Tragedie pe un drum din România! Doi adolescenți și-au pierdut viața într-un accident rutier devastator în Arad, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit puternic de un copac. La volan s-ar fi aflat un tânăr de 17 ani, care nu deținea permis de conducere.

Așa arată locul accidentului în care doi tineri și-au pierdut viața. Foto: Observator

O altă adolescentă, iubita șoferului, a scăpat cu viață după ce a fost aruncată din mașină în urma impactului.

Cum s-a produs accidentul din Arad în care doi tineri au murit

Potrivit primelor informații, autoturismul era condus de un adolescent în vârstă de 17 ani, care nu avea permis de conducere. Acesta ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac. În urma impactului, șoferul și prietenul său, aflat pe scaunul din dreapta, au murit.

Conform informațiilor apărute până în acest moment, autoturismul ar fi circulat cu aproximativ 200 de kilometri pe oră. Singura supraviețuitoare a fost o adolescentă de 17 ani, iubita șoferului. Tânăra nu purta centura de siguranță și ar fi fost proiectată în afara mașinii înainte de impactul devastator.

„Nu avea nici permis. Viteză, cică a avut 200, se vede urma”

Unchiul adolescentului aflat la volan a povestit că a fost șocat de cele întâmplate. Bărbatul a mărturisit că nu știe cu exactitate dacă nepotul său consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, însă a auzit că acesta ar fi condus cu o viteză extrem de mare.

„În viaţa mea nu am văzut aşa ceva. A fost nepotul meu”, a declarat unchiul șoferului, potrivit Observator News.

Acesta a vorbit și despre informațiile pe care le-a aflat după tragedie, precizând că adolescentul nu avea permis de conducere și că ar fi circulat cu aproximativ 200 de kilometri pe oră.

„Nu ştiu, poate că o fi fost băut. Aşa zice, că a băut. Nu avea nici permis. Viteză, cică a avut 200, se vede urma”, a mai spus bărbatul.

Ce spune viceprimarul comunei în care s-a produs tragedia

Accidentul a provocat un val de emoție în comunitatea locală. Viceprimarul comunei Mișca, Florin Albu, a atras atenția asupra pericolelor la care se expun șoferii atunci când circulă cu viteză excesivă, mai ales pe drumurile care nu sunt construite pentru astfel de deplasări.

Oficialul local a subliniat că șoseaua nu permite circulația cu viteze atât de mari și a făcut apel la responsabilitate în trafic.

„Numai dacă eşti inconştient poţi să ajungi în situaţia aceasta. Drumul nu s-a făcut ca să se meargă cu viteză mai mare. Trebuie să fim responsabili. Nu facem raliuri pe el. Cu 200 la oră pe drumul ăsta nu se poate circula, oricând îţi poate ieşi un animal în faţă şi iar nu ai nicio şansă”, a declarat Florin Albu, viceprimarul comunei Mișca.