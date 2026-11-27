Întoarsă recent din Spania, unde a cântat pentru comunitatea de români, Saveta Bogdan mărturisește că deplasarea i-a prins bine și din punct de vedere financiar, reușind să mai reducă din consumul de energie de acasă, după ce ultimele facturi venite au cam îngrozit-o. În interviul acordat, în exclusivitate pentru Click!, artista ne-a vorbit atât despre salariile din Spania, cât și despre dorul de casă al românilor plecați peste hotare.

1/4 Saveta Bogdan a încins hora pentru românii din diaspora, într-un local din Spania Foto: foto: arhiva personala

Saveta Bogdan: „Am locuit în casa unei românce stabilite în Spania”

Saveta Bogdan a revenit din scurta sa escapadă în Spania plină de entuziasm, reușind să îmbine perfect momentele de odihnă cu aparițiile scenice. Artista ne-a vorbit și despre traiul românilor din diasporă. Se bucură de condiții de viață cu mult mai bune decât în țară, motiv pentru care nu vor să mai revină acasă:

„Am fost tare bine primiți, eu și încă alți doi soliști am locuit în casa unei românce stabilite în Spania, ne-a omenit, ne-a gătit tot felul de mâncăruri locale, inclusiv tocăniță de caracatiță, dar și ciorbițe de cocoș, ca în România.

„Dorul de țară doare, dar nu se mai pot întoarce acasă”

Prețurile la mâncare sunt mai mici decât în București, iar salariile românilor din diaspora sunt undeva între 1.200 și 2.000 de euro, așa ziceau. Evident, în funcție de calificare și de zona țării. O duc mai bine acolo, decât au dus-o în țara lor natală. Și cadrele medicale sunt foarte amabile, nu mai știu ce să-ți facă să te simți bine, ca pacient, că și așa vii speriat, când ai o problemă medicală.

Nu le lipsește nimic în Spania, din punct de vedere financiar, dar când am început să le cânt piese de muzică populară au plâns. Dorul de țară doare, dar nici nu se mai pot întoarce. Ce să mai facă aici? Au copiii la școli, au locuri de muncă, și-au făcut noi prieteni, spaniolii sunt foarte comunicativi, te ajută. Viața lor este deja acolo”, a mai menționat Saveta Bogdan, exclusiv pentru Click!

„Am fost la plajă în costum popular, mi-am mai încălzit și eu oasele!”

Cântăreața Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, nu a ratat nici plimbările pe plajă, bucurându-se de temperaturile plăcute, de peste 20 de grade Celsius, înregistrate în Spania, în această perioadă a anului. De altfel, a și postat pe Facebook o fotografie chiar de pe plaja din El Grao de Castellón:

„Am fost la plajă într-o pauză de cântat, m-am dus îmbrăcată așa cum eram pentru spectacol, în costum popular. Am stat la soare și mi-am mai încălzit și eu oasele, căci la București e frig. În apartamentul meu din Calea Moșilor e ca-n peșteră. Iar dacă am băgat radiatorul un pic în priză, m-a și taxat la factura de curent. Am plătit, luna trecută, vreo 90 de lei, aproape dublu, față de anul trecut, în această perioadă.

„Pun și câte 2-3 pilote pe mine, am 80 de ani, mi-e frig seara”

Dar, nu am ce face, am și eu 80 de ani, mi-e frig seara. Pun și câte 2-3 pilote pe mine acum și încă n-a venit gerul. Nu știu ce vom face pe viitor, iarna-i lungă. Și la întreținere va veni mult. Muncim ca să mai strângem bani pentru facturile din iarnă. Am o pensie bunicică, din acești bani mai ajut și bătrânii din bloc, le mai dau și lor câte o farfurie caldă cu mâncare”, ne-a mai precizat Saveta Bogdan, exclusiv pentru Click!