Comunitatea medicală din județul Satu Mare este în doliu după moartea medicului de familie Cecilia Cîmpeanu, care are grijă de viață la numai 46 de ani. Femeia fusese grav rănită într-un accident rutier produs pe 5 noiembrie și a rămas internată timp de 11 zile. În ciuda intervențiilor și eforturilor depuse de cadre medicale, aceasta nu a mai putut fi salvată. Medicul a murit luni dimineață, 16 noiembrie.

Medicul de familie Cecilia Câmpeanu a murit la doar 46 de ani Foto: Facebook

Tragedia sa petrecut pe DN19, între localitățile Petrești și Carei, în zona Marna. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme, în care se află trei persoane. Printre victime sa numărat și de familie Cecilia Cîmpeanu, în vârstă de 46 de ani.

La sosirea echipajelor de salvare, femeia se afla in stop cardiorespirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare și au reușit să îi restabilească funcțiile vitale.

Ulterior, a doctor fost transportat de urgență la spital , iar mai apoi a ajuns la o unitate medicală din Oradea, unde a fost internat în stare gravă. Timp de 11 zile, familia și apropiații au sperat că va reveni, însă nu a mai permis salvarea.

Mesaje de regret după moartea medicului de familie

Vestea dispariției Ceciliei Cîmpeanu a provocat multă tristețe în comunitatea locală. Primarul comunei Căuaș, Barna Nagy, a transmis un mesaj emoționant în memoria medicului, amintind de implicare și devotamentul cu care aceasta și-a exercitat profesie.

„ Este greu să acceptăm că trebuie să nu luăm rămas-bun de la tine atât de devreme. Îți mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ai făcut pentru comunitatea noastră, pentru dăruirea, profesionalismul, devotamentul și grija cu care ai fost alături de oameni și ai luptat zi de sănătate lor.

Nu ai fost energia comunității noastre, ci și un om în care oamenii au avut doar încredere, la care au putut apela cu speranța și încrederea, un om care și-a dedicat timpul și pentru a alina suferința și a salva vieți ”, a transmis primarul comunei Căuaș, Barna Nagy.

Și Florin Mulcuțan, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box și verișor al medicului, a reacționat după pierderea suferită. Acesta și-a amintit de Cecilia Cîmpeanu ca de o persoană apropiată, mereu gata să îi ajute pe cei din jur.

„ Pe lângă pierderea unei rude apropiate, am pierdut și o prietenă foarte bună… cu o sensibilitate aparte, extrem de săritoare și plină de viață !”, a transmis aceasta.