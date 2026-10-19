Vrei să ieși la pensie? Cu cât timp înainte trebuie să depui dosarul și când primești primii bani

Românii care se pregătesc să iasă la pensie trebuie să știe când pot depune cererea, cât timp au la dispoziție după îndeplinirea condițiilor de pensionare și în cât timp primesc decizia de la Casa de Pensii. Legea prevede un termen de 30 de zile pentru depunerea dosarului, iar întârzierea poate însemna pierderea banilor aferenți perioadei anterioare înregistrării cererii. În ceea ce privește prima pensie, durata de așteptare depinde de soluționarea dosarului și de calendarul plăților.

Vrei să ieși la pensie? Cu cât timp înainte trebuie să depui dosarul Foto: arhiva

Pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării, pregătirea actelor este un pas important pentru evitarea întârzierilor și a eventualelor pierderi financiare. Chiar dacă documentele pot fi strânse cu mult timp înainte, depunerea cererii trebuie făcută în raport cu data la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care precizează atât termenul de depunere a dosarului, cât și intervalul în care casele teritoriale de pensii trebuie să emită o decizie. Iată ce trebuie să știe viitorii pensionari despre procedură și despre momentul în care pot încasa primii bani.

Cu cât timp înainte de pensionare poți depune dosarul la Casa de Pensii

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, Legea nr. 360/2023 nu prevede un termen general care să permită depunerea anticipată a cererii cu un anumit număr de zile sau luni înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Potrivit articolului 89, cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor legale. Prin urmare, cele 30 de zile reprezintă intervalul acordat după îndeplinirea condițiilor de pensionare, nu o perioadă în care dosarul poate fi depus înainte de atingerea vârstei prevăzute de lege, scriu cei de la Adevărul.

Viitorii pensionari pot începe însă din timp pregătirea documentelor, pentru a evita situațiile în care lipsa unor acte întârzie înregistrarea dosarului.

Printre documentele care pot fi necesare se numără:

actul de identitate;

carnetul de muncă și alte documente care dovedesc vechimea în muncă, după caz;

adeverințele privind veniturile, sporurile sau condițiile de muncă, atunci când sunt relevante pentru stabilirea drepturilor;

alte documente solicitate de casa teritorială de pensii, în funcție de situația persoanei.

Vârsta standard de pensionare și stagiul de cotizare necesar diferă în funcție de situația solicitantului și de prevederile legale aplicabile. Data la care pot fi îndeplinite condițiile trebuie verificată individual, inclusiv prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice.

Ce pierzi dacă depui dosarul de pensionare după cele 30 de zile

Respectarea termenului legal este importantă mai ales pentru stabilirea datei de la care se acordă pensia.

Conform articolului 90 din Legea nr. 360/2023, dacă cererea este depusă în termenul prevăzut de lege, pensia pentru limită de vârstă se acordă de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

În schimb, dacă solicitantul depășește termenul de 30 de zile, drepturile de pensie se acordă, în principiu, de la data înregistrării cererii.

De exemplu, dacă o persoană îndeplinește condițiile de pensionare la 1 octombrie, dar depune dosarul abia la 15 noiembrie, drepturile de pensie vor fi stabilite de la data înregistrării cererii, dacă termenul legal a fost depășit.

Așadar, întârzierea nu anulează dreptul de a primi pensie, însă poate duce la pierderea sumelor aferente perioadei cuprinse între data îndeplinirii condițiilor și data depunerii tardive a dosarului.

Tocmai de aceea, este recomandat ca actele să fie pregătite din timp, iar cererea să fie înregistrată în intervalul prevăzut de lege.

Cât durează până se aprobă dosarul de pensionare

După înregistrarea cererii, urmează etapa de analiză a documentelor și de stabilire a drepturilor de pensie.

Potrivit articolului 93 din Legea nr. 360/2023, casa teritorială de pensii emite o decizie de admitere sau de respingere a cererii în termen de 45 de zile de la data înregistrării dosarului.

În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile. Legea prevede această posibilitate, între altele, atunci când solicitantul are calitatea de asigurat în luna înregistrării cererii sau când sunt necesare documente și operațiuni suplimentare pentru soluționare.

După emiterea deciziei, aceasta trebuie comunicată solicitantului în termen de 10 zile.

Este important de reținut că termenul de 45 de zile se referă la emiterea deciziei, nu la data garantată pentru încasarea primei pensii. Durata efectivă până la prima plată depinde și de momentul în care dosarul este soluționat și drepturile sunt introduse în circuitul de plată.

Când intră prima pensie după depunerea dosarului

Viitorii pensionari trebuie să facă diferența între data de la care li se cuvin drepturile de pensie, data emiterii deciziei și data la care banii ajung efectiv la beneficiar.

Pensia se plătește lunar, prin modalitatea aleasă de beneficiar. În cazul plății prin Poșta Română, distribuirea pensiilor curente se desfășoară, în mod obișnuit, între 1 și 15 ale lunii. Pentru beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar sau pe card, viramentele se efectuează, potrivit calendarului uzual comunicat de Casa Națională de Pensii Publice, începând cu data de 12 a lunii, fără a depăși, în mod obișnuit, data de 13.

Aceste repere nu înseamnă că fiecare persoană care depune dosarul va primi prima pensie în luna următoare. Dacă decizia este emisă după procesarea plăților pentru luna respectivă, prima încasare poate avea loc ulterior.

Într-o asemenea situație, sumele aferente perioadei pentru care au fost stabilite drepturile de pensie trebuie achitate potrivit deciziei și regulilor legale aplicabile.

Prin urmare, nu există un interval unic care să garanteze tuturor solicitanților încasarea primei pensii la un anumit număr de zile de la depunerea cererii. Termenul de soluționare a dosarului și calendarul de plată sunt două etape distincte.

Ce trebuie să facă viitorii pensionari pentru a evita întârzierile

Pentru ca procedura să decurgă cât mai ușor, persoanele care se apropie de pensionare ar trebui să verifice din timp dacă documentele privind vechimea în muncă și veniturile sunt complete și dacă există perioade care necesită adeverințe suplimentare.

De asemenea, este important să urmărească data exactă la care îndeplinesc condițiile legale și să nu amâne depunerea cererii peste termenul prevăzut de lege.

Înainte de înregistrarea dosarului, solicitanții pot consulta informațiile publicate de Casa Națională de Pensii Publice sau pot cere lămuriri casei teritoriale de pensii de care aparțin.

Pe scurt, dosarul pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie depus în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor legale pentru a beneficia de drepturile calculate de la data respectivă. Casa de Pensii are, în mod obișnuit, 45 de zile pentru emiterea deciziei, cu posibilitatea prelungirii în cazurile prevăzute de lege, însă prima plată poate veni ulterior, în funcție de calendarul de procesare.