 Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

VideoCe face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ioana Tufaru (49 de ani), fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, trece printr-o perioadă deloc ușoară.

Ce mai face fiica Andei Călugăreanu și cum trăiește acum?
1/8
Ce mai face fiica Andei Călugăreanu și cum trăiește acum? Foto: click.ro

Locuiește cu chirie, într-un apartament cu două camere, alături de soțul ei, Ionuț, și de băiețelul lor, Luca, iar grijile financiare sunt la ordinea zilei. Ca și cum lipsurile materiale nu ar fi fost suficiente, în urmă cu două luni, soțul ei a suferit un infarct, ceea ce a adus noi temeri în familie. 

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Ioana Tufaru povestește cum reușește să facă față cheltuielilor, ce dorință modestă are fiul ei de Crăciun, dar și care este cea mai mare durere a sa, la 34 de ani de la moartea mamei sale.

Ioana Tufaru: „Soțul meu a făcut infarct acum două luni”

Click!: Ioana, ce faci, cum ești?

Ioana Tufaru: În principiu bine! Veșnicele probleme financiare dar le trecem și pe acestea pentru că nu avem ce să facem!

Click!: Cine te ajută când dai de greu?

Ioana Tufaru: Prieteni dragi, artiști, îmi sunt alături în amintirea și memoria mamei!

Click!: Când spui probleme financiare, cu ce te confrunți?

Ioana Tufaru: Adică suntem foarte greu… Ne descurcăm greu, doi pensionari pe caz de boală, cu pensia minimă, stăm cu chirie, copilul e mare, are 11 ani, a început să aibă pretenții… Te cam doare…

Click!: Stați într-o garsonieră?

Ioana Tufaru: Nu, la două camere! Stăm cu chirie, la două camere. Copilul e mare și parcă te doare sufletul să-i spui că nu ai, atunci când îți cere ceva.

Click!: Cum se descurcă Luca la școală?

Ioana Tufaru: Târâș-grăpiș, dar merge. Cui îi place școala? Dar nu aveam încotro! Problema nu este școala, cât trezitul dimineața. Săracul, în fiecare zi îmi spune: „Mami, nu mai pot!”.

Click!: Cine îl ajută la teme?

Ioana Tufaru: La teme îl mai ajută doamna la ora remedială, îl mai ajut și eu, că doar n-avem încotro.

Click!: În rest, cum sunteți? Cum vă mai descurcați?

Ioana Tufaru: Greu, și cu probleme de sănătate. Soțul meu a făcut infarct acum două luni.

Click!: Cum se simte acum soțul tău?

Ioana Tufaru: Acum este bine, dar este cardiac și trebuie ținut sub control. Știi cum e? Greu, greu!

Click!: Tu nu lucrezi în momentul de față?

Ioana Tufaru: Nu. Trebuie să stau și din cauza problemelor de sănătate. E greu, foarte greu. Și acum nu se mai fac contracte de patru ore, ca să zici că te duci și muncești patru ore. Și uite așa, foarte greu!

„De Crăciun mi-a cerut o lavalieră de 40 de lei”

Click!: Ce își dorește băiețelul vostru? Are pretenții mari?

Ioana Tufaru: L-am învățat să nu ceară lucruri foarte scumpe. A înțeles și el situația noastră și atunci se limitează. Mai vrea un microfon de karaoke, pentru că îi place să cânte.

Uite, acum, de Crăciun, mi-a cerut o lavalieră. Mi-a zis: „Mami, e 40 de lei o lavalieră, să fac și eu live pe Facebook, pe TikTok”. Și i-am zis că este în regulă și o să încerc să i-o cumpăr de Crăciun. Să vedem!

Click!: Are talent? Îi place muzica?

Ioana Tufaru: Da, are înclinații și mă bucur!

„Numai perna mea știe câte lacrimi am vărsat”

Click!: Ioana, ai un regret că mama ta, Anda Călugăreanu, nu a apucat să-și cunoască nepotul?

Ioana Tufaru: Da, este durerea mea cea mai mare! Și numai perna mea știe câte lacrimi am vărsat pe chestia asta, pentru că eu consider că bunicii sunt foarte importanți în educația unui copil.

Pe mine m-au crescut bunicii materni, din partea mamei, până la șapte ani, când am plecat la școală. Deci a avut cine să-mi formeze cei șapte ani de acasă, cum se spune. Au fost bine sudați.

Click!: Cum ți-o amintești pe mama ta? Cum era Anda Călugăreanu dincolo de scenă?

Ioana Tufaru: Pentru mine a fost cel mai bun om, cea mai frumoasă femeie. Mai frumoasă nu există! Mama mea a fost și prietena mea, nu numai mamă.

Click!: Ce ai moștenit de la ea?

Ioana Tufaru: Iubirea pentru teatru. Merg foarte mult la teatru. Am cochetat și eu cu scena, am făcut figurație și așa mai departe.

Click!: Ți-ar fi plăcut să devii actriță, să-i calci pe urme?

Ioana Tufaru: Mi-ar fi plăcut, dar situația de atunci nu mi-a permis să urmez cursurile unei facultăți. Eu am o școală profesională.

„Nu mai am niciun obiect de la mama. Unele au ars într-un incendiu”

Click!: Cât de des mergi la mormântul mamei tale?

Ioana Tufaru: În principiu, de patru ori pe an. De Crăciun, de Paște, de ziua ei de naștere și în ziua în care a murit, pe 15 august, de Sfânta Maria.

Click!: Au trecut 34 de ani de când ai pierdut-o. Simți că a lăsat o moștenire importantă în urma ei?

Ioana Tufaru: Foarte mare, foarte mare!

Click!: Mai ai acasă lucruri care i-au aparținut? Obiecte de suflet, amintiri de la ea, de la mama ta?

Ioana Tufaru: Nimic, din păcate! Eu m-am tot mutat și s-au pierdut. Am avut, dar nu le mai am.

Click!: Nici măcar un obiect drag de la mama ta nu mai ai deloc?

Ioana Tufaru: Nu, din păcate, nu le mai am. M-am mutat dintr-o parte în alta și s-au pierdut. La un moment dat am stat undeva unde a fost un incendiu și au ars.

„Îmi doresc sănătate și putere să-mi cresc copilul”

Click!: Ce îți dorești pentru tine și pentru familia ta de la anul viitor?

Ioana Tufaru: Îmi doresc să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere să pot să-mi cresc copilul, soțului meu să-i fie bine și să ne fie bine nouă, ca familie.

Îmi mai doresc evenimente frumoase, teatru, spectacole, concerte, pentru că astea sunt pasiunea mea și visul meu. Și prieteni buni în jurul meu, care să mă înțeleagă și să-mi fie alături.

Ghid de cumpărături

Iubita Ilie Bolojan jpg
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția Vedete românești
Corina Bud
FotoCorina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui Vedete românești
image
Ilie Bolojan este socru mic: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea. Cine este alesul adevarul.ro
image
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!” adevarul.ro

Parteneri

image
Analiză mentală România – Polonia 2-1. Daniel Șendre explică momentul psihologic al meciului www.fanatik.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! „Nu știu câți bani înseamnă” as.ro
image
De ce îți poate reține bancomatul cardul. Greșelile și situațiile în care riști să rămâi fără el playtech.ro
image
Ce s-a mâncat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu fostul fotbalist! Meniu de lux cu caviar și trufe www.fanatik.ro
image
Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: 'Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Urmările revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie 1987: Represiunea historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Romanii au demontat cu grijă o statuie aurită a împăratului Antoninus Pius, când s-au retras din Scoția, dar au lăsat în urmă un picior historia.ro
banner cosmina pasarin jpg
#Exclusiv Click!
Cum a fost pentru Cosmina Păsărin revenirea în „Băieți buni”, după mai bine de 20 de ani: „A fost un an greu” Interviurile Click!
„Nu îmi place să-mi expun familia și viața mea privată pe internet”, ne spune Ernest
#Exclusiv Click!
Ernest, dezvăluiri despre viața de familie și lecția pe care a învățat-o de la fiul său: „Timpul trece cumplit de repede”. Ce latură „ascunsă” are? Interviurile Click!
banner daniel pavel png
#Exclusiv Click!
VideoDaniel Pavel, în așteptarea unui nou proiect la Pro TV! În ce emisiune îl vom vedea în curând? „Se discută o nouă direcție” Interviurile Click!
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoPovestea lui Florian Munteanu, românul care a reușit la Hollywood, spusă chiar de mama sa! Cum a aflat din ziare ca face box: „Îl voiam avocat” Interviurile Click!
Banner alexandru ciucu
#Exclusiv Click!
VideoAlexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme” Interviurile Click!
banner diana matei png
#Exclusiv Click!
VideoDecizia luată de Diana Matei după concertul de la Sala Palatului. Ce și-a propus anul acesta, de Sărbători: „Voi fi foarte selectivă” Interviurile Click!
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net
image
De la Ghișeul.ro la Imperiul ConectX. Cum a cucerit rețeaua Digitax contractele cu statul român și cui îi aparține actualitate.net