut fapta la proces și au fost condamnați. Iată ce ne-a povestit designerul, pe care l-am prins între două avioane. 

Cătălin Botezatu e mereu pe fugă! Are un program infernal căruia îi face însă față cu brio. Prezent, zilele trecute, la un eveniment monden în Capitală, designerul ne-a dat ultimele vești în ce privește ceasul cu diamante furat, la începutul anului, la Londra. După ce cei trei hoți și-au recunoscut fapta și au fost condamnați, Bote speră acum ca prețiosul accesoriu de lux să revină la mâna lui. 

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Foto: Click!

Click!: Cătălin, tot pe drumuri non stop! Mai reziști? 

Cătălin Botezatu: Tocmai ce am venit de la Săptămână Modei de la Paris, unde am avut prezentare la celebrul Hotel Ritz, după care timp de cinci zile am avut show-room în două locații. A fost un succes, am venit azi-noapte, am dormit doar 3 ore și nu am decât 12 ore la dispoziție și plec în Mauritius. 

Click!: Care-i secretul tău cu toate plecările acestea? Cum reușești totuși să nu clachezi? Iei niște vitamine speciale?

Cătălin Botezatu: Secretul e munca și plăcerea de a face numai lucruri frumoase.

„Nu trebuie ca bărbat să te îngrijești mai mult decât femeile”

Click!: Ai o rutină zilnică de înfrumusețare? Crezi că și bărbații ar trebui să aibă o astfel de rutină, așa cum au multe femei?”

Cătălin Botezatu: Normal că trebuie să ai o rutină și ca bărbat, după o anumită vârstă, dar nu ceva exagerat. Nu trebuie să te îngrijești mai mult decât femeile. Ar trebui să folosești un anumit săpun lichid, dacă poți de calitate, să folosești șampoane de calitate, apoi creme pentru că pielea are nevoie de hidratare la orice vârstă. 

Repet, nu exagerăm, ne adaptăm vremurilor, ați văzut că tehnologia,  chiar și cea medicală avansează și evoluează, deci de ce nu?! 

Click!: Cu sănătatea cum stai? 

Cătălin Botezatu: Cu sănătatea sunt ok, o țin sub control. Merg la spitalele din Turcia, cam la trei luni, ca să-mi fac analizele. Mulțumesc lui Dumnezeu sunt ok!

„Cei trei m-au atacat cu cuțitele la Londra”

Click!: Care sunt ultimele vești în privința ceasului furat? Înțeleg că, la proces, unul dintre hoți și-a recunoscut fapta…

Cătălin Botezatu: Au recunoscut toți trei! Am fost la proces. S-a terminat procesul. Toți trei au fost condamnați, să vedem acum poate recuperăm și ceasul, nu se știe. Am totuși un feeling că îl voi recupera, să vedem. 

Important e că s-a făcut dreptate și că această infracțiune criminală, pentru că m-au atacat efectiv cu cuțitele pentru acest ceas, s-a soluționat favorabil în ceea ce mă privește. Dacă s-ar găsi și ceasul ar fi ideal. Doamne ferește dacă i se întâmplă asta cuiva, pentru că prin ce am trecut eu, acum pot să spun, n-a trecut aproape nimeni.

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Foto: Facebook

Cât costă, de fapt, ceasul furat al lui Cătălin Botezatu?

Cătălin Botezatu a rămas fără ceasul Richard Mille încrustat cu diamante, după ce a fost jefuit la sfârșitul lunii ianuarie în fața unui restaurant de lux din Londra.

Totul s-a întâmplat în cartierul Mayfair, la restaurantul Amazonico, un local de lux. Cătălin Botezatu a ieșit afară la țigară, moment în care trei bărbați au pus ochii pe el. Doi l-au ținut iar unul i-a tăiat cu un cuțit cureaua ceasului, fugind cu bijuteria. Numele celor  implicați în jaf sunt: Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani și Younes Djoudi.

Procurorii au constatat că ceasul furat de la Cătălin Botezatu valorează în prezent aproximativ 160.000 de euro, deși presa din România a prezentat inițial că acesta ar fi valorat două milioane de euro. Bijuteria a ajuns în posesia designerului în urmă cu mai bine de un deceniu. 

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