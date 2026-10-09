Pedepse grele în procesul morții lui Maradona: până la 12 ani de închisoare

Procesul morții lui Diego Maradona continuă, cerându-se pedepse cuprinse între patru şi 12 ani de închisoare, joi, pentru echipa medicală care avea grijă de fosta legendă argentiniană. Acuzarea denunță o „organizare haotică”, care a dus la o „situaţie de abandon” a starului, lăsat „la voia sorţii”.

Diego Maradona a murit la 60 de ani Foto: EPA

Procurorul responsabil de caz, Patricio Ferrari, a făcut o distincţie între două grupuri de acuzaţi, cerând pedepse între opt şi 12 ani împotriva a trei profesionişti din domeniul sănătăţii, pe care i-a considerat vinovaţi de omor cu intenţie eventuală, adică de neglijenţe comise cu conştiinţa faptului că acestea pot duce la deces și închisoarea de la patru la cinci ani pentru alte trei persoane pentru de omor din culpă. Interesant este că nu a cerut nicio pedeapsă împotriva unui al şaptelea acuzat, un medic din afara echipei medicale, care îl vizitase pe Maradona o singură dată, în timpul convalescenţei sale care s-a dovedit a fi fatală.

Ce riscă cei cercetați în procesul morții lui Maradona

Cea mai severă pedeapsă, de 12 ani, însoţită de interdicţia de a practica medicina timp de 10 ani, a fost solicitată împotriva neurochirurgului Leopoldo Luque, în vârstă de 44 de ani, considerat în timpul procesului drept omul de încredere al lui Maradona la acea vreme şi persoana cu putere de decizie în cadrul echipei medicale. Totodată, s-au cerut 10 ani de închisoare împotriva coordonatoarei medicale a furnizorului privat de servicii medicale, Nancy Forlini şi opt ani împotriva psihiatrei Agustina Cosachov, care îl avea în îngrijire pe Maradona şi care este, la rândul ei, considerată responsabilă de luarea deciziilor alături de Luque. În cazul lor, procurorul subliniază „lipsa măsurilor corective, după ce au anticipat riscul (n.r. pentru Maradona) şi l-au acceptat cu indiferenţă”.

Nu în ultimul rând, acuzarea a solicitat tribunalului din San Isidro, situat a nord de Buenos Aires, cinci ani de închisoare pentru psihologul Carlos Díaz şi câte patru ani pentru coordonatorul de asistenţă medicală Mariano Perroni şi asistentul medical Ricardo Almiron. Procurorul a considerat că procesul a demonstrat că al şaptelea acuzat, medicul Pedro di Spagna, „nu are nicio răspundere penală în acest caz”. Şedinţele de pledoarii şi concluzii, care au început joi, ar trebui să se desfăşoare pe parcursul a două săptămâni, verdictul urmând a fi pronunţat, la o dată ulterioară.

Mai mulți oameni din domeniul medical, judecați dacă l-au ucis prin neglijență

Șapte membri ai unei echipe de profesionişti din domeniul medical (medic, psihiatru, psiholog, asistente) care l-au înconjurat pe Maradona vor fi judecaţi pentru a stabili dacă a existat o neglijenţă fatală, sau chiar conştientă, care a dus la moartea legendei fotbalului din Argentina sau dacă, dimpotrivă, moartea a fost rezultatul inevitabil al unui corp epuizat de excese şi dependenţe. Inculpaţii sunt judecaţi pentru „omucidere cu rea-intenţie”, adică neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la moarte.

Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii şi a unui edem pulmonar, în urma unei intervenţii neurochirurgicale fără complicaţii. Primul proces despre deces a fost clasat în mai 2025, după peste 20 de audieri şi 44 de martori care au depus mărturie, în mijlocul unui scandal: una dintre cele trei judecătoare participase, fără ştirea tuturor, la o miniserie documentară despre caz, în care a apărut şi ea.