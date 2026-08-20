 Ioana Tufaru, de urgență pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns în sala de operație: „Aveam dureri mari”
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Ioana Tufaru, de urgență pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns în sala de operație: „Aveam dureri mari”

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Ioana Tufaru a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, după ce a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri puternice de stomac. Fiica Andei Călugăreanu a povestit că problemele au avut legătură cu inelul gastric pe care și-l montase anterior pentru a pierde în greutate. În urma investigațiilor, medicii au stabilit că dispozitivul îi provoca mai multe neplăceri și au decis îndepărtarea lui.

Ioana Tufaru. Foto: captură video YouTube
Ioana Tufaru. Foto: captură video YouTube

Ioana Tufaru, operată de urgență în urmă cu o lună 

Totul a început în urmă cu aproximativ o lună, când durerile abdominale au devenit atât de puternice încât Ioana Tufaru a fost nevoită să cheme ambulanța. Ajunsă la spital, aceasta a fost supusă mai multor investigații. O endoscopie a ridicat suspiciunea că inelul gastric era sursa problemelor, iar un RMN mai amănunțit a confirmat că dispozitivul îi afecta starea de sănătate.

„Am suferit în urmă cu o lună o intervenție chirurgicală destul de grea (un fel de 2 în 1), scoaterea inelului gastric și hernie ombilicală. Problemele cu stomacul s-au dovedit a fi din cauza inelului gastric care mai mult mi-a cauzat decât să mă ajute să slăbesc. Am slăbit, da, e adevărat, dar m-am îmbolnăvit și de stomac.

Am chemat într-o seară ambulanța că aveam dureri mari de stomac, m-au dus la spital și acolo, în urma unor investigații, s-a cerut o endoscopie care descoperea că inelul este cauza. Dar a fost nevoie de un RMN mai amănunțit în urma căruia s-a descoperit că toate problemele mele la stomac erau cauzate de acest inel și că ar trebui scos. Și dacă tot am avut în plan cu doamna doctor de la spital, operația de hernie, am zis să scoatem și inelul să scap și de celelalte probleme.”

„Nu am interdicții decât la efort, nu am voie la efort”

Intervenția chirurgicală a fost una complexă și a durat trei ore și jumătate. Ioana Tufaru a rămas internată timp de șapte zile, iar acum se află în perioada de recuperare. La mai bine de o lună de la operație, aceasta spune că urmează recomandările medicilor și mai are de scos ultimele șase fire.

„Operația a durat 3 ore și jumătate și am stat 7 zile internată. Tratament nu iau decât o pastilă pe zi pentru stomac și cam atât. A trecut o lună și o săptămână de la operație, aștept să scot și ultimele 6 fire pe care le mai am. Nu am interdicții decât la efort, nu am voie la efort între 3 și 6 luni, nu am voie să car, să ridic, etc.”, a declarat Ioana Tufaru, potrivit wowbiz.ro.

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