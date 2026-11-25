Miercuri, 25 noiembrie 2026, aduce temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor țării, precipitații mixte în unele zone și ninsori la munte. În București, vremea rămâne rece, iar temperaturile nocturne coboară sub zero grade. Meteorologii anunță și condiții de polei în anumite regiuni, astfel că șoferii trebuie să circule cu prudență.

Unde vom avea parte de ninsori și polei pe 25 noiembrie Foto: arhiva

România traversează o zi cu temperaturi specifice sezonului rece, iar vremea se menține neprietenoasă în mai multe zone ale țării. Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile își vor face apariția local, în special în vest și în zonele montane.

Potrivit prognozei meteorologice, în unele regiuni vor fi ploi, lapoviță și ninsoare, în timp ce temperaturile din timpul nopții vor coborî sub pragul de îngheț. În Capitală, mercurul din termometre va ajunge la valori negative spre dimineață.

Vreme rece și precipitații în mai multe regiuni ale țării

Pe parcursul zilei de miercuri, temperaturile vor rămâne scăzute în cea mai mare parte a României. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se vor înmulți, iar precipitațiile vor apărea izolat.

În nordul Carpaților Orientali sunt posibile ninsori slabe, în timp ce în vestul țării se vor semnala local precipitații mixte.

Schimbările de vreme vor deveni mai evidente în cursul serii, când norii se vor extinde treptat către jumătatea vestică a teritoriului. În Banat și, pe alocuri, în Crișana sunt prognozate ploi, iar în Oltenia și în unele zone din vestul Transilvaniei precipitațiile pot fi sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare.

Ninsori la munte și risc de polei în anumite zone

Zonele montane vor avea parte de precipitații predominant sub formă de ninsoare. Sunt vizate Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali, precum și regiunea Maramureșului.

În aceste zone, stratul de zăpadă nou depus va avea, în general, între 1 și 4 centimetri.

Meteorologii avertizează și asupra posibilității formării poleiului, mai ales în anumite zone din sud-vestul și centrul țării. Fenomenul poate crea dificultăți atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto, în special pe drumurile unde temperaturile se apropie de zero grade.

Prognoza meteo pentru București: temperaturi negative în timpul nopții

Capitala va avea parte de o zi rece, cu cer variabil și înnorări care se vor accentua spre sfârșitul intervalului de prognoză. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă din București va fi cuprinsă între 6 și 8 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî între -3 și -1 grad.

Astfel, bucureștenii vor resimți temperaturi de iarnă, în special în orele dimineții și după lăsarea serii, când frigul va deveni mai accentuat.

Cum va fi vremea joi: ploi, lapoviță și ninsoare

Pentru ziua de joi, meteorologii anunță o vreme predominant închisă, cu precipitații temporare în cea mai mare parte a țării.

În vestul și sud-vestul României, cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 litri pe metru pătrat. Precipitațiile vor fi în principal sub formă de ploaie.

În prima parte a zilei, în zonele deluroase din Oltenia și Muntenia, sunt așteptate precipitații mixte. Spre seară și în timpul nopții, lapovița și ninsoarea vor apărea mai ales în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei.

În regiunile afectate de precipitații sub formă de ninsoare se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 1-4 centimetri.

Vremea se menține, astfel, rece și instabilă, iar trecerea de la ploaie la lapoviță și ninsoare poate favoriza apariția unor condiții dificile de deplasare, mai ales în zonele unde temperaturile scad sub zero grade.