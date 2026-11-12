Andra scrie istorie la Sala Palatului! Șase concerte sold out într-un singur an

Andra încheie anul 2026 cu o performanță fără precedent în industria muzicală din România, rescriind istoria Sălii Palatului din București.

Record impresionant pentru Andra Foto: Instagram

Îndrăgita jurată de la „Românii au talent” a reușit să vândă până la ultimul loc, în doar câteva minute de la punerea în vânzare, biletele pentru nu mai puțin de șase spectacole organizate aici pe parcursul unui singur an.

La acest palmares impresionant se adaugă un show cu casa închisă la Londra și trei reprezentații sold out la BT Arena din Cluj-Napoca, rezultatele iaBilet.ro plasând-o pe primul loc în topul artiștilor români cu cele mai mari vânzări de bilete în 2026.

Reacția conducerii Sălii Palatului și cifrele uriașe din spatele fenomenului

Ascensiunea fulminantă a Andrei pe cea mai mare scenă de spectacole din Capitală a început în 2017, cu primele trei concerte consecutive epuizate instantaneu, însă anul 2026 marchează un prag neatinis până acum. Pentru finalul de an, concertele din 11, 12 și 13 decembrie de la Sala Palatului s-au vândut într-un ritm amețitor, reprezentația din 11 decembrie fiind catalogată de iaBilet drept o „premieră absolută”.

Conducerea Sălii Palatului a confirmat oficial amploarea acestei reușite:

„De-a lungul timpului, scena Sălii Palatului a găzduit nume legendare ale muzicii românești și internaționale. Însă ceea ce s-a întâmplat anul acesta în cadrul concertelor Andrei reprezintă un moment cu adevărat excepțional în istoria recentă a instituției. Șase concerte într-un singur an, șase seri cu sala plină până la ultimul loc și bilete epuizate în doar câteva minute, o performanță remarcabilă, care confirmă nu doar forța unui artist de a-și aduce publicul aproape, ci și o legătură extraordinară între Andra și spectatorii săi. Un record care o așază într-o categorie aparte în istoria Sălii Palatului”, a transmis instituția, potrivit ProTv.

Performanța este confirmată și de Răzvan Manta, COO iaBilet.ro, care subliniază că impactul Andrei este comparabil cu cel al marilor staruri internaționale, atrăgând inclusiv români din diaspora care călătoresc special pentru a o asculta.

Andra, turneul de colinde „Vestire”

De sărbători, Andra le pregătește fanilor turneul de colinde „Vestire”, o producție grandioasă care mobilizează aproape 250 de oameni: peste 100 de artiști vor urca pe scenă alături de Orchestra Simfonică București și invitați speciali, în timp ce aproximativ 150 de profesioniști asigură regia, scenografia, luminile, sunetul și stylingul, folosind echipamente tehnice ce depășesc un milion de euro.

Maratonul muzical debutează pe 6 decembrie la OVO Arena Wembley din Londra, în fața a aproape 13.000 de români, continuă cu tripla de la Sala Palatului (11, 12 și 13 decembrie) și se încheie la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 19 și 20 decembrie. Repertoriul va îmbina colindele tradiționale cu compoziții noi și momente a cappella.

Profund emoționată de sprijinul publicului, artista a transmis un mesaj de suflet:

„Pentru mine, fiecare bilet are un om și o poveste în spate și sunt foarte recunoscătoare că atât de mulți oameni îmi arată dragostea și încrederea lor. Colindele și cântecele tradiționale reprezintă mare parte din muzica pe care o ascult încă din copilărie, iar faptul că astăzi umplu Sala Palatului de șase ori într-un an îmi spune că tradiția noastră e mai vie ca oricând”, a mărturisit Andra.