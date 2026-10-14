 Ioana Dichiseanu, emoționată în fața fotoliului gol al tatălui său: „Dorul e nesfârșit!” Ce a moștenit de la Ion Dichiseanu
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VideoIoana Dichiseanu, emoționată în fața fotoliului gol al tatălui său: „Dorul e nesfârșit!” Ce a moștenit de la Ion Dichiseanu

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Un fotoliu gol, eșarfa lui Dichi și trabucul său, așezat la loc de cinste, au adus o emoție aparte spectacolului „Dor de Dichiseanu”, desfășurat pe 13 octombrie, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Ioana Dichiseanu, emoționată în fața fotoliului gol al tatălui său
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Ioana Dichiseanu, emoționată în fața fotoliului gol al tatălui său Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Copleșită de dor, Ioana Dichiseanu (38 de ani) a vorbit despre moștenirea sufletească lăsată de tatăl său și despre cartea „În numele Tatălui”, pe care își dorește să o lanseze în 2027.

Ioana Dichiseanu se emoționează de fiecare dată când vorbește despre tatăl său, care s-a stins pe 20 mai 2021.

La spectacolul organizat în memoria regretatului actor, cel mai greu i-a fost să privească fotoliul gol de pe scenă. Pe el fusese așezată eșarfa lui Dichi, iar trabucul său ocupa un loc de cinste. Pentru cei care l-au iubit, aceste obiecte au făcut amintirea lui și mai vie.

În primul rând, mi-a fost greu să văd scaunul gol. A fost foarte dificil, pentru că îți imaginezi că ar fi tata acolo, dar când conștientizezi că el, fizic, nu este, e mult mai complicat și emoțiile sunt mult mai mari. Am avut foarte mari emoții. Glasul parcă îmi era închis din cauza acestor emoții”, a mărturisit Ioana Dichiseanu pentru Click!

Prezentată de jurnalistul Adrian Artene, seara i-a reunit pe scenă, între alții, pe Fuego, Marcel Pavel, Simona Florescu și Anastasia, nepoata maestrului, dar și actorul Cristian  Șofron. Fotoliul a rămas gol, însă amintirea lui Dichi a însoțit fiecare cântec și fiecare evocare. 

Mi-am dorit foarte mult ca lucrurile și toată atmosfera să iasă așa cum trebuie. Eu știu cât s-a zbătut Adi, cât a luptat pentru ca acest eveniment să aibă loc și să fie frumos. Pentru mine, dorul e nesfârșit, este în fiecare zi. Mă lupt cu asta în fiecare zi”, a spus Ioana Dichiseanu.

Dintre toate momentele serii, cel al Anastasiei, nepoata lui Dichi, a ocupat primul loc în inima mamei sale.

Mi-a demonstrat că face față scenei și provocărilor care vin cu o orchestră live, cu un spectacol în care totul se desfășoară live. E ambițioasă, foarte ambițioasă, e perfecționistă și îmi place”, ne-a spus fiica lui Ion Dihiseanu despre nepoata maestrului.

Ce a moștenit Ioana Dichiseanu de la tatăl său

Dincolo de amintiri, Ioana păstrează gesturile prin care tatăl ei își exprima credința și recunoștința.

Era un om care îl avea pe Dumnezeu în suflet. Nu era practicant sau habotnic, în sensul că nu era el cu toate sărbătorile la zi, dar întotdeauna îl menționa pe Dumnezeu pentru tot ceea ce făcea și mulțumea. Înainte de culcare, înainte să intre în scenă și după ce servea masa, se închina și mulțumea”, am mai aflat de la ea.

„În numele Tatălui”, un omagiu scris din dor

Ioana Dichiseanu își dorește să lanseze anul viitor cartea „În numele Tatălui”, fără să fi stabilit încă o dată. Volumul va fi dedicat actorului, dar va purta și un mesaj pentru cei care cunosc iubirea părintească.

Îmi doresc ca această carte să fie în egală măsură un omagiu, dar și un fel de mesaj pentru toți cei care au o relație frumoasă cu părinții lor. Cred că cel mai important este să nu fim triști că nu-i mai avem, ci să ne bucurăm că i-am avut și că am avut parte de o asemenea iubire părintească”, mai spune aceasta.

Pentru fiica lui Ion Dichiseanu, cartea va fi o mărturie a legăturii care continuă dincolo de absență: „În numele lui voi scrie această carte, fiindcă tații nu mor niciodată, sunt nemuritori. În fața icoanei tatălui meu voi așeza această carte ca o rugăciune pe care nu am mai apucat niciodată să o spunem”, a mărturisit frumoasa Ioana Dichiseanu și pe scenă, aducându-i un omagiu tatălui său, cel care a fost marele Ion Dichiseanu.

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