 Andra Măruță, dezvăluiri despre viitorul ei la „Românii au talent”! Ce spune despre experiența care o ține de atâția ani la PRO TV
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Andra Măruță, dezvăluiri despre viitorul ei la „Românii au talent”! Ce spune despre experiența care o ține de atâția ani la PRO TV

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Show-ul „Românii au talent” revine la PRO TV în 2027 cu un nou sezon, intitulat „Real”, iar una dintre cele mai importante noutăți este cooptarea Nadiei Comăneci în echipa emisiunii. Cu această ocazie, Andra Măruță, jurată încă de la primul sezon al competiției, a vorbit despre lucrurile care continuă să o surprindă la celebrul format, dar și despre legătura pe care a construit-o cu echipa de-a lungul anilor.

Andra a spus ce se întâmplă cu ea la „Românii au talent”
Andra a spus ce se întâmplă cu ea la „Românii au talent” Foto: instagram

Deși a asistat la numeroase momente spectaculoase pe scena emisiunii, artista spune că emoția concurenților rămâne unul dintre cele mai importante aspecte care o impresionează. În opinia sa, autenticitatea reprezintă un element esențial, mai ales într-o perioadă în care rețelele sociale permit editarea și repetarea momentelor până când acestea ies perfect.

„Emoția puternică! Să reușești într-o lume în care totul s-a mutat destul de mult pe internet. Unde oamenii cosmetizează foarte mult momentele lor de acolo. Gândește-te că dacă nu-ți iese o filmare, o mai faci încă de 10 ori și o postezi apoi pe TikTok sau pe Instagram sau pe orice platformă. Și tu poți să le arăți oamenilor că aia-i treaba. Și oamenii cred!

Dar aici e altceva și mă bucur că se numește «Real» sezonul ăsta, pentru că asta căutăm. Într-o lume în care toată lumea cosmetizează momentele, aici e real! Ai căzut, ai dansat... Aici vrem să vedem adevăratul tu care ești! Chiar dacă oamenii care vin nu înseamnă că nu sunt reali și pe internet. Dar aici întăresc cum ar veni ideea de talent. «Da, l-am văzut pe internet, dar uite că e adevărat, e real»!”, a declarat Andra, în exclusivitate pentru Libertatea.

Artista a vorbit și despre eforturile echipei din spatele emisiunii, care contribuie la punerea în valoare a concurenților și la crearea unor momente memorabile. Totodată, aceasta a remarcat nivelul tot mai ridicat al prestațiilor, inclusiv în cazul copiilor care urcă pe scenă la vârste fragede.

Andra se simte ca într-o familie la PRO TV

Întrebată dacă se vede în continuare în postura de jurat la „Românii au talent”, Andra a mărturisit că s-a atașat foarte mult de echipă și că experiența acumulată în toți acești ani a transformat emisiunea într-un loc special pentru ea.

Artista a explicat că filmările reprezintă doar o parte din munca necesară pentru realizarea show-ului, în timp ce numeroși colegi depun eforturi considerabile în culise, înainte ca momentele concurenților să ajungă în fața telespectatorilor.

„E frumos că am adunat foarte multe amintiri. Eu sunt cu sufletul aici și cu atâtea amintiri... Deja mă simt în familie în această echipă! Iubesc fiecare membru, apreciez munca lor, înțeleg ce înseamnă... Adică noi venim și filmăm, dar ceilalți vin și repetă înainte... Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le văd la televizor. Dar noi vedem și nu avem cum să nu îi apreciem pe colegii care muncesc atât de mult.

E o emisiune la care se lucrează foarte mult... Dar cred că de-aia și are cel mai mare succes, pentru că sunt foarte mulți implicați și foarte mulți oameni cu suflet aici. Își doresc să fie aici! E mișto, chiar dacă e greu”, a mai spus Andra.

Șase concerte sold out într-un singur an

Andra încheie anul 2026 cu o performanță fără precedent în industria muzicală din România, reușind să vândă până la ultimul loc, în doar câteva minute de la punerea în vânzare, biletele pentru nu mai puțin de șase spectacole organizate la Sala Palatului pe parcursul unui singur an.

La acest palmares impresionant se adaugă un show cu casa închisă la Londra și trei reprezentații sold out la BT Arena din Cluj-Napoca, rezultatele iaBilet.ro plasând-o pe primul loc în topul artiștilor români cu cele mai mari vânzări de bilete în 2026.

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