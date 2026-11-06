Andra și Fuego se sună în fiecare an pe 23 august. Ce își amintește artista despre prima lor întâlnire, când Paul a cântat la ea acasă

Invitată la concertul aniversar al lui Fuego de la Sala Palatului, Andra a povestit pentru Click! cum l-a auzit prima dată cântând pe Paul, chiar la ea acasă, cu fratele ei la orgă.

1/8 banner andra jpg Foto: click.ro

Cei doi sunt prieteni de mulți ani și își sărbătoresc ziua de naștere în aceeași zi, pe 23 august. De atunci, spunându-și „La mulți ani!”, se iau pe rând prin surprindere.

Prima dată l-a auzit cântând la ea acasă

Întrebată care este melodia ei preferată din repertoriul lui Fuego, Andra și-a amintit de prima lor întâlnire. Piesa care i-a rămas în minte se numește „România”, iar Paul a cântat-o chiar în casa familiei ei.

„La noi acasă a cântat, cu fratele meu la orgă. Țin minte, piesa «România». Mi-a rămas în cap și astăzi. Cânta el tare frumos, așa, în interpretarea lui”, ne-a povestit Andra.

Artista spune că tocmai faptul că Fuego trece cu ușurință de la folclor la muzică ușoară i-a adus un public atât de atașat. „El are foarte multe melodii frumoase și cântă și din folclor, și muzică ușoară. De asta cred că e atât de iubit, pentru că a abordat mai multe stiluri muzicale”, ne-a mai spus Andra despre Fuego.

„Ne sunăm în fiecare an”

Pe Andra și Fuego îi leagă și ziua de naștere. Amândoi sunt născuți pe 23 august și, în fiecare an, unul dintre ei încearcă să i-o ia celuilalt înainte cu urarea.

„În aceeași zi, pe 23 august. Ne sunăm în fiecare an. Odată eu îl surprind, apoi el mă sună. Noi ne susținem și suntem alături unul de celălalt. Cum ar trebui, de fapt, să fie toți artiștii, să fie uniți și să fie acolo!”, ne-a mai spus Andra pentru Click!.

Ce i-a urat lui Fuego și ce spune despre un duet

Înainte să urce pe scenă la Sala Palatului, Andra a recunoscut că avea emoții.

„În general, noi, artiștii, avem emoții foarte mari când vine vorba de Sala Palatului și mă bucur că pot să fiu cu el astăzi, să retrăiesc aceste emoții.”

Cei doi pregătiseră două momente, unul de muzică ușoară și unul de muzică populară, cu piese din repertoriul amândurora.

La ceas aniversar, Andra i-a urat lui Paul Surugiu – Fuego sănătate și i-a spus ce apreciază la el.

„Te descurci atât de bine să faci muzică frumoasă și să te iubească lumea, și să ajungi la ei, la sufletele lor. Continuă la fel!”, e de părere Andra.

Ar înregistra și o piesă împreună?

„Doamne ajută! Noi n-am zis niciodată nu. Dacă se ivește o piesă bună pentru noi doi, vom cânta împreună. Cu cel mai mare drag, mereu!”, am mai aflat de la îndrăgita artistă, jurata emisiunii "Românii au talent" de la PROTV.