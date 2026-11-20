O cunoscută platformă de streaming urmează să se închidă. Anunțul vine la două luni după primele semnale privind o posibilă retragere și vizează un serviciu disponibil în peste 20 de țări, inclusiv în România.

O platformă de streaming se închide. Foto: magnific.com

Potrivit unui mesaj transmis angajaților de către consiliul de administrație, platforma SkyShowtime își va înceta treptat activitatea până la sfârșitul anului 2027, perioadă în care va avea loc o tranziție de un an. Odată cu această decizie, directorul general al companiei, Monty Sarhan, va părăsi conducerea.

Se închide SkyShowtime

SkyShowtime a fost prezentat în 2021 de Comcast și fosta companie ViacomCBS (redenumită ulterior Paramount Global), într-o perioadă în care competiția pentru atragerea abonaților în streaming era la apogeu, scrie hollywoodreporter.com.

Proiectul a fost gândit ca o platformă generalistă cu peste 10.000 de ore de conținut, reunind producții de la Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures și Peacock.

Deciziile companiilor care au dus la desființarea SkyShowtime

Între timp, peisajul industriei media s-a transformat radical, iar cei doi parteneri au trecut prin restructurări majore care au făcut ca acest parteneriat să nu mai fie viabil. A apărut divizarea Comcast.

În iunie, Brian Roberts și Mike Cavanagh, co-directori generali ai Comcast, au dezvăluit că se va separa în două entități independente, NBCUniversal și Sky. Această divizare urmează să se încheie anul viitor și va avea repercusiuni în peisajul divertismentului, pe măsură ce NBCUniversal își continuă activitatea pe cont propriu

Platforma de streaming SkyShowtime se va închide și din cauza ascensiunii Skydance. ViacomCBS s-a transformat în Paramount Global și apoi a fost asociată cu Warner Bros. Discovery sub numele de Skydance al lui David Ellison. Showtime, care fusese cândva un rival de top al HBO, este acum un nume care nici măcar nu se află pe lista zecilor de mărci ale Skydance din portofoliul său gigantic de canale de cablu, studiouri și servicii de streaming.

Skydance a ajuns la 203 milioane de abonați la nivel global, concurând acum direct cu giganți precum Netflix, Amazon și Disney+. În acest nou context, brandul Showtime și-a pierdut relevanța în portofoliul grupului.

Primele indicii privind viitorul incert al SkyShowtime au apărut în septembrie, când consiliul de administrație a anunțat o „evaluare a opțiunilor strategice”. Deși CEO-ul Monty Sarhan sublinia atunci că serviciul are câteva milioane de abonați și poate concura cu jucătorii consacrați din piață, acționarii au hotărât în cele din urmă să pună capăt proiectului.

Mesajul transmis de consiliul de administrație la SkyShowtime angajaților

„Dragi angajați SkyShowtime,

În septembrie, v-am informat că acționarii SkyShowtime au inițiat o analiză a opțiunilor strategice disponibile, urmată de începerea consultărilor cu angajații în luna octombrie. Această analiză s-a încheiat, iar acționarii au decis să înceteze treptat operațiunile SkyShowtime spre sfârșitul anului 2027.

De la lansarea SkyShowtime, peisajul serviciilor de streaming a evoluat semnificativ. Marile platforme globale și-au continuat extinderea și au investit masiv în conținut, tehnologie și sport.

Aceste evoluții competitive au făcut tot mai dificil pentru jucătorii regionali precum SkyShowtime să atingă dimensiunea necesară pentru a avea succes pe termen lung. În ciuda muncii excelente și a dedicării acestei echipe, acționarii au stabilit că încetarea treptată a activității companiei reprezintă cea mai potrivită cale de urmat.

După mai bine de patru ani în care a condus activitatea SkyShowtime, Monty Sarhan a convenit împreună cu Consiliul de Administrație că acesta este momentul potrivit pentru a părăsi compania. Îi mulțumim lui Monty pentru implicarea și contribuțiile sale la dezvoltarea SkyShowtime.

De asemenea, îi suntem recunoscători lui Mark Neil, care a acceptat să ocupe temporar funcția de director general și să coordoneze activitatea companiei pe parcursul perioadei de încetare treptată a operațiunilor.

Ne angajăm să oferim sprijin tuturor angajaților SkyShowtime pe parcursul acestui proces și să comunicăm informații pe măsură ce deciziile vor fi puse în aplicare.

Între timp, SkyShowtime își continuă activitatea în mod normal pentru abonații noștri. Consultările cu angajații sunt în continuare în desfășurare, în conformitate cu cerințele locale, iar calendarul și procedurile pot varia de la o țară la alta.

Dorim să vă mulțumim fiecăruia dintre voi pentru munca depusă, profesionalismul și implicarea față de SkyShowtime și abonații săi. Suntem recunoscători pentru contribuțiile voastre și vă vom ține la curent pe măsură ce procesul avansează”.