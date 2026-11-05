Un tată și-a aruncat copiii de pe acoperișul unei parcări, apoi s-a sinucis. Tragedia care a șocat comunitatea din Pennsylvania

O comunitate din statul american Pennsylvania este în stare de șoc după moartea a doi copii și a tatălui lor, într-un caz pe care autoritățile îl investighează drept o posibilă crimă urmată de sinucidere.

Foto: Facebook

Cum s-a produs incidentul din Statele Unite

Patrick Lynch, în vârstă de 42 de ani, și cei doi copii ai săi, James, de 8 ani, și Caroline, de 6 ani, au fost găsiți fără viață marți după-amiază în Mount Lebanon, o suburbie a orașului Pittsburgh. Potrivit anchetatorilor, primele informații indică faptul că nu a fost vorba despre un accident, ci despre un caz de omor urmat de sinucidere, potrivit Metro.co.

Echipajele de intervenție au încercat să îi resusciteze la fața locului, însă toate cele trei victime au fost declarate decedate din cauza rănilor suferite în urma unei căderi de la înălțime. Cei mici ar fi fost aruncați de pe acoperișul unei părcări.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, mama copiilor, Anna Lynch, a susținut că soțul său își pierduse locul de muncă în luna august și se confrunta cu depresia.

Potrivit acesteia, bărbatul acceptase să înceapă ședințe de terapie și avea programată o întâlnire cu un specialist chiar a doua zi după tragedie.

Mesajul femeii a emoționat numeroși internauți. „Odihniți-vă în pace, îngerii mei. James, să schiezi pe toate pârtiile pe care le iubeai, iar Caroline, să mănânci toate bomboanele și să te joci într-un castel al tău”, a scris aceasta.

Comunitatea, unită de tragedie

Un fond de donații creat pentru a o sprijini pe mamă descrie copiii drept „doi copii frumoși și perfecți” care și-au pierdut viața „în cel mai de neimaginat mod”.

Prietenii familiei au transmis că Anna Lynch și-a dedicat viața atât familiei, cât și comunității din care face parte și că încearcă acum să facă față unei pierderi greu de imaginat.

Autoritățile au precizat că ancheta este în desfășurare și că întreaga comunitate este profund afectată de cele întâmplate. Șeful poliției locale a declarat că tragedia va avea un impact puternic asupra locuitorilor din zonă, întrucât mulți dintre ei cunosc direct sau indirect persoanele implicate.

„Toată lumea din comunitatea Mount Lebanon va cunoaște pe cineva afectat de acest incident. Dorim să transmitem condoleanțe familiei și apropiaților”, au transmis reprezentanții autorităților.