Care sunt cele trei scenarii luate în calcul după ce Christa Pike a supraviețuit injecției letale. Ce se va întâmpla cu deținuta?

Christa Pike, deținuța din Tennessee care a supraviețuit unei execuții prin injecție letală, se află în centrul unui caz fără precedent. După ce procedura a eșuat, autoritățile trebuie să decidă dacă vor încerca din nou să o execute, dacă vor recurge la o altă metodă sau dacă pedeapsa îi va fi comutată. Starea sa medicală și ancheta declanșată de guvernator ar putea influența decisiv deznodământul.

Ce s-ar putea întâmpla în continuare în cazul Christa Pike Foto: arhiva Click!

Pe 30 septembrie, autoritățile i-au administrat lui Christa Pike două doze letale de pentobarbital, însă femeia a supraviețuit și a fost transportată la un spital din apropiere, unde a fost intubată. Șase zile mai târziu, avocații săi au anunțat că era „conștientă și vorbea”.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus o anchetă independentă pentru a stabili ce s-a întâmplat în Penitenciarul de maximă siguranță Riverbend din Nashville. Totodată, acesta a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului.

Pike așteaptă de 30 de ani executarea pedepsei capitale pentru uciderea lui Colleen Slemmer. Între timp, avocații săi încearcă să obțină comutarea sentinței în închisoare pe viață fără drept la eliberare condiționată.

O nouă încercare de execuție prin injecție letală

Prima posibilitate este ca autoritățile să încerce din nou să o execute prin aceeași metodă. O asemenea decizie ar putea declanșa însă noi procese, bazate pe protecțiile constituționale împotriva pedepselor crude și neobișnuite.

„Dacă statul ar încerca să o execute din nou folosind aceeași metodă, s-ar confrunta cu obstacole juridice majore”, a declarat Stephen Ross Johnson, avocat al apărării din Tennessee, potrivit BBC.

Acesta a amintit că statul nu a reușit să ducă la capăt nici execuția lui Tony Carruthers, în luna mai. Cele două incidente ar putea oferi avocaților argumente pentru contestarea constituționalității protocolului folosit de Tennessee în cazul injecțiilor letale.

Înainte de execuție, apărătorii lui Pike au avertizat că femeia are vene mici și trombocitoză, o afecțiune care influențează coagularea sângelui și care ar putea complica procedura.

Doctorul Joel Zivot, anestezist angajat de echipa sa de apărare, suspectează că substanța letală s-ar fi răspândit sub piele, în loc să ajungă în fluxul sanguin. Din cauza cantității administrate, ar putea trece zile sau chiar săptămâni până când starea sa medicală va putea fi evaluată cu mai multă certitudine.

Scaunul electric sau spânzurătoarea, variante controversate

O altă posibilitate ar fi folosirea unei metode diferite de execuție. Stephen Ross Johnson, președintele ales al Asociației Naționale a Avocaților de Apărare Penală, consideră că statul ar putea lua în calcul această variantă, care ar necesita însă proceduri juridice suplimentare și eventuale aprobări legislative.

După eșecul execuției, mai mulți politicieni din Tennessee au cerut revenirea la alte metode de aplicare a pedepsei capitale.

Senatoarea Marsha Blackburn, candidata republicană la funcția de guvernator, a declarat: „Reintroduceți scaunul electric”.

Congresmanul Tim Burchett a anunțat, la rândul său, că a depus un proiect de lege pentru „reintroducerea spânzurării”.

Potrivit profesorului de drept Chris Slobogin, de la Universitatea Vanderbilt, folosirea scaunului electric ar putea fi posibilă în cazul lui Pike, deoarece aceasta a comis crima în 1995, înainte de modificarea legislației statului privind execuțiile. Femeia ar trebui însă să renunțe în scris la dreptul de a fi executată prin injecție letală.

Starea sa medicală ar putea reprezenta un alt obstacol. Executarea unei persoane care nu mai poate înțelege motivul pentru care este condamnată să moară poate constitui o pedeapsă crudă și neobișnuită. Specialiștii au atras atenția inclusiv asupra posibilității unor leziuni cerebrale în cazul lui Pike.

Christa Pike ar putea scăpa de pedeapsa capitală

A treia variantă este comutarea pedepsei cu moartea în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Guvernatorul Bill Lee are autoritatea de a lua o asemenea decizie, însă nu a precizat ce măsuri va adopta.

La o audiere desfășurată miercuri, un avocat al statului Tennessee a declarat că stabilirea unei noi date pentru execuție este responsabilitatea Curții Supreme a statului. Avocatul Stephen Ross Johnson consideră că analiza cazului și evaluarea stării de sănătate a deținutei vor întârzia orice decizie.

„Cel puțin va exista o întârziere semnificativă în timp ce această problemă este analizată de stat”, a spus acesta.

Profesorul Chris Slobogin crede că guvernatorul ar putea decide să îi comute pedeapsa, mai ales dacă ancheta va identifica greșeli în procedura de execuție.

„Dacă ancheta, în orice mod, formă sau manieră, sugerează că protocolul nu a fost respectat sau că este greu de pus în aplicare, aceasta ar putea fi soluția cea mai ușoară pentru el, având în vedere complicațiile legate de execuție și toată publicitatea negativă”, a spus el.

Există și un precedent: Doyle Hamm, condamnat la moarte în Alabama, a scăpat de execuție după ce oficialii au petrecut peste două ore încercând fără succes să îi monteze o perfuzie intravenoasă. Statul a renunțat la executarea sa în urma unei înțelegeri judiciare care a luat în considerare și starea precară de sănătate a deținutului. Hamm a murit ulterior din cauze naturale.

În cazul lui Christa Pike, ancheta independentă, evaluarea medicală și eventualele contestații juridice vor avea un rol esențial. Deocamdată, rămâne neclar dacă autoritățile vor încerca din nou să o execute sau dacă pedeapsa îi va fi schimbată.