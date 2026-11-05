Mioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului! Andra i-a admirat rochia albastră, iar cu Fuego a dansat tango

Mioara Velicu a arătat senzațional în rochia albastră pe care a purtat-o la spectacolul lui Fuego de la Sala Palatului.

1/7 Mioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului! Foto: click.ro

Andra a complimentat-o pentru ținută, iar îndrăgita interpretă de muzică populară a dezvăluit că și-a cumpărat singură rochia.

„N-am mai cântat niciodată tango într-un concert”

Artista a schimbat apoi tocurile cu opincile și a încins o horă pe scenă. A dansat și un tango în brațele lui Fuego, pe care îl admiră pentru felul în care reușește să umple sălile de fiecare dată. După spectacol, Mioara Velicu a povestit pentru Click! ce emoții a avut și unde va petrece Revelionul.

Click! Cum v-ați simțit pe scenă alături de Paul?

Mioara Velicu: Extraordinar de bine, dar am avut mari emoții, ca și cum aș fi fost la un concurs cu un juriu nemaipomenit de sever. N-am mai cântat niciodată tango într-un concert. El mi-a făcut această plăcere și onoare și îi mulțumesc din suflet. Îi urez să aibă mulți ani, sănătate și succes în continuare! M-a întrebat odată cineva cine-i Fuego. Și eu am zis că e unul care umple sălile de fiecare dată.

Ați venit pe tocuri, doamna Mioara. Cum v-ați simțit?

E mai greu, e mai greu. M-am dus să-mi iau opincile imediat.

Ați rezistat eroic pe tocuri, nu?

Am rezistat, da. N-am luat nici tocuri din alea înalte, ca să fiu mai comodă.

Andra v-a complimentat pentru rochia albastră. Cine v-a ales-o?

Eu mi-am cumpărat-o singură și cred că e drăguță, zic eu așa. Îmi scoate și ochii în evidență.

„Îmi permit să plec și eu într-o vacanță!”

Ce spectacole mai aveți în perioada următoare?

O să am un spectacol la Bacău, pe 8 noiembrie. O să fiu și într-un concert de colinde și mai am activitate până pe 15 ianuarie, să zic așa. Plec și într-o vacanță. Îmi permit să plec și eu într-o vacanță!

Unde mergeți?

În Dubai. Nu să cânt, deși le-am spus colegilor mei că m-a chemat și aici.

Ați mai fost în Dubai? Cu cine mergeți de data aceasta?

Am fost de cinci ori și mă duc cu niște prieteni, ca să petrecem Revelionul acolo împreună. Mă duc să mă distrez și eu, să văd ce mai este pe acolo. Dar, orice aș vedea, cea mai frumoasă e țara noastră.

Cum vă mențineți atât de frumoasă?

Nu am cum să mă mențin, că uite ce riduri am! Spunea cineva că ridurile sunt crăpăturile pământului prin care se vede frumusețea sufletului.

Ce ați moștenit de la mama dumneavoastră?

Ochii și părul.

Sunteți și străbunică. Cum reacționează strănepotul când vă vede în costum popular?

Da, sunt străbunică. Îl învăț anumite lucruri, dar el deja știe. Când mă vede în costumul național, începe să bată din palme.