 Bilete de tratament balnear gratuite în 2026. Pensionarii care pot beneficia de 16 zile de cazare, masă și recuperare medicală
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Bilete de tratament balnear gratuite în 2026. Pensionarii care pot beneficia de 16 zile de cazare, masă și recuperare medicală

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Pensionarii din România și alte categorii de beneficiari pot obține, în anumite condiții, bilete de tratament balnear gratuite prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Sejurul durează 16 zile și include cazare, servicii de masă și proceduri medicale, însă gratuitatea nu se aplică tuturor pensionarilor. Iată cine poate primi un astfel de bilet, ce servicii sunt incluse și cum se depune cererea pentru anul 2026.

Bilete de tratament balnear gratuite în 2026.
Bilete de tratament balnear gratuite în 2026. Foto: arhiva

Cine beneficiază de bilete gratuite de tratament balnear în 2026

Biletele de tratament balnear distribuite prin Casa Națională de Pensii Publice reprezintă un sprijin pentru persoanele care au nevoie de recuperare medicală. În funcție de categoria din care fac parte și de prevederile legale aplicabile, unii beneficiari pot primi gratuitate pentru sejurul în stațiunile balneare.

Potrivit Legii nr. 360/2023 și legislației speciale aplicabile anumitor categorii de persoane, printre beneficiarii care pot avea dreptul la bilete gratuite se numără:

  • Pensionarii de invaliditate care urmează un program de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale;
  • Veteranii, invalizii și văduvele de război, în condițiile prevăzute de legislația specială;
  • Persoanele persecutate din motive politice, care beneficiază de drepturile acordate prin actele normative aplicabile;
  • Persoanele persecutate din motive etnice, dacă îndeplinesc cerințele legale;
  • Persoanele adulte cu handicap, în condițiile stabilite de lege;
  • Beneficiarii drepturilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, potrivit reglementărilor specifice.

Încadrarea într-una dintre aceste categorii nu înseamnă automat că biletul va fi acordat în orice situație. Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele aplicabile și să prezinte documentele necesare.

În cazul pensionarilor care nu beneficiază de gratuitate, biletele de tratament pot fi acordate cu plata unei contribuții personale. Valoarea acesteia depinde de regulile de calcul aplicabile, de veniturile solicitantului și de costul sejurului.

Ce servicii sunt incluse în cele 16 zile de tratament balnear

Un bilet de tratament balnear acordat prin CNPP presupune un sejur de 16 zile, dintre care 12 zile sunt destinate tratamentului medical.

Pachetul poate include următoarele servicii:

  • cazare în unitatea balneară repartizată;
  • servicii de masă;
  • proceduri medicale și de recuperare recomandate în funcție de afecțiunile beneficiarului;
  • acces la facilitățile și serviciile medicale disponibile în centrul balnear.

Procedurile sunt stabilite în funcție de recomandările medicale și de serviciile oferite de unitatea în care este repartizat beneficiarul.

Potrivit informațiilor prezentate de Casa Națională de Pensii Publice, locurile sunt asigurate atât în unitățile proprii ale instituției, cât și în alte centre balneare cu care aceasta are contracte de colaborare.

Este important ca persoanele interesate să verifice serviciile incluse în biletul repartizat, deoarece acestea pot varia în funcție de stațiune, unitatea de cazare și tipul tratamentului recomandat.

Cum se obține un bilet de tratament balnear prin Casa de Pensii

Pensionarii și celelalte persoane eligibile trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparțin. Formularul pentru solicitarea biletului de tratament balnear aferent anului 2026 poate fi consultat pe site-ul oficial al CNPP.

Pentru a solicita un bilet, sunt necesari următorii pași:

1. Completarea cererii-tip. Solicitantul trebuie să completeze formularul destinat obținerii unui bilet de tratament balnear.

2. Menționarea opțiunilor. În cerere se pot indica stațiunea și perioada dorită, în conformitate cu formularul și regulile de repartizare.

3. Depunerea documentelor. Cererea se transmite sau se depune la casa teritorială de pensii competentă, împreună cu actele solicitate pentru categoria de beneficiar.

4. Verificarea repartizării. După procesarea solicitărilor, persoanele interesate trebuie să urmărească informațiile comunicate de casa de pensii privind acordarea biletelor.

5. Ridicarea biletului și plata contribuției, dacă este cazul. Beneficiarul trebuie să prezinte documentele necesare și să achite suma stabilită atunci când biletul nu este acordat gratuit.

Repartizarea se face în funcție de criteriile și punctajul aplicabile, precum și de numărul de locuri disponibile. Prin urmare, depunerea unei cereri nu garantează automat obținerea unui bilet pentru stațiunea sau perioada preferată.

Unde pot afla pensionarii informații despre biletele de tratament din 2026

Pentru informații despre condițiile de acordare, documentele necesare, contribuția personală și disponibilitatea locurilor, solicitanții se pot adresa casei teritoriale de pensii de care aparțin.

De asemenea, informațiile oficiale despre programul biletelor de tratament balnear pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, în secțiunea dedicată acestui serviciu: https://www.cnpp.ro/activitati-cnpp/bilete-de-tratament/

Înainte de depunerea cererii, este recomandat ca fiecare solicitant să verifice dacă îndeplinește condițiile pentru gratuitate sau dacă trebuie să achite o contribuție. Astfel, pensionarii pot afla ce drepturi li se aplică și care sunt pașii necesari pentru a beneficia de un sejur de recuperare medicală în 2026.

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