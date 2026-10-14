Cum va fi vremea astăzi, 14 octombrie. România, lovită de un val de aer rece. Unde coboară temperaturile sub zero grade și în ce regiuni sunt așteptate ploi

Vremea se răcește accentuat în România miercuri, 14 octombrie, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă. În unele zone, mercurul din termometre va ajunge sub pragul înghețului, în timp ce ploile și rafalele puternice de vânt vor afecta mai multe regiuni ale țării. Nici Capitala nu scapă de frig, iar diminețile și nopțile vor aduce temperaturi scăzute.

Cum va fi vremea astăzi, 14 octombrie. România, lovită de un val de aer rece. Foto: arhiva

Prognoza meteo pentru 14 octombrie. Unde sunt așteptate ploi și vânt puternic

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor apărea local, în general în cantități reduse, estimate între 2 și 8 litri pe metrul pătrat.

În cursul zilei de miercuri, ploile slabe vor fi prezente mai ales în Oltenia. Precipitații izolate sunt posibile și în Muntenia și Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, ploile se vor deplasa către Moldova, în timp ce în Maramureș acestea ar putea apărea doar izolat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în anumite regiuni sunt prognozate intensificări temporare, care pot accentua senzația de frig.

Rafale de până la 80 km/h în zonele montane

Cele mai puternice intensificări ale vântului sunt așteptate la altitudini mari, în special în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Aici, rafalele pot atinge viteze de 60-80 km/h.

Vântul va avea intensificări și în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. În aceste regiuni, vitezele la rafală vor ajunge la 50-70 km/h.

Condițiile meteo vor fi, așadar, mai neplăcute în zonele expuse vântului, unde temperaturile deja scăzute se vor resimți și mai puternic.

Temperaturile scad sub pragul înghețului. Unde se înregistrează cele mai mici valori

Valorile termice vor varia semnificativ de la o regiune la alta. În timpul zilei, temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Oltenia.

Noaptea va aduce un frig mai accentuat, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între -2 și 8 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile din Carpații Orientali, unde termometrele pot coborî până la -4 grade Celsius.

La polul opus, pe litoral, temperaturile minime vor fi mai ridicate și pot ajunge la 10 grade Celsius.

În plus, în anumite zone ale țării, dimineața și noaptea se pot forma ceață și brumă, pe fondul răcirii accentuate.

Prognoza meteo în București. Cât de frig va fi în Capitală

În București, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului. Cerul va prezenta înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 16-17 grade Celsius. Pe timpul nopții, minima va coborî la 5-6 grade Celsius.

În zonele periurbane, temperaturile ar putea fi și mai scăzute, apropiindu-se de 2 grade Celsius. Spre finalul intervalului de prognoză, există și condiții pentru formarea ceții în zona Capitalei.

Miercuri, 14 octombrie, aduce astfel o zi rece în mare parte din România, cu temperaturi negative în zonele depresionare, ploi locale și rafale puternice de vânt în regiunile montane și în sud-estul țării.