 Mioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului! Andra i-a admirat rochia albastră, iar cu Fuego a dansat tango
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoMioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului! Andra i-a admirat rochia albastră, iar cu Fuego a dansat tango

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mioara Velicu a arătat senzațional în rochia albastră pe care a purtat-o la spectacolul lui Fuego de la Sala Palatului.

Mioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului!
1/7
Mioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului! Foto: click.ro

Andra a complimentat-o pentru ținută, iar îndrăgita interpretă de muzică populară a dezvăluit că și-a cumpărat singură rochia. 

 „N-am mai cântat niciodată tango într-un concert”

Artista a schimbat apoi tocurile cu opincile și a încins o horă pe scenă. A dansat și un tango în brațele lui Fuego, pe care îl admiră pentru felul în care reușește să umple sălile de fiecare dată. După spectacol, Mioara Velicu a povestit pentru Click! ce emoții a avut și unde va petrece Revelionul.

Click! Cum v-ați simțit pe scenă alături de Paul?

Mioara Velicu: Extraordinar de bine, dar am avut mari emoții, ca și cum aș fi fost la un concurs cu un juriu nemaipomenit de sever. N-am mai cântat niciodată tango într-un concert. El mi-a făcut această plăcere și onoare și îi mulțumesc din suflet. Îi urez să aibă mulți ani, sănătate și succes în continuare! M-a întrebat odată cineva cine-i Fuego. Și eu am zis că e unul care umple sălile de fiecare dată.

Ați venit pe tocuri, doamna Mioara. Cum v-ați simțit?

E mai greu, e mai greu. M-am dus să-mi iau opincile imediat.

Ați rezistat eroic pe tocuri, nu?

Am rezistat, da. N-am luat nici tocuri din alea înalte, ca să fiu mai comodă.

Andra v-a complimentat pentru rochia albastră. Cine v-a ales-o?

Eu mi-am cumpărat-o singură și cred că e drăguță, zic eu așa. Îmi scoate și ochii în evidență.

„Îmi permit să plec și eu într-o vacanță!”

Ce spectacole mai aveți în perioada următoare?

O să am un spectacol la Bacău, pe 8 noiembrie. O să fiu și într-un concert de colinde și mai am activitate până pe 15 ianuarie, să zic așa. Plec și într-o vacanță. Îmi permit să plec și eu într-o vacanță!

Unde mergeți?

În Dubai. Nu să cânt, deși le-am spus colegilor mei că m-a chemat și aici.

Ați mai fost în Dubai? Cu cine mergeți de data aceasta?

Am fost de cinci ori și mă duc cu niște prieteni, ca să petrecem Revelionul acolo împreună. Mă duc să mă distrez și eu, să văd ce mai este pe acolo. Dar, orice aș vedea, cea mai frumoasă e țara noastră.

Cum vă mențineți atât de frumoasă?

Nu am cum să mă mențin, că uite ce riduri am! Spunea cineva că ridurile sunt crăpăturile pământului prin care se vede frumusețea sufletului.

Ce ați moștenit de la mama dumneavoastră?

Ochii și părul.

Sunteți și străbunică. Cum reacționează strănepotul când vă vede în costum popular?

Da, sunt străbunică. Îl învăț anumite lucruri, dar el deja știe. Când mă vede în costumul național, începe să bată din palme.

Ghid de cumpărături

banner Cristina Bâtlan jpg
#Exclusiv Click!
VideoCristina Bâtlan s-a căsătorit civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o Vedete românești
Sanda Ladoși, pe scenă sursa Instagram
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare Vedete românești
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Assad Al Hamlawi, ofertă de milioane! Salariul uriaș care îl așteaptă dacă pleacă de la U Craiova www.fanatik.ro
image
Poliţişti, acuzaţi că luau şpagă pentru permisul auto. Schema prin care au fost "ajutaţi" 170 de şoferi observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă” www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public playtech.ro
image
Primă uriașă pentru victorie la Universitatea Craiova – Egnatia! Suma de șase cifre pusă la bătaie www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
Glenn Close foto Profimedia jpg
Are opt nominalizări la Oscar, dar tot se roagă de producători să-i dea de lucru. Glenn Close: „Nu am jucat niciodată rolul femeii frumoase” Vedete internaționale
cosmina pasarin webp
Cosmina Păsărin, din nou la PRO TV! Anunțul făcut de vedetă despre proiectul din 2027: „Experiență specială” Vedete românești
Nicoleta Ghelase jpg
Nicoleta Ghelase a fost cerută în căsătorie la Milano! Cum a fost surprinsă artista de iubitul ei, Vali Vedete românești
ana odagiu
„Am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul”. Ana Odagiu, mesaj tranșant despre un coleg de breaslă Vedete românești
Eli Lăslean jpg
Creatoarea de modă Eli Lăslean, diagnosticată cu cancer la sân. Mărturisiri despre cea mai grea perioadă din viața sa Vedete românești
maurice munteanu
Maurice Munteanu, replică tăioasă pentru Valerie Lungu după Asia Express: „Sper să își rezolve propriile traume!” Vedete românești
ema si lucian viziru
Ema Viziru, despre aparițiile publice alături de soțul ei. Cum a lăudat-o Lucian Viziru: „Este blondă, frumoasă și devreme acasă” Vedete românești
Dafne Keen
„Mi se oferea cocaină când aveam 11 ani”. Mărturia șocantă a unei actrițe care a cunoscut celebritatea de mică Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net