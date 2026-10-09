Mioara Velicu, despre marele regret al vieții sale: „Mi-a fost rușine de lume”

Mioara Velicu a făcut o mărturisire emoționantă despre un moment important pe care nu a avut curajul să îl trăiască așa cum și-ar fi dorit. Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit deschis despre unul dintre regretele sale, dezvăluind motivul pentru care nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă. Deși și-ar fi dorit să se bucure de această experiență, teama de părerile celor din jur a făcut-o să renunțe la visul său.

Mioara Velicu Foto: Arhivă

Artista a povestit despre acest episod în emisiunea „Furnicuțele”, unde și-a amintit de perioada în care avea 36 de ani și era deja mamă. Crescută la sat, Mioara Velicu a fost influențată de mentalitatea vremurilor și de obiceiurile pe care le cunoștea încă din copilărie. În comunitatea din care provenea, femeile se căsătoreau, de regulă, la vârste fragede, iar ideea de a purta rochia albă la 36 de ani i se părea nepotrivită.

De ce nu a purtat Mioara Velicu rochia de mireasă

Mioara Velicu a explicat că nu vârsta în sine a împiedicat-o să își îndeplinească dorința, ci rușinea provocată de gândul că oamenii ar putea să o judece. Artista era convinsă că o mireasă trebuia să fie foarte tânără, iar faptul că avea deja un copil a făcut-o să privească diferit posibilitatea de a îmbrăca rochia de mireasă.

Cu sinceritate, interpreta a recunoscut că regretă decizia luată în acea perioadă. Chiar dacă atunci a considerat că trebuie să țină cont de mentalitatea celor din jur, astăzi privește lucrurile cu alți ochi și spune că și-ar fi dorit să nu renunțe la acel moment special.

„Este o altă durere de-a mea pentru că mă gândeam că la 36 de ani și aveam și un copil. Eu la origine sunt țărancă și mă mândresc cu asta. Eu știam că miresele sunt la 18, la 22, dar nu așa la vârsta ca mine, dar îmi pare rău că nu am îmbrăcat rochia. Mi-a fost rușine de lume. Îmi pare rău, extraordinar de rău”, a povestit Mioara Velicu.

Ce a spus despre decizia luată

Privind în urmă, Mioara Velicu recunoaște că și-ar fi dorit să fi avut mai mult curaj și să nu fi lăsat rușinea să îi influențeze alegerea. La momentul respectiv, diferența dintre vârsta ei și cea pe care o asocia cu imaginea unei mirese a făcut-o să se teamă de reacțiile oamenilor. Astăzi, însă, regretul rămâne unul puternic, iar artista nu se ferește să vorbească despre el.

Interpreta a subliniat că se mândrește cu originile sale și cu faptul că provine din mediul rural. Tocmai tradițiile și mentalitatea cu care a crescut au influențat felul în care a privit atunci acest moment. În loc să se bucure de experiența pe care și-o dorea, s-a gândit la ce ar putea spune ceilalți și a ajuns să renunțe la rochia albă.

Deși a avut parte de numeroase momente importante în viața profesională, artista spune că această dorință neîmplinită continuă să o apese. Faptul că nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă este unul dintre episoadele pe care le-ar fi schimbat dacă ar putea privi lucrurile cu perspectiva de astăzi.