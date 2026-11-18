Filmările pentru Protevelion 2027 au început, iar PRO TV pregătește o ediție cu multă muzică, umor, invitați cunoscuți și momente speciale. Raluka și Pavel Bartoș vor prezenta petrecerea dintre ani și promit o seară plină de surprize. Mesajul ediției din acest an este „Cum te prinde, aşa rămâi! Hai să ne prindă râzând!”.

Au început filmările la Protevelion 2027 Foto: arhiva Click!

Emisiunea a devenit deja o tradiție pentru telespectatorii care aleg să întâmpine noul an în fața televizorului, alături de familie și prieteni.

Ce pregătește PRO TV pentru Protevelion 2027

Reprezentanții postului anunță o ediție în care spectacolul, muzica și comedia vor ocupa un loc important. Organizatorii își propun să păstreze elementele care au consacrat formatul, dar să aducă și noutăți pentru publicul de acasă.

Unai Iparragirre, Programming Director PRO TV, a vorbit despre pregătirile pentru petrecerea de Revelion și despre surprizele pregătite telespectatorilor.

„Protevelion este unul dintre formatele care au devenit o tradiţie pentru publicul nostru, un reper al nopţii dintre ani şi un motiv în plus pentru care familiile şi prietenii aleg să fie împreună în faţa televizorului.

Ştim că aşteptările sunt mari de la un an la altul şi tocmai de aceea ne dorim să păstrăm ceea ce face acest format atât de îndrăgit: spectacolul, muzica, umorul şi surprizele, dar să venim de fiecare dată cu elemente noi, care să ţină publicul aproape. În ediţia Protevelion 2027, cei de acasă pot vedea un mix de momente spectaculoase, întâlniri inedite şi multă comedie, într-un ritm de petrecere care să ne aducă pe toţi împreună la trecerea dintre ani.

Ne dorim ca telespectatorii să râdă, să se bucure şi să înceapă 2027 cu energia bună pe care doar o astfel de petrecere o poate aduce”, spune Unai Iparragirre, potrivit News.

Cătălin Oprișan și Drăcea, musafiri nepoftiți la petrecere

Ediția din acest an va avea parte și de doi invitați speciali, care promit să analizeze și să comenteze tot ce se întâmplă pe parcursul serii. Cătălin Oprișan și Drăcea vor urmări atent invitații, de la ținute și dansuri până la momentele de distracție.

„Ştiţi cei doi moşnegi din Muppets, care stăteau în balcon şi comentau tot spectacolul? Ei bine, cam asta ne propunem şi noi la Protevelion. O să fim cu ochii pe toată lumea, o să analizăm ţinutele, dansurile, distracţia şi, mai ales, micile privilegii de care se bucură unii invitaţi”, spune Cătălin Oprişan.

La rândul său, Drăcea a completat că cei doi nu vor ezita să spună lucrurilor pe nume, însă totul va fi tratat cu umor, în spiritul sărbătorilor.

„Până la urmă, cineva trebuie să spună şi lucrurilor pe nume. Şi, dacă se supără cineva, să nu uite că e Revelionul şi trebuie să intrăm în noul an cu zâmbetul pe buze”, a spus Drăcea.