 Nota de plată: Cristiano Ronaldo, suspendat la națională. Ce urmează
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Nota de plată: Cristiano Ronaldo, suspendat la națională. Ce urmează

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După ce a părăsit echipa națională a Portugaliei în plină campanie, Cristiano Ronaldo (41 de ani) suportă consecințele, starul lusitan fiind deja suspendat provizoriu, pentru prima dată în cei 23 de ani în care a îmbrăcat tricoul primei reprezentative. 

Cristiano Ronaldo, sancționat pentru plecarea de la naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo, sancționat pentru plecarea de la naționala Portugaliei Foto: EPA

Potrivit presei internaționale, goal.com sfătuindu-se cu un avocat, Cristiano Ronaldo este suspendat provizoriu, regulamentul prevăzând că orice jucător convocat regulamentar care părăsește sau absentează nejustificat de la activitățile lotului riscă o suspendare cuprinsă între una și șase luni, alături de o amendă, de la 510 la 1.020 de euro. Totodată, abandonul naționalei atrage după sine suspendarea preventivă automată din activitatea reprezentativei.
„Nu văd cum ar putea scăpa fără sancțiune. Ronaldo este deja suspendat în ceea ce privește participarea sau reprezentarea primei echipe. Urmează deschiderea unei proceduri de către Consiliul de Disciplină din cadrul FPF (n.r. Federației Portugheze de Fotbal), for care poate acționa direct, fără o plângere formală, având în vedere că faptele sunt publice. Respectând principiul garanțiilor procesuale, Cristiano va fi notificat pentru a-și da opinia, iar apoi vom avea o decizie care cred că va fi destul de rapidă”, a subliniat Gonçalo Almeida, pentru sursa citată.

S-a simțit mințit de selecționerul Portugaliei

Reamintim că fotbalistul a plecat de la națională, pe fondul unor neînțelegeri cu selecționerul Portugaliei, prezentându-și propria perspectivă printr-un comunicat, în această săptămână și susținând că a fost mințit de tehnicianul naționalei.
Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 149 de meciuri și a înscris de 126 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.

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