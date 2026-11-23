Un obicei pe care mulți șoferi îl au la benzinărie poate avea consecințe nedorite asupra sănătății. Inhalarea vaporilor de combustibil, în special atunci când oamenii se apropie prea mult de gura rezervorului sau încearcă să simtă mirosul benzinei, poate crește expunerea la substanțe toxice. Avertismentul vine în contextul unei evaluări internaționale care clasifică benzina auto drept cancerigenă pentru oameni.

Alimentezi mașina cu benzină? Greșeala banală care îți poate pune sănătatea în pericol Foto: Picasa

De ce poate fi periculoasă inhalarea vaporilor de benzină

Alimentarea mașinii este o activitate obișnuită pentru milioane de conducători auto, însă puțini se gândesc la substanțele pe care le pot inhala în acest timp. Benzina nu este doar un combustibil inflamabil, ci și un amestec de compuși chimici care pot afecta organismul.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (IARC), organizație aflată sub egida Organizației Mondiale a Sănătății, benzina utilizată pentru autovehicule a fost clasificată în categoria substanțelor cancerigene pentru oameni.

Asta nu înseamnă că o singură alimentare poate provoca apariția cancerului. Contează concentrația vaporilor, timpul petrecut în mediul contaminat și frecvența expunerii. Cu toate acestea, specialiștii recomandă evitarea inhalării directe a vaporilor și reducerea contactului inutil cu combustibilul.

Benzina auto, inclusă de IARC în Grupa 1 a substanțelor cancerigene

În martie 2025, o echipă formată din 20 de experți din 16 țări a analizat cercetările disponibile despre benzina auto și anumite substanțe utilizate în compoziția combustibililor.

Concluziile evaluării au fost publicate în revista științifică The Lancet Oncology, iar analiza detaliată a fost inclusă ulterior în volumul 138 al monografiilor IARC, disponibil din iulie 2026.

În urma cercetărilor, benzina auto a fost încadrată în Grupa 1, categorie rezervată agenților pentru care există suficiente dovezi științifice privind potențialul cancerigen la oameni.

Evaluarea a identificat asocieri între expunerea la benzină și două tipuri de cancer: cancerul vezicii urinare și leucemia mieloidă acută la adulți.

Este important de făcut o distincție: clasificarea în Grupa 1 arată că un agent poate provoca cancer, nu că fiecare persoană care intră în contact cu acesta se va îmbolnăvi. Probabilitatea apariției unor efecte asupra sănătății depinde de nivelul și durata expunerii.

Unul dintre compușii care ridică îngrijorări este benzenul, prezent în compoziția benzinei. Această substanță este cunoscută pentru efectele sale cancerigene și poate pătrunde în organism prin inhalarea vaporilor.

Odată ajuns în corp, benzenul poate afecta măduva osoasă, structură responsabilă de producerea celulelor sanguine.

Ce simptome pot apărea după inhalarea vaporilor de benzină

Pericolele nu sunt asociate exclusiv expunerii îndelungate. Inhalarea unei cantități mari de vapori de combustibil într-un interval scurt poate provoca și reacții imediate.

Printre manifestările posibile se numără:

dureri de cap;

amețeli;

somnolență;

tremurături;

stări de confuzie;

pierderea cunoștinței, în situațiile grave.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), efectele benzenului asupra organismului depind de concentrația substanței, durata contactului și particularitățile persoanei expuse.

În cazul unor concentrații foarte mari, intoxicația poate deveni extrem de gravă și poate pune viața în pericol.

Vaporii de benzină pot fi prezenți în aerul din apropierea stațiilor de alimentare, iar nivelul expunerii poate varia în funcție de condițiile din zonă și de sursele de emisii.

Cine este cel mai expus riscurilor asociate benzinei

Șoferii care alimentează ocazional nu au același nivel de expunere ca persoanele care lucrează zilnic în medii în care sunt manipulați combustibili.

Printre categoriile profesionale care pot intra mai frecvent în contact cu vaporii de benzină se numără angajații benzinăriilor, lucrătorii din rafinării, conducătorii autocisternelor și mecanicii auto.

În cazul acestora, expunerea repetată poate crește riscurile pentru sănătate, motiv pentru care respectarea regulilor de protecție la locul de muncă este esențială.

Cum trebuie să alimentezi corect mașina pentru a evita inhalarea vaporilor

Există câteva măsuri simple prin care șoferii pot reduce contactul cu substanțele eliberate în timpul alimentării. Una dintre cele mai importante este evitarea apropierii feței de gura rezervorului.

De asemenea, nu este recomandat să inspiri intenționat mirosul benzinei sau să rămâi inutil în zona în care se acumulează vaporii.

Pentru o alimentare în condiții de siguranță, trebuie respectate câteva reguli:

Oprește motorul înainte de a începe alimentarea.

Nu te apleca deasupra gurii rezervorului.

Evită inhalarea directă a vaporilor de combustibil.

Nu fuma în apropierea pompelor de alimentare.

Ține la distanță orice sursă de flacără sau scântei.

Respectă instrucțiunile afișate în stația de alimentare.

Pe lângă efectele asupra sănătății, vaporii de benzină prezintă și un risc important de incendiu. Aceștia sunt foarte inflamabili, iar acumularea lor în anumite condiții poate favoriza producerea unor explozii.

Mirosul persistent de benzină în mașină nu trebuie ignorat

Un alt semnal de alarmă apare atunci când șoferul simte miros puternic de combustibil în interiorul autoturismului, inclusiv după ce a terminat alimentarea.

Într-o asemenea situație, problema poate indica o scurgere sau o defecțiune a sistemului de alimentare. Nu este recomandat să continui deplasarea fără să verifici cauza.

Oprește mașina într-un loc sigur, stinge motorul și evită orice sursă de aprindere. Dacă există suspiciunea unei scurgeri de combustibil, vehiculul trebuie verificat de un specialist înainte de a fi repornit.

În cazul unei expuneri importante la vapori, primul pas este părăsirea zonei și deplasarea la aer curat. Dacă apar amețeli puternice, confuzie, dificultăți de respirație sau pierderea cunoștinței, trebuie solicitat ajutor medical de urgență.

Așadar, alimentarea cu benzină nu trebuie privită ca un motiv de panică, însă nici riscurile nu trebuie ignorate. Evitarea inhalării vaporilor, respectarea regulilor de siguranță și atenția acordată eventualelor scurgeri sunt măsuri simple care pot proteja sănătatea șoferilor.