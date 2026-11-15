Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia

Ioana Tufaru (49 de ani), fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, trece printr-o perioadă deloc ușoară.

1/8 Ce mai face fiica Andei Călugăreanu și cum trăiește acum? Foto: click.ro

Locuiește cu chirie, într-un apartament cu două camere, alături de soțul ei, Ionuț, și de băiețelul lor, Luca, iar grijile financiare sunt la ordinea zilei. Ca și cum lipsurile materiale nu ar fi fost suficiente, în urmă cu două luni, soțul ei a suferit un infarct, ceea ce a adus noi temeri în familie.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Ioana Tufaru povestește cum reușește să facă față cheltuielilor, ce dorință modestă are fiul ei de Crăciun, dar și care este cea mai mare durere a sa, la 34 de ani de la moartea mamei sale.

Ioana Tufaru: „Soțul meu a făcut infarct acum două luni”

Click!: Ioana, ce faci, cum ești?

Ioana Tufaru: În principiu bine! Veșnicele probleme financiare dar le trecem și pe acestea pentru că nu avem ce să facem!

Click!: Cine te ajută când dai de greu?

Ioana Tufaru: Prieteni dragi, artiști, îmi sunt alături în amintirea și memoria mamei!

Click!: Când spui probleme financiare, cu ce te confrunți?

Ioana Tufaru: Adică suntem foarte greu… Ne descurcăm greu, doi pensionari pe caz de boală, cu pensia minimă, stăm cu chirie, copilul e mare, are 11 ani, a început să aibă pretenții… Te cam doare…

Click!: Stați într-o garsonieră?

Ioana Tufaru: Nu, la două camere! Stăm cu chirie, la două camere. Copilul e mare și parcă te doare sufletul să-i spui că nu ai, atunci când îți cere ceva.

Click!: Cum se descurcă Luca la școală?

Ioana Tufaru: Târâș-grăpiș, dar merge. Cui îi place școala? Dar nu aveam încotro! Problema nu este școala, cât trezitul dimineața. Săracul, în fiecare zi îmi spune: „Mami, nu mai pot!”.

Click!: Cine îl ajută la teme?

Ioana Tufaru: La teme îl mai ajută doamna la ora remedială, îl mai ajut și eu, că doar n-avem încotro.

Click!: În rest, cum sunteți? Cum vă mai descurcați?

Ioana Tufaru: Greu, și cu probleme de sănătate. Soțul meu a făcut infarct acum două luni.

Click!: Cum se simte acum soțul tău?

Ioana Tufaru: Acum este bine, dar este cardiac și trebuie ținut sub control. Știi cum e? Greu, greu!

Click!: Tu nu lucrezi în momentul de față?

Ioana Tufaru: Nu. Trebuie să stau și din cauza problemelor de sănătate. E greu, foarte greu. Și acum nu se mai fac contracte de patru ore, ca să zici că te duci și muncești patru ore. Și uite așa, foarte greu!

„De Crăciun mi-a cerut o lavalieră de 40 de lei”

Click!: Ce își dorește băiețelul vostru? Are pretenții mari?

Ioana Tufaru: L-am învățat să nu ceară lucruri foarte scumpe. A înțeles și el situația noastră și atunci se limitează. Mai vrea un microfon de karaoke, pentru că îi place să cânte.

Uite, acum, de Crăciun, mi-a cerut o lavalieră. Mi-a zis: „Mami, e 40 de lei o lavalieră, să fac și eu live pe Facebook, pe TikTok”. Și i-am zis că este în regulă și o să încerc să i-o cumpăr de Crăciun. Să vedem!

Click!: Are talent? Îi place muzica?

Ioana Tufaru: Da, are înclinații și mă bucur!

„Numai perna mea știe câte lacrimi am vărsat”

Click!: Ioana, ai un regret că mama ta, Anda Călugăreanu, nu a apucat să-și cunoască nepotul?

Ioana Tufaru: Da, este durerea mea cea mai mare! Și numai perna mea știe câte lacrimi am vărsat pe chestia asta, pentru că eu consider că bunicii sunt foarte importanți în educația unui copil.

Pe mine m-au crescut bunicii materni, din partea mamei, până la șapte ani, când am plecat la școală. Deci a avut cine să-mi formeze cei șapte ani de acasă, cum se spune. Au fost bine sudați.

Click!: Cum ți-o amintești pe mama ta? Cum era Anda Călugăreanu dincolo de scenă?

Ioana Tufaru: Pentru mine a fost cel mai bun om, cea mai frumoasă femeie. Mai frumoasă nu există! Mama mea a fost și prietena mea, nu numai mamă.

Click!: Ce ai moștenit de la ea?

Ioana Tufaru: Iubirea pentru teatru. Merg foarte mult la teatru. Am cochetat și eu cu scena, am făcut figurație și așa mai departe.

Click!: Ți-ar fi plăcut să devii actriță, să-i calci pe urme?

Ioana Tufaru: Mi-ar fi plăcut, dar situația de atunci nu mi-a permis să urmez cursurile unei facultăți. Eu am o școală profesională.

„Nu mai am niciun obiect de la mama. Unele au ars într-un incendiu”

Click!: Cât de des mergi la mormântul mamei tale?

Ioana Tufaru: În principiu, de patru ori pe an. De Crăciun, de Paște, de ziua ei de naștere și în ziua în care a murit, pe 15 august, de Sfânta Maria.

Click!: Au trecut 34 de ani de când ai pierdut-o. Simți că a lăsat o moștenire importantă în urma ei?

Ioana Tufaru: Foarte mare, foarte mare!

Click!: Mai ai acasă lucruri care i-au aparținut? Obiecte de suflet, amintiri de la ea, de la mama ta?

Ioana Tufaru: Nimic, din păcate! Eu m-am tot mutat și s-au pierdut. Am avut, dar nu le mai am.

Click!: Nici măcar un obiect drag de la mama ta nu mai ai deloc?

Ioana Tufaru: Nu, din păcate, nu le mai am. M-am mutat dintr-o parte în alta și s-au pierdut. La un moment dat am stat undeva unde a fost un incendiu și au ars.

„Îmi doresc sănătate și putere să-mi cresc copilul”

Click!: Ce îți dorești pentru tine și pentru familia ta de la anul viitor?

Ioana Tufaru: Îmi doresc să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere să pot să-mi cresc copilul, soțului meu să-i fie bine și să ne fie bine nouă, ca familie.

Îmi mai doresc evenimente frumoase, teatru, spectacole, concerte, pentru că astea sunt pasiunea mea și visul meu. Și prieteni buni în jurul meu, care să mă înțeleagă și să-mi fie alături.