Mesajul lui Fuego după ce a împlinit 50 de ani. Ce regret îl macină: „Cât de nedreaptă e uneori viața”

Fuego a împlinit de curând 50 de ani și a făcut câteva dezvăluiri despre viața sa și schimbările prin care a trecut în ultima perioadă. Artistul, îndrăgit de un public generos, a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre trecerea timpului și despre felul în care anii și-au pus amprenta asupra sa.

Fuego. Foto: Facebook

Fuego: „Nu am o problemă cu trecerea timpului, e firesc”

Fuego se bucură de un succes răsunător în cariera muzicală, însă nici el nu a rămas neschimbat în fața trecerii anilor. La scurt timp după ce a împlinit 50 de ani, cântărețul a vorbit deschis despre transformările fizice prin care a trecut și a mărturisit că privește cu acceptare fiecare rid și fiecare fir de păr alb. Pentru artist, acestea nu sunt motive de îngrijorare, ci amintiri ale experiențelor, bucuriilor și momentelor dificile care i-au marcat viața.

„Fiecare cută de pe fața mea, la 50 de ani, înseamnă efort, dăruire, iubire! Fiecare fir alb, pe care nu l-aș vopsi niciodată, înseamnă bucurie și durere la un loc, ani, clipe, oameni, amintiri! Nu am o problemă cu trecerea timpului, e firesc, în schimb mă gândesc cât de nedreaptă e uneori viața și cât de tare ne transformă, atât sufletește, dar mai ales fizic! Eu la 50 de ani sunt bine cu mine și abia aștept să celebrăm împreună asta la concertele aniversare! Vă iubesc!”

Ce regret îl macină pe Fuego la 50 de ani

Deși se bucură de un succes răsunător în carieră și are parte de o familie minunată, Fuego recunoaște că există un regret care nu îi dă pace. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre moartea tatălui său și despre durerea că acesta nu a mai apucat să se bucure alături de el de realizările sale profesionale și de momentele speciale din viața sa.

„Îmi este foarte dor de tata. Sunt ani de zile de când l-am pierdut. Aș fi fericit dacă m-ar fi văzut acum pe scenă, cum aplaudă lumea. N-a apucat momente atât de speciale. Când tata a plecat, eram cunoscut, aveam proiecte frumoase, dar nu ca astăzi. Mi-aș fi dorit să mă vadă tata în toată forța mea artistică, la 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră profesională”, a mărturisit Fuego pentru Click!

Fuego, marcat de moartea tatălui său și de un accident grav

Artistul a traversat și momente dificile de-a lungul vieții, iar pierderea tatălui său nu este singura experiență care l-a marcat profund. Fuego a povestit și despre un accident rutier în care a fost implicat pe autostradă, în timp ce se îndrepta spre mare. Potrivit mărturisirilor sale, un motociclist ar fi ațipit și ar fi intrat frontal în mașina sa, cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră.

„Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză.

Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi!”, a povestit Fuego pentru OK! Magazine