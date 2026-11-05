 Un tată și-a aruncat copiii de pe acoperișul unei parcări, apoi s-a sinucis. Tragedia care a șocat comunitatea din Pennsylvania
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un tată și-a aruncat copiii de pe acoperișul unei parcări, apoi s-a sinucis. Tragedia care a șocat comunitatea din Pennsylvania

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

comunitate din statul american Pennsylvania este în stare de șoc după moartea a doi copii și a tatălui lor, într-un caz pe care autoritățile îl investighează drept o posibilă crimă urmată de sinucidere.

image
Foto: Facebook

Cum s-a produs incidentul din Statele Unite

Patrick Lynch, în vârstă de 42 de ani, și cei doi copii ai săi, James, de 8 ani, și Caroline, de 6 ani, au fost găsiți fără viață marți după-amiază în Mount Lebanon, o suburbie a orașului Pittsburgh. Potrivit anchetatorilor, primele informații indică faptul că nu a fost vorba despre un accident, ci despre un caz de omor urmat de sinucidere, potrivit Metro.co.

Echipajele de intervenție au încercat să îi resusciteze la fața locului, însă toate cele trei victime au fost declarate decedate din cauza rănilor suferite în urma unei căderi de la înălțime. Cei mici ar fi fost aruncați de pe acoperișul unei părcări. 

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, mama copiilor, Anna Lynch, a susținut că soțul său își pierduse locul de muncă în luna august și se confrunta cu depresia.

Potrivit acesteia, bărbatul acceptase să înceapă ședințe de terapie și avea programată o întâlnire cu un specialist chiar a doua zi după tragedie.

Mesajul femeii a emoționat numeroși internauți. „Odihniți-vă în pace, îngerii mei. James, să schiezi pe toate pârtiile pe care le iubeai, iar Caroline, să mănânci toate bomboanele și să te joci într-un castel al tău”, a scris aceasta.

Comunitatea, unită de tragedie

Un fond de donații creat pentru a o sprijini pe mamă descrie copiii drept „doi copii frumoși și perfecți” care și-au pierdut viața „în cel mai de neimaginat mod”.

Prietenii familiei au transmis că Anna Lynch și-a dedicat viața atât familiei, cât și comunității din care face parte și că încearcă acum să facă față unei pierderi greu de imaginat.

Autoritățile au precizat că ancheta este în desfășurare și că întreaga comunitate este profund afectată de cele întâmplate. Șeful poliției locale a declarat că tragedia va avea un impact puternic asupra locuitorilor din zonă, întrucât mulți dintre ei cunosc direct sau indirect persoanele implicate.

„Toată lumea din comunitatea Mount Lebanon va cunoaște pe cineva afectat de acest incident. Dorim să transmitem condoleanțe familiei și apropiaților”, au transmis reprezentanții autorităților.

Ghid de cumpărături

banner Cristina Bâtlan jpg
#Exclusiv Click!
VideoCristina Bâtlan s-a căsătorit civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o Vedete românești
Sanda Ladoși, pe scenă sursa Instagram
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare Vedete românești
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un tânăr de 18 ani din Italia a câștigat două milioane de € cu un loz de 10 euro. Cum vrea să cheltuie banii observatornews.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv www.antena3.ro
image
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei: „A venit ziua!” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
Vortex polar
Vortexul polar ar putea declanșa o iarnă severă în Europa. Meteorologii urmăresc evoluția unui fenomen care poate provoca un episod de frig extrem Actualitate
Politia, foto Shutterstock jpg
Jaf ca-n filme în Bihor! Un șofer de microbuz a fost atacat, iar hoții au furat colete cu droguri în valoare de 900.000 de euro Național
loto facebook
Rezultate Loto 5 noiembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la Joker și Loto 6/49 Fapt divers
barca derivă ocean
Cinci oameni, salvați după trei luni petrecute în derivă pe mare, într-o barcă de doar 6 metri. Patru persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața Internațional
loz jpg
Un tânăr de 18 ani a devenit milionar după ce a cumpărat un loz de 10 euro. Ce vrea să facă cu premiul Actualitate
Copil pe trecea de pietoni jpg
Un copil de 8 ani, lovit de mașină în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. De ce nu a fost găsit șoferul vinovat? Internațional
DN1 lucrări metrou jpg
Noi restricții pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Cum se schimbă circulația din 5 noiembrie Național
fashion lady wearing black heart shaped glasses jpg
Prețuri tăiate, oferte-fulger și magazine false. La ce să fii atent de Black Friday Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net