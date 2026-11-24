Pregătirile pentru sărbători nu se limitează la împodobirea bradului, la cumpărarea cadourilor și la stabilirea meniului festiv. Dacă urmează să primești oaspeți, mai ales dintre cei care vor rămâne peste noapte, câteva schimbări în organizarea locuinței îți pot face viața mai ușoară.

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Înainte de a cumpăra decorațiuni noi sau de a începe curățenia generală, verifică ce lucruri poți îndepărta din casă. Specialistele în organizarea locuinței C. Lee Cawley și Kim Salisbury au identificat, pentru publicația Country Living, șase tipuri de obiecte cărora merită să le acorzi atenție înainte de sărbători.

Hainele și încălțămintea în exces

Eliberează holul de gecile, ghetele și gențile pe care nu le folosești în fiecare zi. Lasă câteva umerașe disponibile în cuier și amenajează un loc în care oaspeții să își poată lăsa bagajele. Dacă ai un hol îngust, mută temporar o parte dintre hainele familiei în dulapurile din dormitoare.

Vesela deteriorată

Înainte să stabilești cum vei aranja masa de Crăciun, verifică farfuriile, paharele, cănile și platourile. Renunță la obiectele ciobite, crăpate sau deteriorate. Este și un bun moment să inventariezi vesela și tacâmurile, astfel încât să nu descoperi în ultimul moment că îți lipsesc anumite piese.

Obiectele care ocupă inutil spațiul

Dacă oaspeții rămân peste noapte, eliberează noptierele și comodele de decorațiunile în exces. Asigură-te că oaspeții au acces la o priză și suficient loc pentru lucrurile personale.

În baie, depozitează medicamentele în siguranță și eliberează un raft pentru produsele de igienă ale oaspeților.

Lenjeriile de pat și prosoapele uzate

Verifică textilele din dulapuri înainte să pregătești paturile pentru oaspeți. Renunță la cele rupte, pătate sau excesiv de uzate. Prosoapele vechi, dacă sunt încă utilizabile, pot fi transformate în lavete pentru curățenie.

Alimentele vechi din frigider și cămară

Fă ordine printre provizii înainte de cumpărăturile pentru mesele festive. Verifică termenele de valabilitate, aruncă alimentele alterate și folosește cu prioritate produsele care se apropie de data-limită de consum. Vei evita astfel risipa alimentară și vei avea suficient spațiu în frigider pentru sarmale, salate, cozonaci și celelalte preparate de sărbători.

Cutiile și produsele pe care trebuie să le returnezi

Rezolvă retururile comenzilor online înainte de sărbători, astfel încât să nu mai ai cutii și pungi împrăștiate prin camere. Reciclează ambalajele inutile și depozitează separat materialele pentru împachetarea cadourilor. Verifică și termenele de returnare a produselor, pentru a nu pierde bani din cauza agitației din perioada sărbătorilor.

Editor: Raluca Toma