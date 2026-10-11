Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”

Petre Roman a împlinit 80 de ani, însă nu are de gând să renunțe prea curând la activitățile profesionale. Fostul prim-ministru al României continuă să predea, să participe la conferințe internaționale și să se implice în proiecte academice. Recent, acesta a vorbit despre stilul său de viață, dar și despre veniturile pe care le are, dezvăluind ce pensie primește după zeci de ani de muncă.

Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani Foto: arhiva Click!

Invitat în emisiunea „Poarta Pangrati”, difuzată de TVR 2 și moderată de Marina Almășan, Petre Roman a povestit cum reușește să se mențină activ chiar și la 80 de ani. Fostul premier spune că înotul face parte din rutina sa și că se bucură în continuare de viață.

„Fac înot și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc. M-ați rugat să aduc celebrul pulover roșu purtat la Revoluție, dar nu am avut cum. Dar l-am adus pe cel pe care l-am purtat când am devenit prim-ministru”, a declarat acesta.

Pe lângă discuțiile despre activitățile sale, Petre Roman a oferit detalii și despre pensia pe care o încasează în prezent. Fostul șef al Guvernului a explicat că venitul său a crescut în urma recalculării din 2024, iar majorarea a fost de 2.300 de lei.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a afirmat Petre Roman.

Din ce alte activități câștigă bani fostul premier

Pensia nu este singura sursă de venit a lui Petre Roman. La 80 de ani, acesta continuă să lucreze în domeniul academic și spune că este remunerat pentru cursurile pe care le susține. De asemenea, fostul premier ocupă o funcție la o universitate din Geneva, unde desfășoară activități didactice.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care de asemenea sunt bine plătit, și am și pensia mea”, a explicat acesta.

Activitatea profesională îl poartă frecvent și în afara țării, unde participă la conferințe și evenimente dedicate domeniului științific. Petre Roman spune că își păstrează astfel un program dinamic și continuă să fie implicat în proiecte internaționale.

„Fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință”, a mai spus fostul prim-ministru, la TVR 2.