 Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”
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VideoFuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”

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Aplauzele publicului îi aduc bucurie, dar și dorul unui om care nu mai poate fi în sală: tatăl său.

La „Dor de Dichiseanu”, Fuego a purtat un sacou pictat chiar de el și l-a omagiat pe actorul de a cărui familie a fost apropiat
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La „Dor de Dichiseanu”, Fuego a purtat un sacou pictat chiar de el și l-a omagiat pe actorul de a cărui familie a fost apropiat Foto: click.ro

Prezent la spectacolul „Dor de Dichiseanu”, Fuego (50 de ani) a vorbit despre regretul că părintele său nu a apucat să-i vadă marile reușite de astăzi, despre pregătirile din spatele concertelor și despre lecțiile primite de la Ion Dichiseanu.

„Dacă m-ar fi văzut acum…”

Fuego a cântat „Acasă” la seara dedicată lui Ion Dichiseanu, iar versurile despre părinți au deschis o mărturisire emoționantă. Artistului îi lipsește tatăl său, mai ales în momentele în care publicul îi răsplătește munca prin aplauze.

Îmi este foarte dor de tata. Sunt ani de zile de când l-am pierdut. Aș fi fericit dacă m-ar fi văzut acum pe scenă, cum aplaudă lumea. N-a apucat momente atât de speciale. Când tata a plecat, eram cunoscut, aveam proiecte frumoase, dar nu ca astăzi. Mi-aș fi dorit să mă vadă tata în toată forța mea artistică, la 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră profesională”, a mărturisit Fuego pentru Click!

Artistul găsește alinare în gândul că legătura cu tatăl său continuă dincolo de absența lui.

Trăim cu speranța și cu visele noastre că, de undeva, dintr-o altă dimensiune, dintr-o stea, e alături de noi și, cel puțin mie, îmi veghează pașii”, e de părere Fuego.

„De trei luni de zile nu se găsesc bilete”

În spatele spectacolelor sale se află luni de pregătire. Fuego spune că proiectele de la București și Chișinău sunt distincte, iar faptul că biletele se epuizează cu mult înaintea întâlnirii cu publicul îi confirmă că eforturile sale au avut rost.

Cu luni de zile înainte ne pregătim pentru spectacolele importante. De trei luni de zile nu se găsesc bilete pentru concertul aniversar „Fuego 50”  de pe 4 noiembrie. Asta contează pentru mine. Asta înseamnă că respectul pentru spectator, munca mea nu a fost în van și nu a fost în zadar. Și oamenii aceștia care au venit și au achiziționat aceste bilete simt la fel ca și mine”, ne-a mai declarat Fuego.

La „Dor de Dichiseanu”, spectacol organizat de Gabi Stancu și Teatralis, Fuego a purtat un sacou pictat chiar de el și l-a omagiat pe actorul de a cărui familie a fost apropiat. Seara a adus pe scenă amintiri despre omul pe care artistul l-a cunoscut în cele mai diferite ipostaze.

A fost o seară plină de emoții, pentru că Dichi era un lord al scenei. În ultimii ani din viața lui Dichi am făcut parte din familie, să zic așa, și l-am cunoscut și nostalgic, și fericit, și înlăcrimat, și la petrecere”, a povestit cântărețul.

Dincolo de amintirile frumoase, Fuego a rămas de la marele actor cu o lecție pe care o aplică în propria carieră: respectul pentru profesie și pentru cuvântul dat.

În primul și în primul rând, seriozitatea joacă un rol foarte important în profesia noastră. Trebuie să fim serioși, să ne ținem de cuvânt, iar rolurile pe care le interpretăm, cântecele pe care le reinterpretăm să fie făcute cu pasiune, să pui suflet în tot ceea ce faci”, ne-a mai spus Fuego.

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