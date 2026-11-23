Diferențele dintre regiunile României continuă să fie semnificative atunci când vine vorba despre venituri, nivelul de trai și oportunitățile de angajare. Cele mai recente date Eurostat arată că unele zone ale țării se apropie de standardele europene, în timp ce altele se confruntă în continuare cu dificultăți majore în acoperirea nevoilor de bază.

România, împărțită între sărăcie și bunăstare Foto: arhivă

Sud-Estul, regiunea cu cele mai mari probleme sociale

Regiunea Sud-Est înregistrează cea mai ridicată rată a privării materiale și sociale severe din România. În 2025, peste un sfert dintre locuitori, mai exact 27,2%, se aflau în această situație, potrivit unei analize Adevărul Financiar.

Privarea materială și socială severă se referă la persoanele care nu își permit o serie de cheltuieli considerate esențiale pentru un trai decent. Printre acestea se numără încălzirea adecvată a locuinței, acoperirea unor cheltuieli neprevăzute sau posibilitatea de a înlocui bunuri necesare în gospodărie.

La polul opus se află regiunea Vest, unde doar 6,4% dintre locuitori se confruntă cu astfel de dificultăți. Prin comparație, media națională este de 16,8%, iar cea a Uniunii Europene de 6,3%.

Nord-Estul rămâne regiunea cu cele mai mici venituri

Deși Sud-Estul stă cel mai slab la capitolul condiții de trai, cele mai mici venituri regăsindu-se în Nord-Est. Potrivit datelor pentru anul 2023, venitul disponibil net anual pe locuitor a fost de 11.600 PPS, cel mai redus nivel din țară.

În schimb, București-Ilfov continuă să domine clasamentul, cu un venit disponibil net anual de 28.500 PPS pe locuitor. Practic, locuitorii regiunii Capitalei beneficiază de venituri de aproape două ori și jumătate mai mari decât cei din Nord-Est.

Interesant este că nivelul veniturilor nu explică întotdeauna în totalitate diferențele privind calitatea vieții. Deși Sud-Estul are venituri medii mai mari decât Nord-Estul, ponderea persoanelor aflate în dificultate este semnificativ mai mare.

București-Ilfov și Vest, cele mai dezvoltate regiuni

Analiza principalilor indicatori economici și sociali arată că București-Ilfov și Vest sunt regiunile care oferă cele mai bune condiții de trai din România.București-Ilfov se remarcă prin cel mai ridicat venit disponibil și prin cea mai mare rată de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani, care a ajuns la 81,1% în 2025.

Regiunea Vest se evidențiază prin cea mai redusă rată a lipsurilor materiale și sociale severe din țară, de doar 6,4%, dar și printr-un nivel al veniturilor peste media mai multor regiuni din România.

Decalajele dintre regiuni continuă să fie semnificative

Diferența dintre Sud-Est și Vest în ceea ce privește rata lipsurilor severe a ajuns la 20,8 puncte procentuale în 2025. Chiar dacă situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, decalajele regionale au rămas puternice.

În 2021, 38,1% dintre locuitorii din Sud-Est se confruntau cu lipsuri severe, comparativ cu 17,2% în regiunea Vest. Până în 2025, indicatorii s-au îmbunătățit în ambele zone, însă diferențele au rămas aproape la fel de pronunțate.

Românii din mediul rural se bazează mai mult pe gospodăria proprie

Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a avut în 2025 un consum mediu lunar de 4.833 de lei. În mediul rural, o parte importantă din acest consum provine însă din propriile resurse.

Produsele obținute din gospodărie au reprezentat 10,2% din consumul total al familiilor de la sate, o pondere de aproape patru ori mai mare decât în mediul urban. Acest lucru reflectă dependența mai mare a locuitorilor din zonele rurale de agricultura de subzistență și de producția proprie de alimente.

Unde se găsesc cele mai multe oportunități de angajare

De asemenea, piața muncii evidențiază diferențe importante între regiuni. București-Ilfov ocupă primul loc, cu o rată de ocupare de 81,1% în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani.

La coada clasamentului se află Sud-Vest Oltenia, cu 61,7%, și Sud-Est, cu 62,1%, ceea ce sugerează oportunități mai reduse de angajare comparativ cu alte zone ale țării.

În același timp, în vestul României, numeroși angajatori reclamă dificultăți în găsirea forței de muncă, semn al unei piețe mai dinamice și al unei cereri ridicate pentru personal calificat. Astfel, Vestul și București-Ilfov rămân în continuare principalele motoare economice ale țării și regiunile care oferă cele mai bune perspective pentru locuire și dezvoltare profesională.