 Ioana Tufaru, nevoită să apeleze la injecțiile de slăbit! Ce diagnostic i-au dat medicii: „Nu e totul bine”
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VideoIoana Tufaru, nevoită să apeleze la injecțiile de slăbit! Ce diagnostic i-au dat medicii: „Nu e totul bine”

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O nouă încercare de a-și schimba viața o așteaptă pe Ioana Tufaru. Fiica regretatei Anda Călugăreanu vrea să scape de kilogramele în plus și se pregătește să încerce injecțiile pentru slăbit, după ce s-a asigurat că organismul îi permite să urmeze acest tratament. Decizia vine într-o perioadă dificilă, în care durerile și problemele medicale îi pun piedici inclusiv atunci când vine vorba despre muncă.

Ioana Tufaru, probleme grave din cauza kilogramelor în plus
Ioana Tufaru, probleme grave din cauza kilogramelor în plus Foto: captură video

Un diagnostic primit recent a determinat-o să acorde și mai multă atenție stării sale fizice. Ioana Tufaru a aflat că are gonartroză, o afecțiune a genunchiului care îi provoacă dureri intense. În plus, nici soțul său, Ionuț, nu se bucură de o stare de sănătate prea bună, astfel că dificultățile se resimt în viața de zi cu zi a familiei.

Problemele medicale nu sunt o noutate pentru Ioana Tufaru. În trecut, aceasta a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru scoaterea inelului gastric, după ce dispozitivul i-a creat neplăceri. De asemenea, s-a confruntat cu o hernie ombilicală, pentru care a avut nevoie de tratament.

Acum, durerile provocate de gonartroză îi dau noi bătăi de cap. Deși a consultat un medic și a primit recomandări pentru ameliorarea simptomelor, vedeta spune că suferința este greu de suportat.

„Nu e totul bine, sunt mai multe probleme, n-o să le discutăm chiar pe toate, dar sunt probleme de sănătate, în primul rând, și la mine, și la Ionuț, și atunci ne îngreunează și faptul că, dacă vrem să muncim ceva, ne împiedică. Uite, chiar, de exemplu, acum am venit de la doctor. Am niște probleme la un genunchi. Mi-au zis că am gonartroză. Mi-au dat tratament. Trebuie să-mi fac. Dureri insuportabile. Stau cu calmantele în geantă”, a dezvăluit aceasta în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

A făcut analize înainte de prima injecție

Pentru Ioana Tufaru, slăbitul nu mai reprezintă doar o chestiune de aspect fizic, ci și un pas pe care speră să îl facă pentru a-și îmbunătăți starea generală. După ce a urmărit experiențele altor vedete care au apelat la injecțiile pentru slăbit, a început să se intereseze dacă metoda i s-ar potrivi.

Nu a vrut însă să înceapă tratamentul fără să știe dacă este sigur pentru ea. Fiica Andei Călugăreanu a discutat cu medicii și a făcut investigațiile necesare, iar rezultatele i-au permis să meargă mai departe cu planul său. Prima injecție este programată peste aproximativ două săptămâni.

„Bineînțeles că întotdeauna mi-au zis că principala cauză și primul lucru pe care trebuie să îl fac este să mă mai compactez puțin (să mai slăbească). M-ai înțeles, dar uite am citit și eu, m-am documentat și eu, am văzut și eu pe la alte vedete, am zis că ce ar fi să încerc cu injecțiile astea care au apărut acum.

Am văzut vedete care au slăbit frumos după ele și am zis ce ar fi să-mi fac. M-am dus și eu. M-am interesat dacă problemele de sănătate îmi permit, pentru că nu e chiar, știi, așa, hai să ne înțepăm. Nu, trebuie analizat înainte, văzut, ești apt, organismul le primește cum trebuie, exact cum am făcut la vaccinul de Covid. La fel, m-am dus, mi-am făcut analize înainte să văd ce și cum și slavă cerului, pe partea asta e ok și m-au programat cam peste două săptămâni să încerc și eu cu o injecție, să vedem cum iese”, a încheiat Ioana Tufaru.

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