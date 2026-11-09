 Mare petrecere în familia Andrei! Artista a încins ringul de dans la majoratul nepotului. Aproape 100 de invitați s-au distrat ca la nuntă
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VideoMare petrecere în familia Andrei! Artista a încins ringul de dans la majoratul nepotului. Aproape 100 de invitați s-au distrat ca la nuntă

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Petrecere pe cinste în familia Andrei! Vlad Mihai, nepotul artistei, a împlinit 18 ani, iar părinții săi, Aurora și Săndel Mihai, i-au pregătit un majorat ca la carte. Petrecerea a avut loc vineri seară și s-a desfășurat la o sala de evenimente din Pipera.

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banner nepot andra jpg Foto: click.ro

 Aproape 100 de invitați, două trupe celebre, prinyre care Neylini și Mihai Napu, și multă voie bună au transformat aniversarea într-o seară de neuitat. Andra a făcut senzație pe ringul de dans, iar sărbătoritul ne-a dezvăluit ce vis măreț are la începutul vieții de adult.

Muzica a fost aleasă de părinți

Aurora și Săndel Mihai, fratele Andrei, au avut grijă ca unicul lor fiu să întâmpine vârsta majoratului cu o petrecere pe cinste. Au pregătit totul în secret, iar Vlad Mihai s-a bucurat să descopere, chiar în seara aniversării, surprizele puse la cale de părinți.

Cu aproape 100 de persoane alături și două trupe cunoscute care au întreținut atmosfera, invitații s-au distrat ca la nuntă. Muzica a fost aleasă de părinți, spre încântarea sărbătoritului, care spune că nu a știut nici măcar câți oameni urmau să vină la majoratul său. Și meniul a fost unul pe măsură, aperitive fine, jamon, selecție de brânzeturi, fripturi alese și prăjituri de casă aduse direct de la Turda. Un adevărat deliciu!

Mă simt foarte bine și sunt foarte recunoscător pentru tot ce se întâmplă în momentul ăsta și că toate persoanele acestea au venit să-mi ureze tot binele din lume. Îi iubesc pe toți”, ne-a mărturisit Vlad Mihai, nepotul Andrei, pentru Click!.

Tânărul le-a mulțumit și părinților pentru organizare și, mai ales, pentru muzica aleasă. Întrebat dacă s-a implicat în pregătiri, a explicat că atenția lui a fost îndreptată spre școală:

Eu am văzut de școală, n-am avut nicio treabă, adică tot ce a fost aici a fost o surpriză. Eu nu știam nimic, nu știam nici măcar câte persoane sunt, mi-a zis mama acum câteva minute”, a mai adaugat sărbătoritul.

Andra a dansat cu tatăl ei, cu Eva și cu Cătălin Măruță

Andra s-a bucurat din plin de aniversarea nepotului său și aproape că nu s-a dezlipit de ringul de dans. Zâmbitoare, caldă și plină de energie, artista i-a molipsit pe cei din jur cu buna ei dispoziție.

Vedeta a dansat pe „Andrii Popa” alături de tatăl său, apoi a trecut și la lambada, spre deliciul invitaților. Nici Eva nu a lipsit de lângă mama ei, cele două bucurându-se împreună de atmosfera petrecerii. La un moment dat, Cătălin Măruță și-a invitat soția la dans, adăugând încă un moment frumos serii în familie.

Deși Andra a atras privirile pe ring, sărbătoritul a rămas în centrul atenției. Iar când a venit vorba despre cadoul primit de la părinți, Vlad a oferit unul dintre cele mai emoționante răspunsuri ale serii:

Încă n-am primit cadou, dar eu îi consider pe ei cadoul, ca persoane.”

Vlad Mihai, la 18 ani: „Vreau să devin cel mai mare artist din România și poate și din lume”

Modest, recunoscător și talentat, Vlad Mihai are planuri mari pentru viitor. Cântă foarte bine, pregătește noi surprize muzicale și își dorește să ajungă cât mai departe prin muzică. Întrebat ce își dorește la 18 ani, nepotul Andrei a răspuns fără ezitare:

Eu dintotdeauna am fost un băiat așa modest și mulțumit cu tot ce am avut, dar vreau să devin, ca să zic așa, cel mai mare artist din România și poate și din lume”, este visul tânărului artist.

Dorința lui a readus în discuție o amintire prețioasă pentru familie. Potrivit celor povestite la aniversare, și Andra spunea, pe când avea doar șase–șapte ani, într-un interviu acordat unei televiziuni locale din Câmpia Turzii, că își dorește să ajungă cea mai mare cântăreață a României. Acum, cei dragi speră ca și visul lui Vlad să se împlinească, căci doar provine dintr-o familie de artiști talentați.

Părinții îl susțin și vorbesc cu emoție despre fiul lor, pe care îl descriu drept un copil bun, care nu le-a creat probleme. La majorat, Vlad le-a arătat că, dincolo de ambițiile sale muzicale, știe să prețuiască ceea ce are deja: familia și oamenii care îi sunt aproape.

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