Mersul pe jos este deja recunoscut ca una dintre cele mai simple și eficiente forme de mișcare. Pe lângă efectele pozitive asupra sănătății inimii, creierului, stării de spirit și calității somnului, o scurtă plimbare după masă poate avea un impact semnificativ și asupra digestiei.

Obiceiul pe care îl poți urma după o masă copioasă Foto: arhivă

Cum ajută mersul pe jos digestia

Potrivit gastroenterologului Anamika Reed, profesor asistent la Yale School of Medicine, mersul pe jos după masă poate îmbunătăți procesul digestiv și poate reduce disconfortul abdominal.

Specialiștii susțin că sănătatea digestivă nu depinde doar de alimentele consumate, ci și de stilul de viață. Activitatea fizică regulată contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv, iar mersul pe jos după masă poate aduce beneficii suplimentare, potrivit Prevention.

„Unele studii au arătat că mersul pe jos poate fi chiar mai eficient în combaterea balonării și a gazelor după masă decât anumite medicamente prescrise”, explică specialistul.

După ce mâncăm, organismul începe să descompună alimentele pentru a transforma nutrienții în energie. Mișcarea stimulează motilitatea intestinală și fluxul de sânge către tractul gastrointestinal, facilitând astfel digestia.

Vestea bună este că nu este nevoie de plimbări lungi pentru a observa efectele. Medicul gastroenterolog Mikhail Yakubov recomandă aproximativ 10-15 minute de mers după masă, subliniind că regularitatea este cea care face diferența pe termen lung.

Contribuie la menținerea glicemiei în limite normale

O plimbare după masă poate ajuta organismul să utilizeze mai eficient glucoza din sânge, reducând astfel creșterile bruște ale glicemiei și scăzând riscul apariției senzației de oboseală care apare adesea după masă.

Specialiștii explică faptul că această activitate crește sensibilitatea la insulină și favorizează absorbția glucozei de către mușchi. Beneficiile sunt importante mai ales pentru persoanele care suferă de diabet sau rezistență la insulină.

Mersul pe jos este asociat de mult timp cu sănătatea cardiovasculară. Practicat constant, inclusiv după mese, acesta poate sprijini menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Activitatea fizică ușoară îmbunătățește circulația sângelui, contribuie la fortificarea inimii și menține elasticitatea vaselor de sânge.

Reduce balonarea și gazele intestinale

Persoanele care se confruntă frecvent cu senzația de balonare după ce mănâncă pot observa o ameliorare după o scurtă plimbare.

Potrivit medicului David Clarke, mersul pe jos stimulează contracțiile musculare ale stomacului și intestinelor, favorizând eliminarea gazelor din tractul digestiv și reducând senzația de disconfort abdominal.

Pe lângă efectele asupra digestiei, mersul pe jos contribuie și la consumul caloric zilnic. De asemenea, ajută la menținerea masei musculare, un factor important în gestionarea greutății pe termen lung.

Deși nu poate înlocui complet antrenamentele de forță sau exercițiile cardio mai intense, o plimbare după masă reprezintă o modalitate simplă de a adăuga mai multă mișcare în rutina zilnică.

Poate reduce simptomele de reflux gastric

Arsurile la stomac și refluxul gastroesofagian sunt alte probleme care pot fi ameliorate prin mersul pe jos după masă.

Specialiștii explică faptul că mișcarea accelerează golirea stomacului. În consecință, acidul gastric petrece mai puțin timp în stomac, ceea ce reduce riscul ca acesta să urce în esofag și să provoace simptome neplăcute.