Cum va fi vremea joi, 15 octombrie. ANM anunță ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute. Unde se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri

Vremea se răcește în mai multe zone ale țării joi, 15 octombrie, când meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mari. La munte, ninsorile vor favoriza depunerea unui strat de zăpadă de până la 10 centimetri, iar în zonele înalte rafalele vor atinge 80 km/h. În București, sunt așteptate ploi slabe, în special spre seară și în cursul nopții.

Unde se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri Foto: arhiva

România va avea parte de o vreme schimbătoare joi, 15 octombrie 2026, cu înnorări și precipitații în mai multe regiuni. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ploile vor fi mai frecvente în Maramureș și Transilvania, dar vor apărea și în alte zone ale țării.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele masive se va depune un nou strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în estul și sud-estul țării, dar și în zonele montane înalte, unde rafalele vor fi mai puternice.

Prognoza meteo pentru joi, 15 octombrie. În ce regiuni sunt așteptate ploi

Conform estimărilor ANM, cerul va prezenta înnorări temporare, iar precipitațiile vor cuprinde mai multe regiuni. Ploile vor fi prezente în Maramureș și Transilvania, vor apărea local în Crișana, Moldova și Muntenia și izolat în celelalte zone.

Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. În aceste condiții, vremea va fi mai rece în anumite regiuni, iar temperaturile vor avea variații în funcție de zona geografică.

La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă va măsura, în general, între 5 și 10 centimetri.

Vânt puternic în Moldova, Dobrogea și la munte. Rafalele ajung la 80 km/h

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în anumite regiuni sunt așteptate intensificări temporare.

În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, viteza vântului va ajunge local la 40-50 km/h. Situația va fi mai accentuată la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 60-80 km/h.

Condițiile meteorologice de la munte pot determina o scădere a confortului termic și pot îngreuna deplasările în zonele expuse vântului. Turiștii care au planificate excursii la altitudine ar trebui să țină cont de temperaturile scăzute, precipitațiile mixte și vizibilitatea posibil redusă.

Ce temperaturi se înregistrează joi, 15 octombrie 2026

Valorile termice vor varia semnificativ de la o regiune la alta. Potrivit prognozei ANM, temperaturile maxime se vor situa între 8 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -1 grad în unele zone.

Cele mai scăzute maxime sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde temperaturile nu vor depăși 8 grade Celsius. La polul opus, în Oltenia și Muntenia, valorile diurne vor ajunge la 18 grade.

Pe timpul nopții, temperaturile vor fi cuprinse între -1 și 9 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate pe litoral.

Dimineața și noaptea, în unele zone se va forma ceață, iar izolat vor exista condiții de brumă. Aceste fenomene pot reduce vizibilitatea și pot favoriza apariția unor suprafețe reci în intervalele cu temperaturi apropiate de pragul înghețului.

Vremea în București, joi, 15 octombrie. Când sunt așteptate ploile

În Capitală, vremea va fi apropiată de normalul perioadei din punctul de vedere al temperaturilor. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția trecător, în special seara și în cursul nopții.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative potrivit prognozei prezentate.

Temperatura maximă din București va ajunge la 16-18 grade Celsius, iar minima se va situa între 5 și 7 grade Celsius.

Astfel, joi va aduce în Capitală temperaturi moderate pentru mijlocul lunii octombrie, dar și posibilitatea unor precipitații slabe spre finalul zilei. În restul țării, ploile, vântul și ninsorile de la altitudini mari vor determina condiții meteorologice mai dificile în anumite regiuni.