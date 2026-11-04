Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată

Avocații deținutei Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, au avertizat cu nouă luni înaintea execuției eșuate că aceasta ar putea suferi de o afecțiune rară a sângelui, posibil asociată cu o formă de cancer.

Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată Foto: reuters

Dezvăluirea diagnosticului deținutei Christa Pike

Informația apare într-o plângere depusă la începutul anului 2026 și făcută publică recent. Potrivit documentelor, medicii observaseră un nivel semnificativ crescut al trombocitelor, iar avocații au susținut că acest lucru ar putea indica o boală mieloproliferativă, un grup de afecțiuni rare ale măduvei osoase, unele fiind considerate forme de cancer sanguin, potrivit The Sun.

Avocații lui Pike au argumentat că această posibilă afecțiune ar fi putut transforma execuția prin injecție letală într-o procedură extrem de dureroasă. Ei au avertizat asupra riscului apariției unui edem pulmonar sever, o acumulare de lichid în plămâni care poate provoca dificultăți respiratorii și senzația de sufocare.

În documentele depuse în instanță, avocații susțineau că injecția letală era „foarte probabil să provoace durere și suferință suplimentară inutilă”, ridicând semne de întrebare privind modul în care autoritățile urmau să pună în aplicare sentința.

Probleme medicale cunoscute înainte de execuție

Dosarul medical al lui Christa Pike indica și dificultăți anterioare la recoltarea de sânge și la introducerea perfuziilor intravenoase. Potrivit avocaților săi, personalul medical al închisorii a fost nevoit în repetate rânduri să utilizeze ace speciale pentru a-i găsi venele.

Această problemă a devenit relevantă în timpul procedurii de execuție din 30 septembrie, când membrii echipei au întâmpinat dificultăți în montarea perfuziilor. Documentele depuse ulterior în instanță arată că au fost folosite aproximativ zece ace în încercarea de a obține acces intravenos.

Apărarea susține că repetatele încercări ar fi putut provoca leziuni ale venelor, ceea ce ar fi împiedicat administrarea corespunzătoare a substanței letale.

De ce a eșuat execuția

Potrivit relatărilor apărute după incident, deși femeii i-au fost administrate două doze de pentobarbital, aceasta a continuat să respire. Martorii au declarat că au auzit zgomote de sforăit și sufocare în camera de execuție, iar procedura a fost în cele din urmă oprită.

Mai mulți experți medicali au ridicat ulterior întrebări privind eficiența administrării medicamentului. O ipoteză este că substanța nu ar fi ajuns complet în fluxul sanguin, ci s-ar fi acumulat în țesuturile din jurul venelor, reducându-i efectul.

După întreruperea procedurii, Christa Pike a fost transportată la spital, unde a rămas internată timp de zece zile. Ulterior, ea s-a întors în penitenciar și a continuat să primească îngrijiri medicale.

Prima reacție după execuția eșuată

La sfârșitul lunii octombrie, Pike a transmis prin intermediul avocaților săi prima declarație publică după incident. Ea a afirmat că intrase în camera de execuție împăcată cu ideea morții, însă s-a trezit câteva zile mai târziu într-un salon de spital, confuză și cu dureri puternice.

Femeia a vorbit despre dureri persistente la nivelul brațelor, mâinilor și gâtului, dar și despre impactul psihologic al experienței.„

„Există durere în mintea mea și în sufletul meu”, a transmis aceasta, criticând modul în care a fost gestionată procedura. În același timp, medicul implicat în execuție a respins acuzațiile de incompetență, iar autoritățile din Tennessee au anunțat deschiderea unei investigații independente pentru a stabili ce s-a întâmplat și de ce procedura nu s-a desfășurat conform planului.

Christa Pike execută o condamnare la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, crimă comisă în 1995 în statul Tennessee. Cazul este considerat unul dintre cele mai notorii dosare penale din istoria recentă a statului american.